10 ngôi nhà đắt nhất thế giới được rao bán

Little Lake Lodge, Aspen (Colorado, Mỹ): 300 triệu USD

(Ảnh: Getty Image)

Đứng đầu danh sách là Little Lake Lodge - bất động sản đắt nhất thị trường Mỹ hiện nay với giá 300 triệu USD. Điền trang rộng 74 mẫu Anh trên núi này nằm ngay ngoại ô Aspen, cách trung tâm thành phố chưa đầy 1 dặm nhưng mang đến cảm giác hoàn toàn tách biệt do được bao quanh bởi vẻ đẹp hùng vĩ của dãy núi Rocky.

Khu đất sở hữu hồ nước riêng, đường mòn, sông Roaring Fork, hồ bơi vô cực và căn nhà chính rộng hơn 1.700 m². Đặc biệt, nơi đây còn được cấp phép xây dựng thêm một dinh thự thứ hai hơn 1.800 m² - điều cực kỳ hiếm tại khu vực này.

Dinh thự ở Vịnh Repulse (Hồng Kông, Trung Quốc): 280 triệu USD

(Ảnh : @Didier Marti)

Dinh thự tại Vịnh Repulse lập kỷ lục mới cho thị trường nhà ở Hong Kong với mức giá 280 triệu USD. Công trình rộng khoảng 1.700m², được cải tạo từ một tòa nhà căn hộ 5 tầng thành biệt thự đơn lập.

Biệt thự gồm 11 phòng ngủ, 8 phòng tắm, có thang máy riêng, vườn cảnh quan, sân thượng rộng lớn nhìn ra Biển Đông và đường chân trời thành phố, cùng gara tích hợp trạm sạc xe điện.

Tòa nhà One Hyde Park (London, Anh): 235 triệu USD

(Ảnh : Sotheby's International Realty)

Một căn penthouse trong khu phức hợp siêu hiện đại One Hyde Park ở Knightsbridge đang được chào bán với giá khoảng 235 triệu USD. Căn hộ rộng hơn 1.600 m² trên hai tầng, thuộc sở hữu của ông trùm bất động sản Nick Candy.

Bất động sản gồm 5 phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, khu spa, phòng gym hiện đại, quầy bar cocktail, rạp chiếu phim và bãi đỗ xe ngầm an ninh cao cho 4 xe.

Biệt thự ở thành phố Caesarea (Israel): 210 triệu USD

(Ảnh : Israel Sotheby's International Realty)

Tọa lạc tại thành phố ven biển giàu có Caesarea (Israel), bất động sản rộng hơn 5.800 m² mang phong cách Baroque - Rococo xa hoa. Ngôi nhà có 5 phòng ngủ, 10 phòng vệ sinh phụ, trang trí bằng cột đá cẩm thạch, tượng La Mã, phào chỉ mạ vàng 14K.

Tiện ích trong biệt thự bao gồm hầm rượu, phòng bi-a, rạp chiếu phim, spa, phòng xông hơi và hồ bơi trong nhà, tất cả đều hướng tầm nhìn ra Địa Trung Hải.

1491 N. Ocean Blvd., Palm Beach (Florida, Mỹ): 205 triệu USD

(Ảnh: Christian Angle Real Estate/Daniel Petroni Photography)

Từng thuộc sở hữu của cố Chủ tịch Gucci Aldo Gucci, dinh thự hiện là bất động sản đắt nhất Nam Florida. Bất động sản rộng hơn 4 mẫu Anh gây xôn xao dư luận khi được rao bán hơn 200 triệu USD.

Dinh thự mang phong cách Địa Trung Hải, gồm nhà chính 6 phòng ngủ và nhà khách 2 phòng ngủ, bao quanh bởi sân trong, hồ bơi dài 65 feet, chòi nghỉ ven biển, sân thượng và gara để 6 xe.

Căn hộ áp mái ở Dubai, UAE: 204 triệu USD

(Ảnh: Khu căn hộ Burj Binghatti Jacob & Co.)

Tọa lạc trên đỉnh tòa tháp Jacob & Co. Residences - dự kiến trở thành tòa nhà dân cư cao nhất thế giới, căn penthouse ở Dubai có giá lên tới 204 triệu USD. Căn hộ hai tầng rộng khoảng 2.000 m², nằm ở độ cao hơn 480 m so với mặt đất. Penthouse này gồm 7 phòng ngủ, hồ bơi vô cực trong nhà hướng Burj Khalifa, phòng gym gần 90 m², phòng xông hơi, rạp chiếu phim, phòng bi-a, khu massage và phòng ngủ master rộng 1.440 m².

Trang trại Shakespeare, Glenbrook (Nevada, Mỹ): 188 triệu USD

(Ảnh: Vista Estate Visuals)

Shakespeare Ranch là điền trang rộng 130 mẫu Anh nằm ven hồ Tahoe, hiện được chào bán kín với mức giá 188 triệu USD. Khu đất bao gồm 4 công trình ven hồ, trong đó có nhà chính rộng hơn 460 m², bao gồm khu nhà giải trí với hầm rượu và phòng giải trí.

Ngoài ra, nơi đây còn được thiết kế để nuôi ngựa với chuồng trại, bãi tập và đồng cỏ rộng lớn.

911 N. Ocean Blvd., Palm Beach (Florida, Mỹ): 185 triệu USD

(Ảnh: Next Listing Studios)

Nằm trên trục đường North Ocean Boulevard danh giá, khu bất động sản này sở hữu hơn 76 mét mặt tiền hướng thẳng ra đại dương, gồm nhà chính và nhà khách, trải rộng trên 2,25 mẫu Anh.

Công trình xây dựng từ năm 1976, nổi bật với ba mặt tiền màu hồng phấn giữa khu vườn xanh mướt. Khu phức hợp có tổng cộng 12 phòng ngủ, 16 phòng tắm với diện tích sử dụng hơn 1.600 m².

Biệt thự đối diện quảng trường Belgrave Square (London, Anh): 180 triệu USD

(Ảnh: Mike Kemp/In Pictures qua Getty Images)

Ngôi nhà phố đồ sộ nhìn ra quảng trường Belgrave Square được xem là một trong những bất động sản tư nhân quan trọng nhất London. Công trình được thiết kế từ năm 1824 bởi kiến trúc sư George Basevi và hiện được xếp hạng di sản Grade I.

Ngôi nhà có 7 tầng - một quy mô hiếm thấy tại khu Knightsbridge. Nội thất kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ điển và nét hiện đại tinh tế. Bất động sản gồm 8 phòng ngủ chính, 5 phòng khách, khu ở riêng cho nhân viên, rạp chiếu phim, phòng bi-a ốp gỗ, thang máy, gara và một khu vườn trong sân kín đáo.

Dinh thự Casa del Ensuenos, Palm Beach (Florida, Mỹ): 175 triệu USD

(Ảnh: Daniel Petroni Photography)

Được mệnh danh “Ngôi nhà trong mơ”, Casa del Ensuenos là một dinh thự có từ thập niên 1920, vừa được tái thiết gần như hoàn toàn theo phong cách đương đại. Bất động sản tọa lạc trên khu đất rộng 1,5 mẫu Anh, sở hữu 60 mét mặt nước cùng bến du thuyền riêng.

Ngôi nhà rộng khoảng 2.500 m², gồm 15 phòng ngủ, 18 phòng tắm đầy đủ tiện nghi và 8 lò sưởi. Các tiện ích nổi bật có thể kể đến là hồ bơi vô cực, sân tennis, gara chứa 6 xe và nhà hát biểu diễn nghệ thuật có sân khấu.