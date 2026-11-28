Không ít người từng bỏ tiền mua đủ loại hộp đựng, dụng cụ vệ sinh hay thiết bị tiện ích chỉ vì thấy chúng quá hữu dụng trên mạng. Thế nhưng, đôi khi giải pháp cho những rắc rối trong nhà lại nằm ngay ở những món đồ cũ tưởng chừng vô giá trị.

Có một điều khá thú vị: Càng xem nhiều video mẹo nhà cửa, chúng ta càng dễ cảm thấy ngôi nhà của mình đang thiếu thứ gì đó.

Ngăn kéo bừa bộn thì cần mua hộp phân loại. Xà phòng bị ướt phải sắm khay thoát nước. Tủ lạnh có mùi lại nghĩ đến máy khử mùi. Ngay cả việc làm sạch bàn phím cũng có thể khiến chúng ta muốn đặt mua cả bộ dụng cụ chuyên dụng.

Nhưng sau một lần tổng vệ sinh, nhìn những món đồ mới dùng vài lần đã nằm phủ bụi trong tủ, nhiều người mới nhận ra: Không phải vấn đề nào trong nhà cũng cần giải quyết bằng cách mua sắm.

Thực tế, chỉ cần tận dụng một chút những vật dụng sẵn có, chúng ta đã có thể xử lý khá nhiều chuyện lặt vặt trong sinh hoạt. Dưới đây là 10 mẹo đơn giản đáng thử, đặc biệt phù hợp với những gia đình muốn tiết kiệm chi tiêu và hạn chế tích trữ đồ đạc.

1. Ngăn kéo bừa bộn: Tận dụng hộp giấy thay vì mua bộ chia ngăn

Ngăn kéo đựng tất, đồ lót, dây buộc tóc hay những món đồ nhỏ thường rất dễ trở nên lộn xộn. Nhiều người tìm mua các bộ chia ngăn bằng nhựa, nhưng không phải sản phẩm nào cũng vừa với kích thước tủ.

Một cách tiết kiệm hơn là tận dụng hộp điện thoại, hộp bánh hoặc những chiếc hộp giấy cứng còn sạch.

Chỉ cần đo chiều cao ngăn kéo, cắt bớt phần thừa rồi xếp các hộp cạnh nhau. Mỗi hộp có thể dùng để chứa một nhóm đồ riêng biệt.

Ưu điểm của cách làm này là dễ điều chỉnh kích thước, không tốn thêm tiền và có thể thay thế bất cứ lúc nào. Đặc biệt, khi thay đổi cách sắp xếp, bạn không phải đau đầu tìm mua một bộ chia ngăn mới.

Tuy nhiên, nên ưu tiên hộp giấy khô sạch, tránh dùng hộp đã dính dầu mỡ hoặc thực phẩm.

2. Xà phòng thường xuyên bị nhũn: Một chiếc nắp chai cũng có ích

Xà phòng bánh đặt trong khay kín rất dễ bị đọng nước. Sau vài ngày, phần đáy mềm nhũn, vừa hao xà phòng vừa khiến khay đựng khó vệ sinh.

Thay vì mua thêm một chiếc khay cầu kỳ, bạn có thể tận dụng vài chiếc nắp chai nhựa sạch để kê bánh xà phòng lên cao, tạo khoảng trống cho nước thoát xuống bên dưới.

Cách làm này phù hợp khi có sẵn một chiếc đĩa hoặc khay hứng nước, giúp mặt dưới bánh xà phòng không bị ngâm liên tục.

Một lựa chọn khác là sử dụng túi lưới sạch, mềm, có khả năng thoát nước tốt để đựng xà phòng rồi treo lên móc. Sau khi sử dụng, nước sẽ dễ dàng chảy xuống, giúp bánh xà phòng khô nhanh hơn.

Lưu ý vệ sinh và phơi khô túi lưới định kỳ để tránh tích tụ cặn bẩn.

3. Tủ lạnh chật chội: Sắp xếp lại trước khi mua thêm hộp đựng

Mỗi lần mở tủ lạnh, nhìn rau củ, trái cây và thức ăn thừa xếp chồng lên nhau, không ít người lập tức nghĩ đến việc mua cả bộ hộp bảo quản đồng bộ.

Thực tế, việc đầu tiên nên làm là kiểm tra những gì đang có.

Các hộp thực phẩm còn tốt, có nắp kín hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng. Những chiếc khay nhựa phù hợp dùng cho thực phẩm cũng có thể giúp phân chia rau củ và trái cây.

Bạn nên ưu tiên hộp trong suốt để dễ quan sát, đồng thời sắp xếp thực phẩm theo nguyên tắc món nào cần dùng trước thì đặt ở vị trí dễ lấy.

Đặc biệt, để hạn chế mùi trong tủ lạnh, điều quan trọng không phải là mua thêm đồ khử mùi mà là đậy kín thức ăn, loại bỏ thực phẩm hỏng và vệ sinh định kỳ. Không nên đặt khăn ẩm trong tủ để hút mùi vì cách này không hiệu quả đáng tin cậy và có thể làm tăng nguy cơ mất vệ sinh.

Thức ăn vừa nấu nên được chia vào hộp nông và đưa vào tủ lạnh kịp thời, không để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Với lượng thức ăn lớn, chia nhỏ giúp làm nguội nhanh hơn.

4. Phòng điều hòa quá khô: Thử giải pháp đơn giản trước khi mua máy tạo ẩm

Vào những ngày hanh khô, nhiều người có cảm giác khô mũi, khó chịu ở cổ họng khi ở lâu trong phòng điều hòa.

Máy tạo độ ẩm có thể hữu ích trong một số trường hợp, nhưng không phải gia đình nào cũng cần mua ngay.

Nếu độ ẩm trong phòng thực sự thấp, có thể thử treo một chiếc khăn sạch hơi ẩm trên giá phơi ở vị trí thông thoáng. Nước từ khăn bay hơi có thể bổ sung một lượng hơi ẩm nhỏ cho không khí, dù hiệu quả không thể thay thế máy tạo ẩm trong phòng quá khô.

Điều quan trọng là phải theo dõi độ ẩm, lý tưởng thường khoảng 30–50%, tránh khiến phòng quá ẩm dẫn đến nấm mốc.

Không nên trải vật liệu thấm nước ướt trên sàn vì dễ gây trơn trượt, ẩm mốc và làm hỏng bề mặt sàn.

5. Kính và bề mặt bếp bám bẩn: Không nhất thiết mua nhiều loại nước tẩy rửa

Trong nhiều gia đình, tủ dưới bồn rửa có thể chứa đến vài loại dung dịch vệ sinh: Nước lau kính, nước tẩy dầu mỡ, nước làm sạch bồn rửa và đủ loại chai xịt khác.

Thế nhưng, với những vết bẩn thông thường, đôi khi nước rửa chén pha loãng đã đủ để xử lý.

Chẳng hạn, đối với kính hoặc gạch men chịu nước, bạn có thể pha một ít nước rửa chén vào nước ấm, dùng khăn mềm lau nhẹ rồi lau lại bằng khăn ẩm sạch.

Với cặn khoáng trên một số bề mặt kính, giấm trắng pha loãng có thể hỗ trợ làm sạch. Tuy nhiên, không dùng giấm trên đá tự nhiên như đá marble, đá vôi hoặc vật liệu nhạy cảm với axit.

Đặc biệt, tuyệt đối không trộn giấm với thuốc tẩy chứa clo.

Một chiếc khăn microfiber có thể giặt và tái sử dụng nhiều lần cũng đáng giữ lại hơn việc liên tục mua khăn lau dùng một lần.

6. Kẹp tóc vương vãi: Dải ruy băng cũ trở thành giá treo tiện lợi

Những gia đình có con gái nhỏ hẳn không xa lạ với cảnh kẹp tóc, nơ và dây buộc tóc nằm rải rác khắp bàn trang điểm.

Các loại hộp đựng kẹp tóc bán sẵn khá bắt mắt, nhưng đôi khi chỉ sau một thời gian, số lượng phụ kiện tăng lên khiến hộp không còn đủ chỗ.

Một mẹo thú vị là tận dụng những dải ruy băng bản rộng từ hộp quà hoặc bao bì bánh.

Bạn chỉ cần cố định một đầu ruy băng vào móc treo chắc chắn, sau đó kẹp từng chiếc kẹp tóc dọc theo chiều dài dải vải.

Ưu điểm là tất cả phụ kiện đều được bày ra trước mắt, dễ tìm, dễ lấy. Khi cần thêm chỗ, chỉ việc thay bằng một dải ruy băng dài hơn.

Với dây buộc tóc, có thể tận dụng hộp nhỏ hoặc móc treo có sẵn. Không nhất thiết mua thêm một bộ phụ kiện lưu trữ chỉ để giải quyết vài món đồ lặt vặt.

7. Áo len xù lông: Chưa chắc cần đến máy cắt xơ vải

Áo len, áo dạ sau một thời gian sử dụng thường xuất hiện những cục xơ nhỏ, khiến bề mặt trông cũ đi dù áo vẫn còn tốt.

Máy cắt xơ vải là một giải pháp tiện lợi, nhưng nếu chỉ có một vài chiếc áo cần xử lý, bạn có thể thử dùng lược chuyên dụng đã có sẵn hoặc kéo nhỏ để cắt từng cục xơ nổi rõ.

Với một số loại vải dệt chắc, dao cạo phù hợp có thể loại bỏ xơ, nhưng cần thao tác rất nhẹ trên bề mặt phẳng và thử ở vị trí khuất trước. Không nên áp dụng với len mỏng, len dệt lỏng hoặc chất liệu dễ móc sợi.

Một điều cũng cần lưu ý: Mẹo cắt giấy bạc nhiều lần để làm sắc kéo không thể thay thế việc mài lưỡi kéo đúng cách. Nếu kéo đã cùn rõ rệt, nên sử dụng dụng cụ mài phù hợp.

Tiết kiệm không có nghĩa là tận dụng bằng mọi giá, nhất là khi nguy cơ làm hỏng quần áo còn tốn kém hơn mua một dụng cụ cần thiết.

Khi hóa đơn tiền điện tăng, không ít người tìm đến các sản phẩm được quảng cáo là có thể giúp thiết bị điện gia dụng tiết kiệm năng lượng.

Tuy nhiên, với tủ lạnh, những thay đổi trong cách sử dụng thường thiết thực hơn.

Trước hết, hãy kiểm tra vị trí đặt tủ. Tủ lạnh cần có khoảng trống thông gió theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tránh đặt sát nguồn nhiệt như bếp nấu hoặc nơi bị nắng chiếu trực tiếp.

Tiếp theo, không nên chất thực phẩm quá đầy đến mức che các khe lưu thông khí lạnh. Việc sắp xếp hợp lý còn giúp bạn dễ lấy đồ hơn.

Cuối cùng, hãy hạn chế mở cửa tủ quá lâu. Chỉ cần ghi nhớ vị trí thực phẩm, lấy đúng món cần dùng và đóng cửa ngay, bạn đã giảm được lượng khí lạnh thất thoát không cần thiết.

Ngoài ra, nên kiểm tra gioăng cửa định kỳ, bởi gioăng hở hoặc xuống cấp có thể khiến tủ hoạt động kém hiệu quả.

Những thói quen này không tạo ra mức tiết kiệm cố định cho mọi gia đình, nhưng hữu ích hơn việc mua các phụ kiện tiết kiệm điện không rõ hiệu quả.

Đôi khi chỉ vì muốn chuyển ít gia vị khô sang lọ nhỏ, chúng ta lại phải đi tìm một chiếc phễu.

Nếu nhu cầu không thường xuyên, một tờ giấy sạch, đủ cứng, cuộn thành hình nón cũng có thể trở thành chiếc phễu đơn giản để rót muối, đường hoặc gia vị khô.

Với thực phẩm lỏng, tốt nhất nên sử dụng dụng cụ sạch, phù hợp tiếp xúc thực phẩm. Không nên tùy tiện cắt chai nhựa dùng một lần để rót dầu nóng hoặc thực phẩm nóng, bởi mép cắt có thể sắc và vật liệu không được thiết kế cho mục đích này.

Điểm đáng học hỏi ở đây không nằm ở việc cố gắng tự chế mọi thứ, mà là cân nhắc tần suất sử dụng. Nếu mỗi năm chỉ dùng vài lần, tận dụng vật dụng phù hợp có sẵn sẽ hợp lý hơn việc mua thêm rồi cất quên trong ngăn tủ.

10. Bàn phím bám bụi: Một chiếc cọ mềm có thể thay bộ vệ sinh chuyên dụng

Bàn phím máy tính là nơi rất dễ tích tụ bụi, tóc và vụn thức ăn. Những khe nhỏ giữa các phím khiến khăn lau thông thường khó làm sạch.

Thay vì lập tức mua bộ dụng cụ vệ sinh, hãy thử tìm một chiếc cọ trang điểm cũ có lông mềm, đã được giặt sạch và phơi khô hoàn toàn.

Trước khi vệ sinh, cần tắt thiết bị hoặc ngắt kết nối bàn phím. Sau đó dùng cọ nhẹ nhàng quét bụi khỏi các khe phím, kết hợp nghiêng bàn phím để các vụn bẩn rơi ra ngoài.

Đối với bề mặt phím, có thể dùng khăn microfiber hơi ẩm hoặc khăn có lượng nhỏ dung dịch vệ sinh phù hợp, theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không xịt trực tiếp chất lỏng lên bàn phím.

Tránh dùng kẹp giấy hoặc vật kim loại nhọn để cạy bụi vì dễ làm xước, hỏng phím và các bộ phận bên dưới.

Chỉ với một chiếc cọ nhỏ, bạn đã có thể giải quyết phần lớn bụi bẩn thông thường mà không cần mua thêm nhiều phụ kiện.

Nhà gọn hơn đôi khi bắt đầu từ việc mua ít đi

Có một nghịch lý khá phổ biến trong chuyện chăm sóc nhà cửa: Chúng ta mua thêm đồ với mong muốn ngôi nhà gọn gàng hơn, nhưng chính những món đồ ấy lại khiến tủ kệ ngày càng chật chội.

Một bộ hộp phân loại có thể giúp ngăn kéo ngăn nắp, nhưng nếu không thật sự cần thiết, nó chỉ là thêm một khoản chi. Một chiếc máy nhỏ có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng, nhưng nếu cả năm chỉ sử dụng vài lần, giá trị thực tế chưa chắc tương xứng với số tiền bỏ ra.

Trước mỗi quyết định mua sắm, hãy thử tự hỏi ba câu: Mình có thực sự cần món đồ này không? Trong nhà đã có thứ gì thay thế được chưa? Và mình sẽ sử dụng nó bao nhiêu lần trong một tháng?

Nếu câu trả lời cho thấy món đồ không quá cần thiết, hãy thử trì hoãn việc mua trong vài ngày.

Đôi khi, tiết kiệm không đến từ việc săn được món hàng giảm giá 50%, mà đến từ quyết định không mua một thứ vốn chẳng cần thiết.

Một ngôi nhà tiện nghi không nhất thiết phải có thật nhiều đồ. Quan trọng hơn là mọi vật dụng đều có ích, được sử dụng thường xuyên và khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Bởi suy cho cùng, thứ đáng tiết kiệm không chỉ là tiền mua đồ, mà còn là không gian cất giữ, thời gian dọn dẹp và công sức chăm sóc ngôi nhà mỗi ngày.