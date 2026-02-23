Kỳ nghỉ Tết khép lại cũng là lúc những đứa trẻ phải rời xa sự nuông chiều, những phong bao lì xì và nhịp sống tự do để quay trở lại với sách vở. Thay vì dùng những lời thúc giục hay dọa nạt về bài vở, những bậc cha mẹ có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường chọn cách dặn dò đầy tinh tế. Những câu nói này không chỉ giúp trẻ "hạ cánh an toàn" sau những ngày vui, mà còn vun đắp cho con một tư duy trưởng thành và bản lĩnh.

Dưới đây là 10 lời dặn dò quý giá mà bạn có thể dành cho con khi mùa Tết vừa đi qua:

1. "Chúng ta hãy cùng nhau tạm biệt những ngày nghỉ để chào đón những mục tiêu mới đầy hào hứng con nhé"

Thay vì than vãn "hết Tết rồi", câu nói này giúp đứa trẻ hiểu rằng mỗi giai đoạn đều có niềm vui riêng. Cha mẹ đang dạy con cách chuyển đổi trạng thái tâm lý một cách tích cực, biến việc đi học trở thành một hành trình khám phá mới chứ không phải là một "hình phạt" sau kỳ nghỉ.

Ảnh minh họa: Pinterest

2. "Con hãy kiểm tra lại xem có món đồ nào mình đã mượn của các bạn hay anh chị trong lúc chơi Tết mà chưa trả không"

Lời dặn này giáo dục con về sự tử tế và trách nhiệm trong các mối quan hệ. Một đứa trẻ biết quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như trả lại món đồ chơi hay quyển sách đúng hẹn sẽ hình thành nên một nhân cách đáng tin cậy trong mắt mọi người xung quanh.

3. "Khoản lì xì này là món quà may mắn, con hãy cùng bố mẹ lên kế hoạch để sử dụng nó thật ý nghĩa cho việc học tập của mình nhé"

Thay vì tịch thu hoặc để con tiêu xài hoang phí, đây là thời điểm vàng để dạy trẻ về quản trị tài chính. Khi con được tham gia vào quyết định sử dụng tiền lì xì, con sẽ học được cách trân trọng giá trị của đồng tiền và biết ơn sự yêu thương của mọi người đã dành cho mình.

4. "Ngày mai đi học lại, con nhớ gửi lời cảm ơn và hỏi thăm sức khỏe thầy cô sau kỳ nghỉ dài nha"

Sự tinh tế của một đứa trẻ nằm ở cách ứng xử với những người dẫn dắt mình. Câu nói này dạy con về đạo nghĩa "tôn sư trọng đạo" và sự thấu cảm. Một lời hỏi thăm chân thành của trò nhỏ sẽ là nguồn năng lượng tuyệt vời giúp thầy cô bắt đầu năm mới đầy cảm hứng.

5. "Nếu con còn cảm thấy nuối tiếc những ngày vui, đó là chuyện bình thường, chúng ta sẽ dành 15 phút mỗi tối để cùng kể lại những kỷ niệm đẹp nhất nhé"

Cha mẹ EQ cao không phủ nhận cảm xúc của con. Việc cho phép con được luyến tiếc và sẻ chia giúp trẻ giải tỏa áp lực tâm lý, từ đó dễ dàng tập trung hơn vào công việc hiện tại. Đây cũng là cách để gắn kết tình cảm gia đình sau những ngày Tết bận rộn.

6. "Con hãy dọn dẹp lại góc học tập của mình thật ngăn nắp để đón nhận những kiến thức mới rực rỡ nhất"

Dọn dẹp không gian chính là dọn dẹp tâm trí. Việc tự tay sắp xếp lại sách vở, bàn học giúp đứa trẻ thiết lập lại sự tập trung và kỷ luật bản thân. Một không gian sạch sẽ sẽ tạo ra một nguồn cảm hứng mới để con bước vào năm học với tâm thế sẵn sàng nhất.

Ảnh minh họa: Pinterest

7. "Tết vừa qua con đã làm được rất nhiều việc giúp đỡ gia đình, bố mẹ rất tự hào về sự trưởng thành của con"

Lời khen ngợi đúng lúc về những hành động nhỏ của con trong dịp Tết (như phụ lau dọn, tiếp khách) sẽ là động lực rất lớn. Nó khẳng định giá trị của con trong gia đình và khích lệ con tiếp tục duy trì những thói quen tốt khi quay trở lại cuộc sống thường ngày.

8. "Con nhớ để ý xem có bạn nào trong lớp gặp khó khăn sau Tết không, một lời chia sẻ của con sẽ rất đáng quý đấy"

Câu dặn này hướng con đến sự quan tâm cộng đồng. Tết có thể không trọn vẹn với tất cả mọi người, và một đứa trẻ biết quan sát, biết sẻ chia với bạn bè khó khăn chính là một đứa trẻ có EQ vượt trội, giàu lòng nhân ái.

9. "Hôm nay chúng ta sẽ đi ngủ sớm một chút để ngày mai con có một khởi đầu thật sảng khoái và khỏe mạnh"

Thay vì ép buộc, hãy giải thích cho con về giá trị của sức khỏe và năng lượng. Cha mẹ đang giúp con thiết lập lại đồng hồ sinh học một cách tự nguyện, dạy con cách tự chăm sóc bản thân để luôn ở trạng thái tốt nhất khi làm việc.

10. "Bố mẹ tin rằng với sự nỗ lực, con sẽ có một năm mới đạt được nhiều điều mình mong ước"

Lời khẳng định cuối cùng này chính là tấm bùa hộ mệnh về tinh thần. Sự tin tưởng của cha mẹ là nền tảng vững chắc nhất để đứa trẻ tự tin bước ra thế giới, đối mặt với những thử thách mới của năm học với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Lời nói của cha mẹ chính là "phong thủy" định hình nên tâm thế của con cái. Khi bạn dùng sự thấu cảm và điềm tĩnh để dặn dò con sau Tết, bạn không chỉ giúp con vượt qua cơn "sốc" sau kỳ nghỉ mà còn gieo vào lòng trẻ những hạt giống của sự tử tế và trách nhiệm.

Một đứa trẻ được giáo dục bởi những bậc cha mẹ EQ cao sẽ luôn biết cách trân trọng quá khứ, nỗ lực ở hiện tại và tự tin hướng tới tương lai. Hãy để những lời dặn dò này trở thành hành trang yêu thương, giúp con bước vào năm mới với một trái tim ấm áp và một trí tuệ sắc sảo nhất.