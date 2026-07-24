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1 trường đại học vùng vừa công bố doanh thu hơn 358 tỷ đồng: Sở hữu 437 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Thạc sĩ , quy mô 15.000 sinh viên

Đinh Anh
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Đây là một trường đại học có cảnh quan đẹp nhất nhì Việt Nam với 2 mặt giáp biển.

- Ảnh 1.

Vào cuối tháng 6 vừa qua, trường đại học Nha Trang đã công bố báo cáo thường niên của năm 2025. Theo công bố, doanh thu năm 2025 của nhà trường đạt hơn 358 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2024. Trong đó, nguồn thu từ học phí, lệ phí của người học chiếm đến 79,7%, đạt hơn 285 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà trường còn có nguồn thu từ hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư (16,77 tỷ đồng, chiếm 4,7%) và thu từ khoa học công nghệ (17,08 tỷ đồng, chiếm 4,8%)...

Mức chi trong năm học 2025 của trường đại học Nha Trang đã giảm so với năm trước đó, đạt hơn 233 tỷ đồng. Trong đó chi cơ sở vật chất và dịch vụ chiếm tỷ lệ lớn nhất 45,9%, tương ứng hơn 107 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện các khoản chi khác như lương, thu nhập của giảng viên (34,8%), hỗ trợ người học (15,1%), còn lại là các khoản chi khác (4,2%).

Sau khi trừ khi các khoản chi kể trên, nhà trường ghi nhận mức chênh lệch thu - chi đạt hơn 124 tỷ đồng, tăng khoảng 83% so với năm học trước đó.

- Ảnh 2.

Hiện nay trường đại học Nha Trang có khoảng 15.000 sinh viên. Năm học 2025 vừa qua, nhà trường ghi nhận tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn đạt 63%, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ở mức 82%. Đáng chú ý, tỷ lệ người học tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành đạt 78,5% tăng so với năm trước đó.

- Ảnh 3.

Tính đến tháng 07/2025, toàn trường hiện có 179 giảng viên có trình độ Tiến sĩ trên tổng số 445 giảng viên (đạt tỷ lệ 40,2%); có 33 Giáo sư, Phó giáo sư trên tổng số 179 giảng viên có trình độ tiến sĩ (đạt tỷ lệ 18,44%) trong đó có 16 Giáo sư, Phó Giáo sư thuộc lĩnh vực khoa học – công nghệ biển và thủy sản (đạt tỷ lệ 48,48%). Trường đại học Nha Trang hiện có 168 giảng viên trên tổng số 445 có năng lực công bố quốc tế, đăng ký bản quyền sáng chế, đạt tỷ lệ 37%.

Trong báo cáo thường niên năm nay, trường đại học Nha Trang đặt mục tiêu phát triển đến năm 2030 trở thành đại học đa lĩnh vực, thuộc nhóm đầu các đại học ở khu vực Đông Nam Á về một số ngành khoa học - công nghệ biển và thuỷ sản.

Trong Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phê duyệt, trường đại học Nha Trang được xác định vai trò là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao cho toàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Ảnh 4.

Trường đại học Nha Trang nhìn từ trên cao.

Hiện nay trường đại học Nha Trang tọa lạc trên ngọn đồi Lasan phía Đông Bắc thành phố biển Nha Trang, với 2 mặt giáp biển. Với vị trí này, trường đại học Nha Trang là một trong những trường đại học có cảnh quan đẹp nhất Việt Nam. Trải qua hơn 65 năm xây dựng và phát triển, đến nay, ngôi trường này đã trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp học có uy tín, với nền tảng, thế mạnh là lĩnh vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản. Với vị thế là đơn vị đào tạo hàng đầu về khoa học nghề cá và nuôi trồng thủy sản ở cấp quốc gia, trường đại học Nha Trang tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế biển Việt Nam, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cần thiết đáp ứng quá trình hội nhập tất yếu của quốc gia.

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