Không phải Việt Đức, Bạch Mai, đây là bệnh viện có cơ sở 2 sắp mở thêm ở Hà Nội: Khu chờ khám rộng hơn hẳn

Đây là bệnh viện nào?

Nhắc tới những bệnh viện tuyến trung ương có thêm cơ sở mới ở khu vực lân cận Hà Nội, nhiều người thường nghĩ ngay đến Bệnh viện Bạch Mai hoặc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tuy nhiên, địa chỉ sắp đón người bệnh lần này là Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Theo thông báo được các đơn vị trực thuộc bệnh viện đăng tải, Cơ sở 2 dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4/8/2026. Công trình nằm tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, TP Hà Nội, khu vực trước đây thuộc huyện Quốc Oai và ngay cạnh Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Một số hình ảnh về Bệnh viện Phụ sản Trung ương CS 2 (Ảnh Khoa Khám- Bệnh Viện Phụ Sản TW)

Không phải một bệnh viện hoàn toàn mới

Công trình đã được khánh thành ngày 19/8/2025. Sau đó, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý, trang thiết bị, nhân lực, danh mục kỹ thuật và quy trình vận hành trước khi chính thức tiếp nhận người bệnh.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Cơ sở 2 được đầu tư khoảng 950 tỷ đồng trên khu đất gần 60.000m², trong đó diện tích xây dựng hơn 8.400m². Bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú, dự kiến tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày.

Đây không phải một bệnh viện độc lập hay cơ sở tuyến dưới. Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương xác định hai địa điểm sẽ hoạt động theo phương châm “tuy hai mà một”, cùng chung hệ thống quản lý, chất lượng chuyên môn và mục tiêu phục vụ người bệnh.

Nhân lực, chuyên gia và trang thiết bị sẽ được điều phối linh hoạt giữa hai nơi. Một Phó Giám đốc được giao trực tiếp điều hành Cơ sở 2; các bác sĩ giàu kinh nghiệm và chuyên gia đầu ngành ở một số lĩnh vực chuyên sâu cũng được bố trí làm việc tại đây ngay từ giai đoạn đầu.

Theo lãnh đạo bệnh viện, việc đưa cơ sở mới vào hoạt động không chỉ nhằm mở rộng quy mô mà còn giúp chia sẻ áp lực cho địa điểm hiện hữu trong nội đô, đồng thời tạo thêm điều kiện triển khai những kỹ thuật và dịch vụ y tế mới.

Cơ sở 1 của bệnh viện (Ảnh Bệnh viện Phụ Sản Trung ương)

Khu chờ khám rộng rãi, 8 phòng mổ hiện đại

Điểm dễ nhận thấy tại cơ sở mới là không gian rộng, thoáng. Báo Nhân Dân cho biết khu vực chờ khám được bố trí rộng rãi, thiết kế hiện đại, tạo thuận tiện cho người bệnh khi đến khám và điều trị. Cảnh quan, cây xanh, biển chỉ dẫn cùng các phương án tổ chức đón tiếp cũng được bệnh viện chuẩn bị trước ngày vận hành.

Cơ sở 2 có 8 phòng mổ với hệ thống thiết bị đồng bộ, phần lớn là thiết bị mới được sản xuất trong năm 2025. Khu chờ trước mổ dành cho thai phụ được thiết kế tiện nghi, trong khi khu hồi sức sau sinh sử dụng giường hiện đại, tích hợp bảng điều khiển điện tử để điều chỉnh tư thế và hỗ trợ nhân viên y tế chăm sóc người bệnh.

Khoa Sơ sinh cũng có khu vực theo dõi, chăm sóc và điều trị trẻ mới chào đời, đặc biệt là trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh lý ngay sau sinh. Mặt bằng rộng tạo điều kiện để bệnh viện phát triển thêm những kỹ thuật sản phụ khoa chuyên sâu mà cơ sở nằm giữa khu vực nội đô khó tiếp tục mở rộng.

Một thay đổi đáng chú ý khác là các điều kiện sinh hoạt dành cho người nhà cũng được tính đến. Do cơ sở nằm ngoài nội đô, bệnh viện đang chuẩn bị khu ăn uống, chỗ nghỉ và những tiện ích thiết yếu cho các gia đình phải lưu lại trong thời gian chăm sóc sản phụ.

Một số hình ảnh khác về cơ sở vật chất tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương CS 2 (Ảnh Bệnh viện Phụ Sản Trung ương)

Người dân đến cơ sở mới thế nào?

Cơ sở mới nằm tại cửa ngõ phía tây Hà Nội, gần trục Đại lộ Thăng Long. Từ khu vực trung tâm, người dân có thể di chuyển theo hướng Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long về phía Hòa Lạc, sau đó rẽ vào khu vực Ngọc Than – Kiều Phú theo biển chỉ dẫn.

Người đi xe máy cần sử dụng đường gom Đại lộ Thăng Long, không đi vào phần đường dành riêng cho ô tô. Khi gọi taxi hoặc xe công nghệ, người dân nên nhập đầy đủ điểm đến “Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 – Kiều Phú” để tránh nhầm với Bệnh viện Nhi Trung ương Cơ sở 2 nằm bên cạnh hoặc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 2 – một đơn vị khác.

Trong những ngày đầu vận hành, người bệnh nên liên hệ tổng đài 1900 1029 để kiểm tra giờ tiếp nhận, khoa khám, thủ tục bảo hiểm y tế và các dịch vụ đã bắt đầu hoạt động. Thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ hoặc cần cấp cứu không nên tự di chuyển quãng đường xa khi chưa xác định rõ nơi tiếp nhận.