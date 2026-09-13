1 triệu đồng gửi tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, VPBank, MB,... có được không?

Gửi tiết kiệm tối thiểu bao nhiêu tiền là băn khoăn của không ít khách hàng khi có nhu cầu mở sổ tiết kiệm lần đầu tại ngân hàng, đặc biệt là những người mới bắt đầu hình thành thói quen tích luỹ, quản lý tài chính.

Không ít người vẫn mặc định rằng phải có vài chục triệu đồng trở lên mới đủ "tư cách" mở sổ tiết kiệm. Nhưng trên thực tế, chỉ 1 triệu đồng đã đủ để mở một khoản gửi có kỳ hạn tại phần lớn ngân hàng hiện nay, và toàn bộ thao tác có thể hoàn tất trong vài phút trên ứng dụng di động.

Nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam áp dụng mức tiền gửi tối thiểu chỉ từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy loại sản phẩm và kênh giao dịch. Với các khoản tiết kiệm có kỳ hạn mở lần đầu, 1 triệu đồng là mức phổ biến nhất, trong khi tiết kiệm tích lũy có thể chấp nhận mức thấp hơn nữa.

Tại Vietcombank, phần lớn các sản phẩm tiết kiệm yêu càu số tiền gửi tối thiểu từ 3 triệu đồng. Riêng tiết kiệm tự động, ngân hàng đề nghị số tiền gửi tối thiểu chỉ 1 triệu.

Tại Agribank, mức tiền gửi tiết kiệm tối thiểu thường là 1 triệu đồng, chẳng hạn với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Riêng với tiết kiệm gửi góp theo định kỳ, số tiền gửi tối thiểu chỉ 100.000 đồng cho mỗi lần gửi.

Tương tự tại BIDV, VPBank, VietinBank, MB,…, khách hàng hoàn toàn có thể gửi từ 1 triệu đồng, thậm chí là ít hơn đối với một số sản phẩm tiết kiệm gửi góp.

Về hình thức, người gửi 1 triệu đồng có hai lựa chọn chính, đến quầy giao dịch hoặc mở sổ trực tuyến qua ứng dụng ngân hàng. Kênh online thường được ưu tiên vì tiết kiệm thời gian, có thể thực hiện mọi lúc, đồng thời một số ngân hàng còn áp mức lãi suất nhỉnh hơn từ 0,2-0,5 điểm phần trăm so với gửi tại quầy.

Câu hỏi thường đi kèm là "gửi 1 triệu thì lãi bao nhiêu". Công thức chung được các ngân hàng áp dụng là lấy số tiền gốc nhân với lãi suất năm, nhân với số ngày thực gửi, rồi chia cho 365. Với kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất hiện dao động phổ biến trong khoảng 2-4,75%/năm tùy ngân hàng, tương ứng số tiền lãi nhận được cho khoản gửi 1 triệu đồng chỉ ở mức vài nghìn đồng.

Ngay cả khi gửi kỳ hạn dài, lãi suất áp dụng tới 7%/năm thì mức lãi nhận về đối với khoản tiền gửi 1 triệu đồng là không nhiều.

Thực tế, ý nghĩa của khoản tiết kiệm 1 triệu đồng không nằm ở con số lãi sinh ra, mà ở việc hình thành kỷ luật quản lý dòng tiền. Trích một phần thu nhập, dù nhỏ, để đưa vào một sản phẩm có kỳ hạn cố định giúp người gửi làm quen với việc để tiền "đứng yên" thay vì tiêu dùng ngay, đồng thời tạo tiền đề cho việc tích lũy đều đặn về sau.

Nhiều ngân hàng cũng thiết kế riêng các sản phẩm tiết kiệm tích lũy cho phép nạp thêm nhiều lần với số tiền tối thiểu mỗi lần chỉ vài trăm nghìn đồng, và có thể cài đặt trích tiền tự động theo ngày, tuần hoặc tháng, phù hợp với người muốn duy trì thói quen gửi tiền định kỳ mà không cần một khoản vốn lớn ngay từ đầu.