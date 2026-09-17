1 nhân viên ở Bắc Ninh biển thủ hơn 240 tỷ đồng của nhà máy Hàn Quốc giữa lúc công ty lỗ hơn 1.570 tỷ, Apple cũng nói lời chia tay

Một nhà máy sản xuất linh kiện pin của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bắc Ninh vừa trải qua năm đặc biệt khó khăn, khi đồng thời xảy ra vụ biển thủ hàng trăm tỷ đồng và biến động lớn từ khách hàng chủ chốt

Nhà máy nói trên thuộc Công ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam, doanh nghiệp 100% vốn của ITM Semiconductor Hàn Quốc, đặt tại VSIP Bắc Ninh và chuyên sản xuất mạch bảo vệ pin thứ cấp. Công ty hiện có ít nhất 5 nhà máy tại Việt Nam; hồ sơ công bố mới nhất của công ty mẹ ghi vốn của pháp nhân này khoảng 4.000 tỷ đồng, người đại diện là ông Kim Sang Uep.

Theo báo cáo thường niên 2025 của công ty mẹ, trong năm vừa qua ITM Vietnam phát hiện một vụ biển thủ do nhân viên của công ty thực hiện.

Tổng thiệt hại tương đương khoảng 242 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đã thu hồi được khoảng 64 tỷ đồng, còn hơn 177 tỷ đồng chưa thu hồi. ITM đánh giá tồn tại bất định đáng kể về khả năng thu hồi khoản tiền còn lại và đã trích lập dự phòng toàn bộ.

Báo cáo thường niên 2025 của ITM Semiconductor ghi nhận vụ biển thủ tại ITM Semiconductor Vietnam, với tổng thiệt hại 9,29 triệu USD; doanh nghiệp đã thu hồi 2,47 triệu USD và trình báo vụ việc tới cơ quan điều tra Việt Nam ngày 16/1/2026

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ITM Vietnam cùng công ty mẹ tiến hành điều tra nội bộ, trong đó có các thủ tục pháp chứng kỹ thuật số. Các thủ tục này cũng được chuyên gia bên ngoài rà soát để đánh giá nguy cơ phát sinh thêm thiệt hại.

Doanh nghiệp cho biết vụ việc đã được trình báo ngày 16/1/2026 và hiện cơ quan điều tra Việt Nam đang tiến hành điều tra. Tại thời điểm lập báo cáo, ITM đánh giá khả năng phát sinh thêm tổn thất từ vụ việc là thấp.

Vụ biển thủ xảy ra đúng vào một năm đặc biệt khó khăn đối với nhà máy tại Bắc Ninh

Năm 2025, ITM Vietnam đạt doanh thu tương đương khoảng 3.187 tỷ đồng nhưng lỗ ròng gần 1.570 tỷ đồng. Một năm trước đó, khoản lỗ chỉ khoảng 381 tỷ đồng. Như vậy, mức lỗ năm 2025 cao hơn hơn 4 lần so với năm trước.

Báo cáo cho thấy hơn 177 tỷ đồng chưa thu hồi trong vụ biển thủ đã được ITM Vietnam xử lý toàn bộ thành tổn thất. Khoản này cũng được phản ánh vào kết quả của công ty mẹ theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Tuy nhiên, vụ biển thủ chưa phải cú sốc tài chính lớn nhất. ITM Semiconductor cho biết doanh nghiệp dự kiến trong năm 2026 sẽ ngừng bán hàng cho một khách hàng lớn. Do nhiều máy móc tại ITM Vietnam được đầu tư phục vụ riêng cho khách hàng này và khả năng sử dụng cho mục đích khác thấp, công ty phải ghi nhận tổn thất suy giảm giá trị khoảng 1.033 tỷ đồng đối với thiết bị tại nhà máy Việt Nam.

Ở cấp hợp nhất, khoản tổn thất suy giảm giá trị thiết bị liên quan đến việc khách hàng lớn ngừng mua hàng tương đương khoảng 1.085 tỷ đồng.

Hồ sơ công bố không nêu tên khách hàng này. Tuy nhiên, tờ Maeil Business của Hàn Quốc cho biết ITM Semiconductor đã quyết định chấm dứt mảng cung cấp mạch bảo vệ smartphone cho Apple, một trong những khách hàng lớn của doanh nghiệp, nhằm thu hẹp hoạt động có hiệu quả sinh lời thấp. Sau đó, công ty đẩy mạnh mảng mạch bảo vệ cho Samsung Electronics cùng các lĩnh vực khác.

Nguồn: Maeil Business về ITM

ITM Semiconductor là doanh nghiệp chuyên về mạch bảo vệ pin. Các sản phẩm PMP và POC, dùng để bảo vệ pin khỏi tình trạng sạc quá mức, xả quá mức hoặc dòng điện bất thường, hiện đóng góp hơn 60% doanh thu của tập đoàn.

Những biến động trên cũng khiến kết quả của công ty mẹ lao dốc. Năm 2025, ITM Semiconductor đạt doanh thu hợp nhất khoảng 11.044 tỷ đồng, giảm từ gần 11.865 tỷ đồng năm trước. Doanh nghiệp chuyển từ mức lãi khoảng 22 tỷ đồng năm 2024 sang lỗ hơn 1.713 tỷ đồng trong năm 2025.