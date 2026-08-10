Nơi đây được mệnh danh là “Đệ nhất động” vùng Tây bắc. Du khách có thể khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của những cánh rừng xanh, các thân cây cổ thụ phủ rêu, dây leo và nhiều loài thực vật đặc trưng của vùng núi cao.

Vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Lai Châu

Nằm giữa không gian núi rừng hùng vĩ của tỉnh Lai Châu, quần thể hang động Pusamcap là một trong những danh thắng tiêu biểu của khu vực Tây Bắc. Quần thể này nằm men theo tỉnh lộ 129, tuyến đường nối thành phố Lai Châu với cao nguyên Sìn Hồ, cách trung tâm thành phố khoảng 6–7 km và ở độ cao khoảng 1.300 - 1.700 m so với mực nước biển. Với địa hình núi đá vôi được hình thành qua hàng triệu năm vận động địa chất, Pusamcap sở hữu hệ thống hang động kỳ bí cùng cảnh quan tự nhiên giàu sức hấp dẫn.

Nhũ đá vôi trong động Pusamcap có hình giống con sư tử. (Ảnh: Kim Anh)

Theo tiếng Thái, “Pusamcap” có nghĩa là “ba quả núi lớn chồng lên nhau”. Tên gọi này gợi liên tưởng đến đặc điểm địa hình của dãy núi, đồng thời phản ánh mối liên hệ lâu đời giữa danh thắng với đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân địa phương. Quần thể được phát hiện từ năm 2006, gồm hơn 10 hang động lớn, nhỏ, trong đó Thiên Môn, Thiên Đường và Thủy Tinh là những hang động chính. Năm 2011, quần thể danh lam thắng cảnh Pusamcap được xếp hạng là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Không chỉ có giá trị về địa chất và cảnh quan, Pusamcap còn gắn với nhiều câu chuyện dân gian, truyền thuyết về quá trình khai phá vùng đất Tây Bắc. Những câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa cho điểm đến, giúp hành trình tham quan không chỉ dừng lại ở việc thưởng ngoạn cảnh đẹp mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu về đời sống tinh thần của cư dân bản địa.

Thiên nhiên hoang sơ, huyền bí chờ khám phá

Điểm nổi bật của Pusamcap là vẻ đẹp còn tương đối nguyên sơ. Từ chân núi đến khu vực cửa hang, du khách có thể bắt gặp những cánh rừng xanh, các thân cây cổ thụ phủ rêu, dây leo và nhiều loài thực vật đặc trưng của vùng núi cao. Địa hình quanh co, khúc khuỷu cùng những vách đá tự nhiên tạo nên cảm giác như đang bước vào một không gian tách biệt với nhịp sống thường ngày.

Du khách trầm trồ trước vẻ đẹp của Pusamcap

Quá trình kiến tạo địa chất lâu dài đã hình thành trong lòng dãy núi Pusamcap một hệ thống hang động đa dạng. Các hang có độ cao và diện tích khác nhau, trong đó một số hang có suối ngầm hoặc mạch nước dưới lòng đất. Nhiệt độ trong hang thường mát hơn bên ngoài, không khí ẩm và yên tĩnh. Tiếng nước, tiếng gió luồn qua các vách đá cùng ánh sáng tự nhiên le lói từ cửa hang tạo nên bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa huyền bí.

Bên trong các hang động là hệ thống thạch nhũ với nhiều hình dạng và kích thước. Có những cột nhũ lớn, những măng đá mọc lên từ nền hang, các dải nhũ rủ xuống từ trần đá hay những khối kết tinh tạo thành đường nét mềm mại. Tùy theo góc nhìn và trí tưởng tượng, du khách có thể liên tưởng đến ruộng bậc thang, hoa rừng, mái vòm, cột trụ hoặc những hình tượng quen thuộc trong đời sống văn hóa. Tuy nhiên, vẻ đẹp này cần được quan sát với ý thức bảo vệ, bởi mỗi khối thạch nhũ là kết quả của quá trình hình thành rất lâu dài và không thể phục hồi trong thời gian ngắn nếu bị tác động.

Sự đan xen giữa rừng nguyên sinh và hang động đá vôi tạo cho Pusamcap một hệ sinh thái cảnh quan đa dạng. Đây cũng là yếu tố giúp danh thắng khác biệt so với những điểm tham quan chỉ tập trung vào một hang động riêng lẻ. Hành trình đến Pusamcap vì vậy không chỉ là chuyến khám phá lòng núi mà còn là trải nghiệm tiếp cận thiên nhiên vùng cao trong trạng thái gần gũi và mộc mạc.

Điểm du lịch thú vị

Trong số các hang động tại Pusamcap, Thiên Môn hiện là điểm tham quan gây ấn tượng bởi cửa hang rộng, vòm cao và không gian bên trong tương đối lớn. Càng đi sâu, du khách càng cảm nhận rõ sự thay đổi của địa hình. Những khối nhũ đá xuất hiện dày hơn, tạo nên nhiều lớp cảnh quan nối tiếp nhau. Một số cột nhũ có kích thước lớn, bề mặt óng ánh và hình dáng độc đáo, khiến không gian trong hang giống như một công trình kiến trúc tự nhiên.

Rời Thiên Môn, du khách có thể tiếp tục hành trình đến động Thiên Đường. Đường đi qua khu vực rừng và sườn núi, có những đoạn cần di chuyển cẩn thận do địa hình dốc, gồ ghề. Chính hành trình này tạo thêm cảm giác khám phá cho chuyến đi. Khi bước vào Thiên Đường, du khách có cơ hội quan sát những hồ nước, cột nhũ và mảng đá kết tinh với nhiều màu sắc, hình dạng khác nhau. Sự kết hợp giữa bóng tối, ánh sáng và những đường nét tự nhiên trong lòng hang tạo nên một không gian giàu tính thẩm mỹ.

Động Thủy Tinh là một hang động chính khác của quần thể nhưng chưa được khai thác rộng rãi để phục vụ khách du lịch do điều kiện tiếp cận và yêu cầu an toàn. Việc chưa mở cửa đại trà giúp khu vực này tiếp tục duy trì trạng thái tự nhiên, đồng thời cho thấy yêu cầu cân bằng giữa khai thác du lịch và bảo tồn di sản.

Để tới được hang động Pusamcap có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau. Tuy nhiên để an toàn và tiết kiệm nhất, bạn nên chọn xe khách. Quãng đường Hà Nội - Lai Châu khoảng 420 km, thời gian di chuyển khoảng 7-10 tiếng, tùy thuộc vào điều kiện giao thông. Bạn có thể lựa chọn đi xe khách với giá vé dao động từ 250.000 đến 350.000 đồng một chiều.

Khi tới được thành phố Lai Châu, thì du khách tiếp tục bắt xe taxi hoặc xe ôm chở đến Pu Sam Cáp (khoảng 7km).

Hoặc bạn có thể tự chạy xe theo quốc lộ 32 tới xã Nghĩa Lộ. Tiếp tục qua đèo Khau Phạ, đến Tân Uyên, ngã ba Bình Lư thì rẽ trái tới quốc lộ 4D. Sau đó, đi thẳng đến Lai Châu. Quãng đường đến động Pusamcap khoảng 420km.

Với vị trí gần thành phố Lai Châu, cảnh quan đặc sắc và giá trị địa chất, văn hóa phong phú, Pusamcap là điểm đến phù hợp với những du khách yêu thích thiên nhiên, khám phá và tìm hiểu văn hóa vùng cao. Để danh thắng phát triển bền vững, hoạt động tham quan cần đi cùng việc giữ gìn rừng, không chạm hoặc bẻ nhũ đá, không xả rác và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Khi được bảo tồn đúng hướng, Pusamcap có thể tiếp tục phát huy giá trị như một điểm nhấn quan trọng trên bản đồ du lịch Lai Châu và Tây Bắc.