"1 đống thuốc bổ không bằng 1 nắm rau mùi": 3 món ăn dễ làm từ rau mùi giúp bạn chống lại bệnh tật và thêm ngon miệng

Rau mùi là một loại gia vị vô cùng quen thuộc đối các gia đình Việt. Loại rau gia vị này không chỉ làm tăng thêm hương vị món ăn mà chúng còn có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Rau mùi có chứa hàm lượng lớn tinh dầu với nhiều thành phần đa dạng: chất béo, chất protein, xenlulozo, chất không nitơ, axit béo omega 3 và omega 6, axit folic, chất chống oxy hóa, các vitamin (vitamin A, B1, B2, C,…) cùng rất nhiều thành phần khác.

Theo y học cổ truyền, rau mùi có tính ấm, mùi thơm, giúp kích thích tiêu hóa. Rau mùi có tác dụng chống đầy hơi, bồi bổ dạ dày. Ăn rau mùi giúp cải thiện tiêu hóa, hạ sốt, chữa cảm cúm, cảm lạnh, nhức đầu, sổ mũi, nghẹt mũi, hỗ trợ người cao huyết áp.

Theo y học hiện đại thì rau mùi chứa protein, vitamin, khoáng chất, chất béo, caroten và các chất dinh dưỡng khác, trong đó lượng vitamin C trong rau mùi cao hơn các loại rau thông thường. Theo đó, một người bình thường ăn khoảng từ 7-10gram rau mùi có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C một ngày của cơ thể. Ngoài ra hàm lượng carotene có trong rau mùi cũng cao hơn 10 lần so với cà chua, dưa chuột.

Rau mùi có tác dụng giải độc, nhuận tràng, giảm mẩn ngứa, phong hàn, thúc đẩy khí huyết toàn thân lưu thông. Hàm lượng vitamin A và C trong rau mùi khá cao. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nó giúp duy trì sức khỏe và chức năng của mạch máu bằng cách giảm phản ứng viêm và hạ đường huyết. Các loại vitamin này có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin A giúp ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe đôi mắt của bạn và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Chính bởi các thành phần dưỡng chất có trong rau mùi mà khi chúng ta khéo léo tận dụng đưa vào món ăn còn tốt hơn uống thuốc bổ.

Dưới đây là một số món ngon mà bạn có thể chế biến cùng rau mùi để tăng cường sức khỏe:

1. Rau mùi trộn cay

Nguyên liệu để làm món rau mùi trộn cay

1 mớ rau mùi to, 2 quả ớt, 1 thìa canh xì dầu, một chút xíu muối, 3-5 lát chanh vàng, 5 tép tỏi, 1 thìa canh đường, lượng giấm phù hợp.

Cách làm món rau mùi trộn cay

Bước 1: Rau mùi nhặt bỏ gốc và những lá hỏng sau đó đem rửa thật sạch rồi để ráo nước. Cắt rau mùi thành từng khúc vừa ăn. Chanh vàng cắt thành các lát mỏng. Ớt rửa sạch sau đó lược bỏ lõi và hạt rồi băm nhỏ. Tỏi bóc vỏ, đập đập rồi băm nhỏ.

Bước 2: Cho rau mùi, chanh thái lát, ớt băm, tỏi vào tô lớn. Chuẩn bị một bát nhỏ rồi thêm lượng muối thích hợp, nước tương, giấm và 1 thìa đường vào trộn đều để được hỗn hợp trộn. Trước khi ăn, bạn cho phần hỗn hợp nước sốt vào tô rau mùi, trộn đều và để khoảng 3 phút. Sau khi trộn xong thì bạn cho ra đĩa, rắc thêm chút vừng rang lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món rau mùi trộn cay

Món rau mùi trộn cay là món ăn đơn giản, làm nhanh và rất ngon miệng. Rau mùi giòn thơm được trộn đều, hòa quyện với vị chua, cay, mặn, ngọt rất vừa miệng. Món ăn tuy đơn giản nhưng rất tốt cho sức khỏe.



2. Rau mùi ngâm

Nguyên liệu để làm món rau mùi ngâm

600g rau mùi, 10g muối, 10 quả ớt xanh và ớt đỏ ngọt, 1 củ tỏi.

Cách làm món rau mùi ngâm

Bước 1: Rau mùi nhặt sạch lá úa hỏng sau đó đem rửa sạch bao gồm cả phần rễ. Ớt xanh và ớt đỏ bỏ cuống, rửa sạch. Để rau mùi và ớt thật ráo nước. Chuẩn bị một hũ thủy tinh đã được tiệt trùng bằng nước sôi, để ráo. Tỏi bóc vỏ và để riêng (bạn có thể bỏ qua bước này nếu không thích tỏi).

Bước 2: Rau mùi sau khi ráo nước bạn cắt thành các khúc. Ớt xanh và ớt đỏ xắt thành các khoanh. Tỏi đập dập rồi băm nhỏ.

Bước 3: Cho tất cả nguyên liệu vào âu lớn, thêm muối và nhẹ nhàng trộn đều. Nếu bạn muốn ăn cay thì hãy cho thêm 1 hoặc 2 quả ớt cay xắt miếng vào. Khi trộn nhớ đeo găng tay và đảo nhẹ nhàng để muối có thể thấm đều vào các nguyên liệu.

Bước 4: Sau khi trộn xong, bạn cho rau mùi vào lọ thủy tinh rồi đậy kín nắp và bảo quản trong tủ lạnh. Sau 1 ngày là bạn đã có thể thưởng thức được món ăn này.

Lưu ý: Tất cả các nguyên liệu làm món rau mùi ngâm cần phải được rửa sạch và để thật ráo nước. Dụng cụ ngâm rau mùi phải khô ráo, không dính dầu mỡ hoặc nước, nếu không sẽ đẽ dễ bị hỏng. Nếu bạn không thích ớt, hãy cho ít lượng ớt hơn.

Thành phẩm món rau mùi ngâm

Món rau mùi ngâm hoàn thành có màu sắc xanh đỏ đan xen đẹp mắt. Khi ăn rau mùi giòn ngon, có vị hơi chua khi được lên men trong tủ lạnh, ớt giòn ngọt. Đây có thể coi là món ăn kèm rất hấp dẫn.



3. Rau mùi trộn mộc nhĩ và hành tây

Mộc nhĩ đen vốn là loại thực phẩm rất giàu chất xơ, khoáng chất, vitamin và polysacarit. Ăn mộc nhĩ thường xuyên có thể làm giảm lipid máu và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Mộc nhĩ là một loại thực phẩm thanh lọc chất béo rất tốt.

Hành tây có thể loại bỏ các gốc tự do oxy hóa trong cơ thể, tăng cường trao đổi chất, chống lão hóa, làm sạch chất béo và có thể ngăn ngừa ba cơn cao hiệu quả.

Theo Đông y, rau mùi, vị cay nồng, có tác dụng làm toát mồ hôi, thanh nhiệt, tiêu hóa thức ăn, mát tỳ, điều hòa cơ thể. Bên cạnh đó rau mùi có tác dụng kích thích nhu động đường tiêu hóa, giúp khai vị, bồi bổ tỳ vị, và đặc biệt thích hợp để phục hồi chức năng lá lách và dạ dày sau lễ hội.

Nguyên liệu làm món rau mùi trộn mộc nhĩ và hành tây

60g hành tây (khoảng nửa củ nhỏ), 20g rau mùi, 10g giấm, 3g dầu ớt, 1g muối, 10g mộc nhĩ, 1-2 quả ớt, 5g xì dầu, 0,5g dầu mù tạt, 1g đường.

Cách làm món rau mùi trộn mộc nhĩ và hành tây

Bước 1: Mộc nhĩ ngâm nước cho nở mềm sau đó rửa sạch, xé thành từng miếng nhỏ. Rau mùi và ớt rửa sạch. Đun sôi nước trong nồi, khi nước sôi thì cho mộc nhĩ vào vào luộc trong khoảng 3 phút.

Bước 2: Chuẩn bị một bát tô nhỏ, cho ớt băm nhỏ, giấm, xì dầu, dầu ớt, dầu mù tạt, đường vào, trộn đều. Tiếp theo bạn xắt hành tây thành dải mỏng rồi thả vào tô nước lạnh ngâm trong khoảng 5 phút để khử mùi hăng, sau đó vớt ra để ráo. Cắt rau mùi thành các khúc nhỏ.

Bước 3: Cho hành tây, rau mùi và mộc nhĩ đã luộc vào âu, thêm nước sốt vừa chuẩn bị vào rồi trộn đều. Sau khi trộn xong bạn cho ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phần món rau mùi trộn mộc nhĩ và hành tây

Rau mùi trộn mộc nhĩ và hành tây là món salad dễ ăn có vị giòn ngon hấp dẫn. Món ăn có vị tổng hòa chua, cay, mặn, ngọt rất dễ ăn và kích thích vị giác. Với công dụng của các thành phần nguyên liệu trong món ăn, bạn hãy thường xuyên làm cho gia đình thưởng thức để cải thiện sức khỏe nhé!



Chúc các bạn thành công và ngon miệng với các món ngon được làm từ rau mùi!