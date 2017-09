TS Mỹ chỉ rõ 6 dấu hiệu cơ thể nhiễm độc kim loại nặng và cách thải độc hiệu quả

Các kim loại nặng như nhôm, asen, thiếc, cadmium, thủy ngân và chì… tích tụ trong cơ thể có thể gây ra nhiều bất lợi cho chức năng ti thể.



Khi cơ thể bị nhiễm độc kim loại nặng, bạn có xu hướng thu hút các điện từ trường có hại vào cơ thể. Điện từ trường lần lượt ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của cơ thể cũng như khả năng loại bỏ các kim loại nặng này ra khỏi cơ thể.

Theo TS Mỹ Joseph Michael Mercola, các khoáng chất như magie, kẽm, selen, kali và iot là các chất hỗ trợ cơ thể giải độc các kim loại nặng rất tốt.

TS Mỹ Joseph Michael Mercola

TS Mercola cho biết, thải độc là là một trong những phương pháp bảo vệ sức khỏe tối ưu. Các kim loại độc tích tụ trong cơ thể có thể dẫn đến mệt mỏi mãn tính.

Chuyên gia dinh dưỡng Wendy Myers – người sáng lập LiveTo110.com cho biết, các kim loại nặng tích tụ trong cơ thể có thể gây bất lợi cho chức năng ty lạp thể bao gồm:

1. Nhôm. Đây là một kim loại phổ biến trong môi trường, chúng xuất hiện trong không khí chúng ta hít thở. Nhôm cũng được tìm thấy trong nhiều loại vắc xin.

Loại kim loại này cũng được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước để tách các trầm tích. Ngoài ra, kim loại này còn có trong thuốc khử mùi, lon nước, giấy bạc, dụng cụ nấu ăn và các nguồn tiếp xúc hàng ngày khác.

Nhôm tích tụ trong cơ thể quá nhiều có thể cản trở các enzyme vân chuyển chất dinh dưỡng vào ty thể, ngăn cản khả năng sản xuất năng lượng cho cơ thể. Chuyên gia dinh dưỡng Myers cho biết: "Loại bỏ nhôm và các chất độc khác ra khỏi cơ thể, chúng ta sẽ cảm thấy mức năng lượng phục hồi nhanh chóng, ngay cả ở những người bị mệt mỏi kinh niên".

2. Arsenic. Kim loại này được tìm thấy trong thuốc kháng sinh dùng cho gà nuôi đẻ trứng. Để tránh arsenic, tốt nhất bạn nên chọn ăn trứng hữu cơ. Bên cạnh đó, kim loại này còn được tìm thấy trong gạo và một số thực phẩm khác như rượu vang, nước uống và nước táo đóng chai.



3. Thiếc. Kim loại này có thể ảnh hưởng đến chức năng ty thể trong cơ thể bạn.

4. Thallium. Đây là thành phần phụ gia trong xăng, là chất gây ô nhiễm không khí thải ra từ khói bụi và khói xe. Rất ít người biết rằng, kim loại này tích tụ trong cơ thể có thể gây ra sự mệt mỏi mãn tính.

Chuyên gia dinh dưỡng Myers cho biết, chúng ta nên coi việc thải độc như một thói quen lành mạnh nên làm định kỳ hàng tháng, 6 tháng hay 1 năm.

TS Mỹ Josh Axe cho biết, việc cơ thể bị phơi nhiễm kim loại nặng lâu dài có thể dẫn đến thoái hóa cơ thể, cơ bắp và thần kinh.

Dấu hiệu phổ biến cảnh báo cơ thể đang bị tích tụ kim loại nặng

- Mệt mỏi

- Bệnh tự miễn

- Rối loạn thần kinh

- Trầm cảm, lo âu

- Đãng trí

- Mất ngủ

Một trong những triệu chứng của cơ thể bị tích tụ kim loại nặng.

Thực phẩm thải độc kim loại nặng

Theo TS Josh Axe, các thực phẩm này có tác dụng thải độc cơ thể rất hiệu quả:

- Thực phẩm giàu vitamin C: Trái cây và rau quả giàu vitamin C có thể làm giảm tổn thương do độc tính kim loại nặng bởi hoạt chất chống oxy hóa dồi dào.

- Rau lá xanh: Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina và rau mùi tây có tác dụng khử độc, giảm sự tích tụ của các loại kim loại nặng như thủy ngân trong cơ thể.

- Tỏi và hành tây: loại gia vị này có chứa lưu huỳnh giúp gan giải độc các kim loại nặng như chì và asen.

- Nước: Uống 2 lít nước (tổng lượng nước) để giúp cơ thể tiêu độc.

- Hạt lanh và chia: Chất béo omega 3 và chất xơ trong 2 loại hạt này giúp giải độc ruột kết và giảm viêm.

Thực phẩm cần tránh

Các loại cá nuôi có chứa kim loại nặng, dioxin và PCB có độc tính cao

- Chất gây dị ứng thức ăn: Nếu cơ thể bạn phản ứng với các chất gây dị ứng thông thường, cơ thể sẽ không thể tự giải độc sau khi bị nhiễm độc kim loại nặng.

- Thức ăn không hữu cơ: Những loại thực phẩm này làm tăng sự phơi nhiễm của cơ thể với các hóa chất, khiến cho các triệu chứng tồi tệ hơn.

- Thực phẩm có chứa phụ gia: Các chất phụ gia có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng nhiễm độc, làm giảm khả năng thải độ của cơ thể.

- Rượu: Rượu bia có thể khiến gan khó xử lý các chất độc khác, gây hiện tượng chất độc tích tụ lại trong cơ thể.

*Theo Mercola/DrAxe