Nhãn vào mùa, hãy xem những lưu ý này trước khi ăn nhãn!

Nhãn là một loại trái cây nhiệt đới, cùng họ với vải, có nguồn gốc ở Nam Á. Từ nhiều đời nay, nhãn được sử dụng như một loại thuốc chữa bệnh trong y học Trung Quốc. Thông thường, con người chỉ ăn cùi nhãn mà bỏ vỏ và hạt. Tuy nhiên, chiết xuất từ hạt và hoa cũng có tác dụng nhất định.

1. Xương chắc khỏe

Muốn xương chắc khỏe phải bổ sung đầy đủ canxi và vitamin D. Chiết xuất từ quả nhãn được chứng minh là kích hoạt tế bào tạo xương osteoblasts, từ đó giúp xương chắc khỏe. Nhãn hữu ích cho phụ nữ mãn kinh và lớn tuổi, những người có nguy cơ mất xương và loãng xương.

2. Chống viêm

Các bệnh viêm nhiễm như hen suyễn, viêm khớp… có thể gây ra nhiều bệnh mãn tính. Một số viêm nhiễm còn làm suy giảm miễn dịch. Nhãn là một giải pháp tự nhiên kháng viêm hiệu quả.

Theo tạp chí Ethnopharmacology của Mỹ, hoa, hạt và quả của nhãn có đặc tính kháng viêm mạnh vì trong nhãn có các chất chống oxy hóa như phenol và flavonoid. Các hợp chất này kích hoạt protein NF-kB, giúp tế bào sống sót.

3. Chống gốc tự do



Nhãn chống gốc tự do bằng các chất chống oxy hóa tự nhiên như flavonoid và tannin, bảo vệ tế bào, tránh bị tổn thương. Các hợp chất này kháng viêm và giảm quá trình mất cân bằng oxi hóa - cơ thể rơi vào tình trạng này khi không trung hòa được hết các gốc tự do. Bên cạnh đó, nhãn giàu vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch và chống gốc tự do.

4. Kháng khuẩn

Hạt nhãn có những công dụng cho sức khỏe. Chiết xuất từ hạt nhãn chống lại vi khuẩn như tụ cầu vàng, tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA). Các loại vi khuẩn này mạnh, thuốc kháng sinh methicillin cũng không thể chữa khỏi nhưng hạt nhãn thì lại có tác dụng do đặc tính kháng khuẩn của nó mạnh.

Hạt nhãn còn hữu ích trong việc trị mụn do vi khuẩn Propionibacterium acnes gây ra.

5. Chống nhiễm nấm



Trong quả nhãn có chứa chất polyphenol, giúp ngăn chặn sự hoạt động của nấm candida và Cryptococcus neoformas, chống các bệnh nhiễm trùng nấm men do chúng gây ra. Bên cạnh đó, do ngăn ngừa hoạt động của nấm nên chiết xuất của hạt nhãn được thêm vào các sản phẩm chăm sóc răng miệng như nước súc miệng.

6. Cải thiện chức năng não bộ

Nhờ khả năng chống oxy hóa mà nhãn cải thiện chức năng não bộ. Theo tạp chí Journal of Agricultural and Foof Chemistral, chiết xuất trong hoa nhãn bảo vệ não khỏi ảnh hưởng của quá trình mất cân bằng oxi hóa, ngăn ngừa các các bệnh thoái hoá thần kinh như bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer.

7. Cung cấp năng lượng

Các chất thải như ure nitrogen (từ gan) và axit lactic (từ cơ bắp) khiến cơ thể mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng. Nhãn giảm nồng độ các chất này trong máu, giúp cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Những người không nên ăn nhãn



Trẻ em: Nhãn có tính nóng, có thể gây dị ứng và nổi mẩn đỏ. Cần kiểm soát lượng nhãn khi cho trẻ ăn.

Phụ nữ mang thai: Nhãn làm tình trạng táo bón ở phụ nữ mang thai nghiêm trọng hơn hoặc thậm chí xuất huyết. Phụ nữ mang thai không bị táo bón vẫn có thể ăn nhãn, nhưng ăn ở mức vừa phải.

