Huấn luyện viên chỉ ra những mẹo hay giúp bạn sở hữu mông to, squat không nằm trong danh sách này

"Mông to" là cụm từ hầu hết mọi chị em phụ nữ đều mơ ước. "Mông to" trong tập luyện thường gắn liền với bài tập squat.

Squat có thể nói là bài tập vô cùng tốt nhưng HLV Trang Lê (Hà Nội) khẳng định, để squat mà có thể tác động hết vào phần mông được như chúng ta vẫn nghĩ thì thực tế không phải vậy. Squat không phải là bài tập tác động làm tăng size mông tốt nhất.

"Squat là một bài tập có tác động vào mông nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với sẽ vào rất nhiều bộ phận khác như đùi, cẳng chân, bụng, lưng, vai, xô, ngực…

Hầu như squat tác động đến tất cả mọi thứ trên cơ thể bạn. Nếu chúng ta nói squat là một bài tập toàn thân hiệu quả thì mới chính xác là vai trò của squat", HLV Trang Lê khẳng định.

Vị huấn luyện viên này cho biết thêm: "Nhưng để squat thực sự tác động hết vào mông, bài tập cô lập mông thì thực sự không có hiệu quả".

Do đó, đối với những người muốn sở hữu mông to mà chỉ tập luyện squat điên đảo mỗi ngày rồi nghĩ mông sẽ tăng kích cỡ nhanh nhất thì vô cùng khó. Và chắc chắn squat sẽ không ăn thua gì so với những bài tập cô lập mông khác.

Vòng mông của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào cấu trúc xương của mỗi người khác nhau. Đối với vòng mông của phụ nữ thuộc khu vực Mỹ Latinh, Colombia, vòng hông, xương chậu của họ rất to, xương sườn lại nhỏ, vì vậy hông của họ rất tròn.

Vấn đề họ gặp phải là sớm chảy xệ và chỉ cần tập làm sao để không chảy xệ. Còn ở khu vực châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng, cấu trúc xương nhỏ, vì vậy phần xương hông cũng rất nhỏ, để xây dựng cơ bắp đòi hỏi rất mất thời gian.

Trong khi người nước ngoài cần tập để săn chắc lại thì chúng ta cần tập để cơ bắp phát triển. Tuy nhiên bạn cũng không cần quá lo lắng. Cơ bản là cấu trúc cơ mông của bạn là như vậy, ăn uống và tập luyện đúng cách sẽ giúp cơ mông phát triển.

Dưới đây là 5 mẹo giúp mông to được HLV Trang Lê chỉ ra, bất cứ bạn gái nào cũng nên chú ý:

1.Tìm hiểu về vòng mông của mình để chọn các bài tập cô lập mông tốt nhất

Theo HLV Trang Lê, mông được chia ra rất nhiều nhóm cơ như mông dưới, mông trên, mông giữa, phần mông ở trên cùng… Bạn cần tìm hiểu về các nhóm cơ và các bài tập phát triển cô lập từng nhóm cơ một.

Như vậy, việc đầu tiên bạn cần tìm hiểu chính là cấu trúc cơ ở phần mông của mình như thế nào. Điều này vô cùng quan trọng vì khi chúng ta tập các nhóm cơ ở mông, chúng ta cần tập rất nhiều bài tập cô lập chứ không chỉ là những bài tập tác động đến nhiều nhóm cơ khác trên cơ thể.

Đây chính là yếu tố quan trọng, là mẹo giúp mông to đầu tiên mà bất cứ ai tập gym cũng cần biết.

2. Sử dụng các bài tập cô lập cơ kết hợp nhịp điệu

Cô lập là chỉ sử dụng những bài tập vào một nhóm cơ duy nhất, không bị ảnh hưởng cũng như tác động vào một nhóm cơ khác. Bạn chỉ cần tập một nhóm cơ duy nhất. Những bài tập cô lập cơ kết hợp nhịp điệu khi tập rất quan trọng khi xây dựng cơ bắp.

HLV Trang Lê chỉ ra ví dụ, nếu bạn tập 2-3 tháng một nhịp điệu này mãi, bạn sẽ cảm thấy quen quá rồi, không còn cảm giác của động tác vào nhịp điệu ấy nữa sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tập mông.

Do đó việc thay đổi nhịp điệu hoặc thay đổi động tác đi một chút là một trong những mẹo giúp mông to mà bạn không nên bỏ qua.

Những bài tập cô lập cơ kết hợp nhịp điệu khi tập rất quan trọng khi xây dựng cơ bắp.

3. Chú trọng tập vai

Điều này nghe có vẻ lạ lùng nhưng HLV Trang Lê khẳng định, điều này vô cùng quan trọng chẳng kém gì những bài tập cô lập mông. Mục đích của việc chú trọng tập vai là để định hình một vóc dáng chuẩn đẹp, cân xứng với mông.

Cơ thể chúng ta đẹp thì tiêu chuẩn đầu tiên phải là sự cân đối. Do đó, vai – mông cân xứng sẽ càng tôn thêm vẻ đẹp của vòng mông nói riêng, của cả body nói chung.

Điều đó không có nghĩa là bạn phải gồng mình tập tạ nặng để cơ bắp cuồn cuộn. Tất nhiên là bạn vẫn phải tập body weight. Nhưng thay vì gồng tạ càng nặng càng tốt, bạn chỉ cần tập tạ sao cho vai săn chắc lại, lộ ra những đường cơ nhưng không bị phồng cơ bắp ra, nhìn có độ thon gọn, săn chắc.

"Phần vai – xô rất quan trọng vì khi phần xô phát triển thì thân giữa nhìn sẽ nhỏ lại, phần mông đồng nghĩa nhìn sẽ to hơn. Đó chính là lý do bạn phải tập thêm toàn bộ phần vai – xô để thân hình có dạng đồng hồ cát, nhìn cân đối và đẹp hơn rất nhiều.

Đây chính là một trong những mẹo giúp mông to mà bạn không nên xem thường. Chú ý chỉ tập những bài tập vai cho vai thon, săn chắc lại ", HLV Trang Lê khẳng định.

4. Đừng quên tập bụng cho nhỏ gọn

"Để cho mông to thì bụng mình phải bé lại đã", vị huấn luyện viên này khẳng định. Ở nước ngoài, phụ nữ thường sở hữu xương sườn nhỏ nên vòng bụng tương đối nhỏ sẵn.

Còn đối với người châu Á nói chung, vốn không có đường cong như vậy, chúng ta cần phải cố gắng có đường cong như vậy bằng cách tập cô lập mông kết hợp làm cho phần bụng bé lại. Phần bụng là phần cực quan trọng, ảnh hưởng đến độ to đẹp của vòng mông.

Do đó, đây cũng là mẹo giúp mông to bạn không thể bỏ qua. Bạn cần chú trọng tập bụng, lưng, eo để mông nhìn to đẹp hơn.

Muốn mông to, chế độ ăn uống là yếu tố hàng đầu tiên quyết,

5. Chế độ ăn hợp lý cho người tập gym

HLV Trang Lê khẳng định: "Dù bạn có tập luyện chăm chỉ thế nào chăng nữa mà không có chế độ ăn hợp lý thì ước mơ có một vòng mông to đẹp sexy sẽ không bao giờ trở thành sự thật".

Do đó, bạn cần có chế độ ăn đúng chuẩn dành cho người tập gym với những thực phẩm quen thuộc như lườn gà, cá, cơm gạo lứt, lòng trắng trứng, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, không ăn thực phẩm chế biến sẵn… để mông đẹp hơn, cũng như vóc dáng cơ thể trở nên cân đối và hấp dẫn hơn.

Ngoài những mẹo giúp mông to ở trên, HLV Trang Lê lưu ý, bạn cần thực hiện nghiêm túc, kiên định để đạt được kết quả tốt nhất.