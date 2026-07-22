YouTuber giàu nhất thế giới MrBeast chính thức kết hôn: Đám cưới xa hoa trên đảo tư nhân, chỉ 70 khách mời nhưng kéo dài suốt 7 ngày

YouTuber nổi tiếng MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson, 28 tuổi) đã chính thức kết hôn với nhà sáng tạo nội dung kiêm game thủ người Nam Phi Thea Booysen (28 tuổi) trong một hôn lễ riêng tư được tổ chức trên đảo Necker - hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của tỷ phú Richard Branson.

Đám cưới "đậm chất mọt sách"

Theo People, lễ cưới diễn ra trước sự chứng kiến của khoảng 70 người thân và bạn bè thân thiết. Các hoạt động cưới bắt đầu từ ngày 14/7 và kéo dài trong một tuần tại khu nghỉ dưỡng rộng khoảng 30 ha trên đảo Necker, kết hợp giữa nghi thức thành hôn và chuỗi hoạt động nghỉ dưỡng dành cho khách mời.

Trong những ngày trước lễ cưới, khách mời cùng tham gia nhiều hoạt động như lướt ván diều, lặn ngắm san hô, đồng thời trải nghiệm cho vượn cáo và hồng hạc sinh sống trên đảo ăn.

Ảnh: People

Nghi thức trao lời thề nguyện được cử hành bởi một mục sư là bạn thân của gia đình hai bên.

Trong ngày trọng đại, cô dâu diện chiếc váy cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Nicole + Felicia Couture, trong khi MrBeast mặc bộ tuxedo của Ralph Lauren. Thea Booysen cũng thay áo choàng cô dâu của Banke Kuku, được chuyên gia Lola's Beauty Mark trang điểm, Mikey Lu tạo kiểu tóc và stylist Jeremy Noig phụ trách toàn bộ hình ảnh. Tuần lễ cưới do nhà tổ chức sự kiện nổi tiếng Marcy Blum thực hiện, còn phần âm nhạc do On the Move Entertainment đảm nhiệm.

Ảnh: People

Sau khi chính thức trở thành vợ chồng, cả hai bước vào tiệc cưới và có điệu nhảy đầu tiên với ca khúc Die With a Smile của Lady Gaga và Bruno Mars. Sau buổi tiệc với ban nhạc biểu diễn trực tiếp, các khách mời tiếp tục quây quần tại ngôi nhà chính trên đảo để chơi các trò chơi bài và board game - điều mà cô dâu hài hước gọi là những hoạt động "đậm chất mọt sách".

Thực đơn tiệc cưới gồm nhiều món ăn cao cấp như sushi, thịt bò Wagyu và các món hải sản tươi. Chiếc bánh cưới có hương vị cà rốt - cũng là món bánh yêu thích của cô dâu.

Bắt đầu từ một bữa tối tại Nam Phi

MrBeast gặp Thea Booysen lần đầu vào năm 2022 khi anh đến Nam Phi. Trong chuyến đi này, một người bạn chung đã mời Thea tham gia bữa tối.

Nhớ lại lần gặp đầu tiên, Thea cho biết cô bất ngờ trước sự giản dị của MrBeast.

"Khi gặp Jimmy, tôi rất ngạc nhiên vì anh ấy sống rất gần gũi và đặc biệt thông minh. Trước đó tôi từng nghĩ các YouTuber chỉ là những hình tượng trên mạng, nhưng khi tiếp xúc, tôi nhận ra anh ấy thực sự là một người tử tế, hoàn toàn không có chút kiêu ngạo nào."

Về phía mình, MrBeast cho biết cả hai "hợp nhau ngay từ lần đầu gặp mặt" và nhanh chóng kết nối nhờ cùng yêu thích việc học hỏi những điều mới.

Ảnh: People

Sau khi trở về Mỹ, anh đã chủ động nhắn tin cho Thea trên nền tảng X. Khoảng một tháng sau, hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu xa và thường xuyên lên kế hoạch gặp nhau.

Tháng 4/2022, cặp đôi lần đầu xuất hiện công khai tại lễ trao giải Kids' Choice Awards. Sau đó, Thea gọi đây là "một đêm tuyệt vời" trong bài đăng trên Instagram.

Đến Giáng sinh năm 2024, MrBeast cầu hôn bạn gái tại nhà riêng trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Anh tiết lộ đã cố tình làm rơi một chiếc hộp lớn để đánh lạc hướng, trước khi lấy chiếc hộp thật chứa nhẫn cầu hôn rồi quỳ gối ngỏ lời.

"Tôi cố ý làm rơi một chiếc hộp lớn để tạo tiếng động trước khi mang món quà thật có chiếc nhẫn ra. Sau đó tôi quỳ xuống và cầu hôn cô ấy", MrBeast kể lại.

Dù là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng và có thu nhập cao nhất thế giới, MrBeast từng chia sẻ với People rằng anh không muốn biến đám cưới thành một sự kiện rầm rộ.

"Đây chắc chắn sẽ chỉ là buổi lễ dành cho gia đình và bạn bè thân thiết, hoàn toàn riêng tư. Tôi muốn có khoảng thời gian để tạm gác công việc và tận hưởng khoảnh khắc này."

"Giờ cả thế giới biết chúng tôi đã là vợ chồng"

Sau hôn lễ, Thea Booysen cho biết mọi thứ còn tuyệt vời hơn cả mong đợi.

"Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đó thật sự như thiên đường. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc và cảm nhận được rất nhiều tình yêu. Vì cả hai đều làm việc rất nhiều nên hiếm khi có dịp tụ họp đầy đủ bạn bè và gia đình. Có tất cả mọi người ở cùng một nơi là điều vô cùng đặc biệt."

Cặp đôi cũng tiết lộ muốn biến việc dành trọn một tuần mỗi năm để gặp gỡ gia đình và bạn bè thành truyền thống lâu dài.

Theo Thea, việc kết hôn chỉ là dấu mốc chính thức hóa mối quan hệ.

Ảnh: People

"Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đây chỉ là một thủ tục. Ngay từ khi bắt đầu hẹn hò, chúng tôi đã xác định mục tiêu là tiến tới hôn nhân. Khác biệt duy nhất bây giờ là cả thế giới đều biết chúng tôi đã kết hôn. Còn sau đó, chúng tôi vẫn trở về ngôi nhà của mình cùng những chú chó, mèo và tiếp tục những chuyến phiêu lưu mới."

Cô cũng tiết lộ trong suốt tuần lễ cưới, MrBeast đã dành rất nhiều tâm huyết để mọi vị khách đều cảm thấy được chào đón và quan tâm, đồng thời chủ động làm quen với các thành viên trong đại gia đình của cô.

"Điều đó khiến tôi càng yêu anh ấy nhiều hơn", Thea chia sẻ.

Nguồn: People