YouTube thêm tùy chọn mới cho tính năng tải xuống thông minh

Tính năng có tên Smart Downloads (Tải xuống thông minh) đã xuất hiện trên YouTube đối với các video dạng dài thông thường. Hiện tại, tính năng này cũng đã hỗ trợ cho các video ngắn - Shorts.

Tính năng hiện đang được thử nghiệm với người dùng YouTube Premium, cho phép họ tự động tải các video ngắn được đề xuất xuống thiết bị của mình. Người dùng có thể bật tính năng này bằng cách vào mục Your Premium benefits trên ứng dụng YouTube và kích hoạt tùy chọn dùng thử các tính năng mới thử nghiệm - Try experimental new features. Sau khi được kích hoạt, tính năng Smart Downloads sẽ tự động tải các video ngắn được đề xuất xuống dựa trên lịch sử xem gần đây của người dùng.

Điều quan trọng cần lưu ý là hiện tại, người dùng chỉ có thể kích hoạt một thử nghiệm YouTube tại một thời điểm. Ví dụ, nếu đã kích hoạt thử nghiệm tính năng trang xem được thiết kế lại trên YouTube đến ngày 8/7, việc người dùng đăng ký dùng thử tính năng tải xuống thông minh mới cho video ngắn sẽ tự động loại họ khỏi các thử nghiệm khác.

Tính năng mới này dường như đã được thử nghiệm trên tài khoản của một số người dùng từ đầu tháng 4, tuy nhiên hiện tại, tính năng đã được triển khai cho nhiều đối tượng hơn. Các thành viên YouTube Premium có thể dùng thử tính năng này cho đến ngày 15/7.

Tính năng tải xuống thông minh hỗ trợ người dùng tự động tải xuống các video thông thường được đề xuất trên YouTube để xem ngoại tuyến. Tính năng này được thiết kế để giúp người dùng tiết kiệm dữ liệu và xem video khi không có kết nối Internet.

YouTube liên tục thử nghiệm các tính năng và cách thức mới để cải thiện trải nghiệm người dùng. Tính năng tải xuống thông minh cho video ngắn chỉ là một trong nhiều tính năng mới mà công ty đang thử nghiệm và việc tính năng này có trở thành tính năng vĩnh viễn hay không còn phụ thuộc vào phản hồi của người dùng.