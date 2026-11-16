Theo truyền thông, yếu tố then chốt quyết định kết quả cuộc chiến ở Ukraine đã được xác định là tiềm lực quân sự của hai bên và thời gian ủng hộ ai.

Đang nắm lợi thế, cớ gì Nga phải ngừng bắn?

Theo nhận định của ấn phẩm “Lợi ích Dân tộc” (The National Interest) của Mỹ, cuộc chiến ở Ukraine trong hơn 4 năm qua đã được đánh giá bằng các thước đo quen thuộc: Lãnh thổ chiếm được, vũ khí cung cấp, thương vong và lượng đạn dược sản xuất.

Ấn phẩm Mỹ lưu ý, các thước đo này vẫn rất quan trọng. Tuy nhiên, chúng có thể che khuất một cuộc đối đầu sâu sắc hơn đang diễn ra song song với các cuộc giao tranh: Bên nào có thể xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình?

“2 ngày đàm phán do Mỹ bảo trợ giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi đã kết thúc với một thỏa thuận cơ bản về việc trao đổi tù nhân quy mô lớn, nhưng không đạt được thỏa thuận nào về lệnh ngừng bắn hoặc giải quyết tranh chấp lãnh thổ”, NI viết.

Tác giả bài báo cho biết thêm, các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine và ngược lại, Ukraine cũng ra lệnh tấn công các cơ sở năng lượng của Nga.

Điều này đã phơi bày một điểm yếu cơ bản trong các giả định của phương Tây, đó là động lực ngoại giao thực tế không đồng nghĩa với tiến bộ chiến lược.

Trong khi Mỹ tìm kiếm động lực ngoại giao tức thời, kết quả cuối cùng của cuộc xung đột có thể phụ thuộc vào một yếu tố khác, đó là: Thời gian đang đứng về phía bên nào.

Điều đáng chú ý là, theo nhiều chuyên gia, thời gian hiện đang đứng về phía Nga chứ không phải Ukraine.

Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bước vào mùa Đông với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không, trong khi Nga đã tích lũy và đang tiếp tục tích lũy một kho vũ khí khổng lồ với nhiều loại hình khác nhau.

Hơn nữa, sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine đã gần đến mức nguy kịch và các cuộc tấn công liên tục của Lực lượng Vũ trang Nga có thể dẫn đến sự phá hủy hoàn toàn hệ thống năng lượng của đất nước.

Các chuyên gia cũng chỉ ra sự suy giảm dân số nghiêm trọng cũng là một khó khăn đối với Ukraine.

Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nhân sự rất lớn, mà không còn lực lượng dự bị, điều mà ngay cả việc huy động cưỡng bức nam giới cũng không thể bù đắp được.

Đó cũng chính là lý do tại sao giới chức Ukraine đang nghiêm túc thảo luận về sự cần thiết phải huy động phụ nữ vào quân đội.

Với tác động từ những nguyên nhân như vậy trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn đang lâm vào bế tắc, nếu chiến sự càng kéo dài, Lực lượng Vũ trang Ukraine càng trở nên suy yếu trong khi Quân đội Nga ngày càng mạnh lên.

Có thể nói, với những khó khăn như vậy, Ukraine không thể lật ngược tình thế trước Nga, ngày càng mất thêm nhiều vùng lãnh thổ chứ không nói đến khả năng thu hồi lại những khu vực đã mất đi.

Theo Topcor.ru



