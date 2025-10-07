Nhắc đến những cảm xúc khi yêu, chắc hẳn chúng ta đều biết ngoài cảm giác lâng lâng hạnh phúc thuở ban đầu, đương nhiên không thể thiếu những lúc hờn giận, cãi vã hoặc thậm chí là tái hồi cảnh "chia tay, quay lại".

Tất cả những trạng thái cảm xúc này liệu có tác động đến hầu bao hoặc nói cách khác là thói quen chi tiêu của những kẻ đang yêu hay không? Câu trả lời là có! Nhưng mà, bằng cách nào?

1 - Hào phóng hơn cả khi vui lẫn khi buồn

3 cung bậc cảm xúc mà một người khi yêu thường trải qua: Hứng thú, hạnh phúc, lo lắng và bất an. Những cảm xúc này không chỉ ảnh hưởng đến cách họ tương tác với đối phương mà còn có thể thay đổi cách từng người đưa ra quyết định mua sắm.

Ảnh minh họa

Khi cảm thấy hạnh phúc và yêu đời, một số người có thể trở nên hào phóng hơn, sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho bản thân và người mình yêu. Có thể là mua quà để thể hiện tình cảm, tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn hay thậm chí là đầu tư vào những kỳ nghỉ đặc biệt. Mua sắm trong trường hợp này không chỉ là một hành động tiêu dùng mà còn là cách thể hiện tình cảm và quan tâm.

Tuy nhiên, cảm xúc khi yêu không chỉ mang lại những tác động tích cực. Nếu như cảm thấy bất an hoặc lo lắng trong mối quan hệ, một số người có thể mua sắm như một cách để xoa dịu cảm xúc của mình. Hành vi mua sắm có thể trở thành một phương tiện để thoát khỏi cảm giác căng thẳng hoặc để lấp đầy khoảng trống tình cảm. Trong trường hợp này, mua sắm không còn là hành động cân nhắc kỹ lưỡng mà trở thành một cách phản ứng tức thời với cảm xúc.

2 - "Quá lố" khi đầu tư cho vẻ bề ngoài

Không có kẻ đang yêu nào lại muốn hình ảnh của mình trong tâm trí đối phương là người xuề xòa, xấu xí, luộm thuộm,... Nói cách khác, chúng ta luôn muốn mình phải thật xinh đẹp, quyến rũ trong mắt nửa kia. Đây là mong muốn hoàn toàn chính đáng.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, không ít người lại đầu tư cả đống tiền vào đầu tóc, quần áo, mỹ phẩm,... chỉ để gây ấn tượng với nửa kia. Tệ hơn cả, sự đầu tư ấy còn biến họ trở thành một phiên bản không thực sự đúng với tính cách và con người thật của họ.

Điều này vừa tạo ra áp lực tài chính, vừa là nguyên nhân của những quyết định mua sắm không thực sự cần thiết, đồng thời là tác nhân khiến tình yêu chóng tàn.

3 - Học hỏi lẫn nhau về thói quen chi tiêu, tiết kiệm

Sự gắn kết tình cảm có thể làm thay đổi nguyên tắc tiêu dùng của một người. Vì muốn phù hợp với sở thích hoặc giá trị sống của đối phương, một người có thể bắt đầu mua sắm những sản phẩm hoặc thương hiệu mà trước đây họ không mấy quan tâm.

Một trong những thay đổi rõ ràng nhất là việc điều chỉnh sở thích mua sắm cá nhân để phù hợp với sở thích của đối phương. Nếu người kia thích một thương hiệu cụ thể hoặc ủng hộ các sản phẩm bền vững, người này có thể bắt đầu mua những sản phẩm tương tự để tạo nên một điểm chung trong lối sống. Điều này không chỉ là biểu hiện của sự quan tâm mà còn là một cách để thể hiện sự hòa nhập và sẵn lòng hy sinh tính riêng tư của bản thân.

Sự thay đổi này cũng có thể được nhìn thấy qua việc cân nhắc chi tiêu. Một người có thể trở nên cẩn trọng hơn về tài chính khi họ muốn dành dụm cho những kế hoạch chung trong tương lai, như một kỳ nghỉ, kết hôn, mua nhà, hoặc đầu tư vào những dự án lâu dài. Điều này cho thấy họ không chỉ suy nghĩ về hiện tại mà còn xem xét đến tương lai của mối quan hệ.

Ngoài ra, sự gắn kết tình cảm cũng có thể thúc đẩy người tiêu dùng học hỏi và thích nghi với những kiến thức hoặc ý thức mới về tiêu dùng. Ví dụ, nếu một người bắt đầu quan tâm hơn đến dinh dưỡng hoặc sức khỏe bởi vì người yêu của họ có lối sống lành mạnh, người này có thể thay đổi hành vi tiêu dùng của mình, chuyển từ việc mua thức ăn nhanh sang thực phẩm hữu cơ và tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, sự thay đổi nguyên tắc tiêu dùng cũng cần được căn cứ trên sự lựa chọn thông minh và sự cân nhắc kỹ lưỡng. Việc mù quáng thay đổi để phục vụ một mối quan hệ mà không xem xét đến khả năng tài chính hoặc nhu cầu thực sự có thể dẫn đến những hệ quả không mong muốn. Do đó, quan trọng là phải duy trì sự cân bằng giữa việc thể hiện tình cảm và duy trì nguyên tắc tiêu dùng hợp lý và bền vững.

Theo Psychology Today, Medium