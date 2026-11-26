Đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực chất của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng yêu cầu các bên bắt tay ngay vào 4 nhiệm vụ trọng tâm sau ký hợp đồng tư vấn.

Chiều 25/11, Ban Quản lý dự án Thăng Long - Bộ Xây dựng tổ chức lễ ký kết hợp đồng gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô đặc biệt lớn và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ phức tạp. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trọng tâm là khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED giữ vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến chất lượng, tính khả thi và hiệu quả đầu tư của toàn dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại lễ ký kết (ảnh: Tạ Hải).

Nhìn nhận lễ ký kết hôm nay là dấu mốc chuyển sang giai đoạn triển khai thực chất, 4 nhiệm vụ trọng tâm được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị, ngay sau khi ký hợp đồng liên danh tư vấn phải khẩn trương huy động đầy đủ nhân sự chủ chốt, thiết lập bộ máy điều hành chuyên nghiệp, kế hoạch kiểm soát tiến độ chặt chẽ theo từng sản phẩm. Trong đó, công tác khảo sát phải đặt chất lượng lên hàng đầu; số liệu phải đầy đủ, chính xác, tin cậy làm cơ sở vững chắc cho phương án tuyến, thiết kế và tổng mức đầu tư.

Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED cần nghiên cứu đồng bộ giữa các chuyên ngành; lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, phù hợp thực tiễn Việt Nam, bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành, bảo trì lâu dài.

Đối với phương án đầu tư và hồ sơ mời thầu, yêu cầu Thứ trưởng Bộ Xây dựng đặt ra là tư vấn phải tính toán tổng mức đầu tư, phân chia gói thầu hợp lý, bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch về tuân thủ nghiêm pháp luật Việt Nam.

"Liên danh tư vấn phải phát huy thực chất vai trò của các chuyên gia trong nước, chú trọng chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý nhằm từng bước làm chủ kỹ thuật cho đội ngũ kỹ sư Việt Nam", Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị.

Về phía Ban Quản lý dự án Thăng Long, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng yêu cầu phát huy cao nhất trách nhiệm của chủ đầu tư. "Ban không chỉ dừng lại ở việc theo dõi, đôn đốc mà phải trực tiếp điều phối, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, khối lượng, chất lượng và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện hợp đồng", ông Dũng nhấn mạnh.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541km. Ảnh minh họa: AI.

Nhiệm vụ trọng tâm cuối cùng được đặt ra là phải siết chặt kỷ luật tiến độ và chất lượng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng lưu ý, tiến độ Gói thầu TV-02 là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phải được cụ thể hóa thành các mốc sản phẩm gắn với trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân và cơ chế giám sát định kỳ.

Các bên phải thực hiện nghiêm cam kết hợp đồng, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm; Đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với giữ vững chất lượng. Mọi sản phẩm tư vấn phải có cơ sở khoa học, tuân thủ pháp luật và bảo đảm tính khả thi cao khi triển khai thực tế.

"Thước đo thành công của Gói thầu TV-02 chính là một báo cáo nghiên cứu khả thi chất lượng cao, thiết kế FEED đồng bộ và hệ thống hồ sơ mời thầu chuẩn mực làm nền tảng vững chắc cho các bước tiếp theo. Các bên cần bắt tay ngay vào công việc, không có thời gian chờ đợi, khẩn trương hiện thực hóa các cam kết hợp đồng thành kết quả cụ thể. Bộ Xây dựng sẽ sát sao chỉ đạo, đồng hành tháo gỡ khó khăn và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được giao", Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng khẳng định.

Ông Đinh Công Minh - Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long - cho biết, các sản phẩm của gói thầu TV-02 là cơ sở quan trọng nhất để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư, xác định giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án tổ chức thực hiện, tổng mức đầu tư và chuẩn bị các điều kiện lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu .

Ông Minh cũng đề nghị liên danh tư vấn ngay sau khi ký kết hợp đồng, khẩn trương huy động đầy đủ nhân sự, chuyên gia, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm các sản phẩm tư vấn có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tiến độ và tính khả thi của dự án.

Được biết, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến khởi công vào cuối năm 2028.

Ngày 20/11, Ban QLDA Thăng Long ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-02 gồm tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu). Liên danh nhà thầu Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc trúng thầu với giá hơn 10.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541km, được đầu tư xây dựng mới toàn tuyến đường đôi, khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 67 tỷ USD.