Yêu cầu án tù giam với nam ca sĩ quảng cáo sai sự thật

Vào ngày 29/4, Tòa án quận Đông Seoul, thuộc Phòng Hình sự số 3 đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên của phiên tòa phúc thẩm về tội vi phạm Luật Ghi nhãn và Quảng cáo Thực phẩm vào ngày 29 đối với ca sĩ Park Yong In (thành viên của nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ Urban Zakapa). Tại phiên tòa này, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án một năm tù giam đối với Park Yong In.

Park Yong In xuất hiện tại tòa trong bộ vest màu xám, đã trình bày quan điểm của mình về các cáo buộc rằng "mặc dù tôi thừa nhận các sự thật, nhưng khả năng vi phạm lòng tin và ý định lừa dối là không tồn tại" . Trước đó vào ngày 18/2 trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án quận Đông Seoul, thuộc Phòng Hình sự số 12 đã đề nghị mức án 8 tháng tù giam và 2 năm tù treo cho Park Yong In. Ngoài ra, công ty Virtua - nơi Park Yong In giữ chức Giám đốc điều hành - đã bị phạt 10 triệu won (177 triệu đồng).

Trong phiên tòa phúc thẩm, Park Yong In bị đề nghị 1 năm tù giam. Ảnh: X

Tuy nhiên, vụ án đã được chuyển lên phiên tòa thứ hai sau khi bên công tố kháng cáo bản án sơ thẩm vào ngày 24/2. Theo bên công tố, Công ty Virtua do CEO Park Yong In đứng đầu và những người khác bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật. Theo đó, họ chào bán sản phẩm bia bơ tại các cửa hàng tiện lợi và các điểm bán khác từ tháng 5/2022 đến tháng 1/2025, trong khi sản phẩm không hề chứa bơ. Công ty Virtua được biết đến đã cấp phép đã lên kế hoạch và quảng cáo sản phẩm bia bơ, sử dụng những ngôn từ "bia bơ", "bơ nguyên chất", "beurre" (bơ trong tiếng Pháp), "butter beer" (bia bơ trong tiếng Anh) trên mangh xã hội và các áp phích quảng cáo.

Đến tháng 3/2023, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Khu vực Seoul (MFDS) đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát chống lại Công ty Virtua, nhà sản xuất rượu Buruguru và nhà phân phối GS Retail. MFDS cho rằng việc sử dụng những từ ngữ "bơ" bằng nhiều thứ tiếng trên tên sản phẩm là hành vi quảng cáo sai sự thật và phóng đại, khi thực tế không có bơ được thêm vào bia.

Trong sản phẩm bia bơ của Park Yong In quảng cáo không hề có bơ. Ảnh: X

Liên quan đến vấn đề này, Park Yong In đã làm rõ trong một tuyên bố dài: "Tôi đã lên kế hoạch cho loại bia này với mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng một trải nghiệm giác quan mới. Phù hợp với kế hoạch này, tôi đã phát triển một sản phẩm có hương vị êm dịu và đậm đà, và trong quá trình sản xuất, nhiều người đã mô tả nó có hương vị êm dịu như bơ". Nam ca sĩ nói thêm: "Tôi đã giới thiệu loại bia này bằng cách nói rằng người ta có thể cảm nhận được hương vị êm dịu giống như bơ. Đây là một cách diễn đạt nhằm nhấn mạnh đặc điểm của sản phẩm, giống như các loại đồ uống và cà phê được giới thiệu là có hương vị của hoa, trái cây, sô cô la, các loại hạt hoặc gỗ ngay cả khi những thành phần đó thực sự không có. May mắn thay, bia của chúng tôi đã nhanh chóng được người tiêu dùng chấp nhận và được biết đến với tên gọi 'Bia Bơ', điều này đã gây ra một số tranh cãi. Loại bia này chỉ dành riêng cho người tiêu dùng trưởng thành, và chúng tôi đã ghi nhãn chính xác các thành phần theo đúng luật hiện hành. Tuy nhiên, theo hướng dẫn từ các cơ quan chức năng có liên quan, chúng tôi đã ngay lập tức thay đổi nội dung quảng cáo để tránh những hiểu lầm không cần thiết và tranh cãi thêm, và chúng tôi cũng đã thêm bơ vào tất cả các sản phẩm được sản xuất kể từ đó".

Cuối cùng, Park Yong In nhấn mạnh: "Tuy nhiên, bên công tố có quan điểm khác và đã yêu cầu xét xử tại tòa. Chúng tôi sẽ hợp tác trung thực trong quá trình xét xử sắp tới để giải thích đầy đủ rằng chúng tôi không có ý định đánh lừa người tiêu dùng và để khắc phục mọi thiếu sót. Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi vì đã gây lo ngại cho nhiều người quan tâm đến Công ty Virtua. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để đảm bảo sự hài lòng của người tiêu dùng".

Nam ca sĩ bao biện rằng sản phẩm không có bơ, nhưng có hương vị êm dịu được ví như bơ. Ảnh: X

Tuy nhiên, tòa án sơ thẩm tuyên bố: "Có vẻ như Park Yong In đã lên kế hoạch cho sản phẩm lấy cảm hứng từ bia bơ trong tiểu thuyết Harry Potter, và dường như Universal Studios bán các loại đồ uống có chứa bơ thật, người tiêu dùng chia sẻ và thưởng thức công thức bia bơ vì tò mò. Xét đến danh tiếng của Park Yong In, có khả năng người tiêu dùng có thể bị hiểu lầm rằng quảng cáo thực sự có chứa bơ". Tòa án cũng lưu ý thêm: "Giám đốc điều hành của Buruguru, nhà sản xuất và cung cấp bia, cũng đã bị đệ đơn xử phạt nghiêm khắc lên bên công tố và làm chứng rằng 'về mặt vật lý, không thể cho bơ vào bia, và các thuật ngữ 'bia bơ' và 'bia sữa bơ' không thể được sử dụng'".

Liên quan đến điều này, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm đã thông báo cho Buruguru vào tháng 3/2023 về một lệnh hành chính đình chỉ sản xuất sản phẩm bia bơ trong một tháng. Hơn nữa, họ tuyên bố: "Người tiêu dùng cho rằng đó là bia bơ, và bia Harry Potter thực sự có chứa bơ. Park Yong In có ý đồ xấu vì bị cáo hoàn toàn có thể nhận thức được rằng có vấn đề tiềm ẩn do sản phẩm không chứa bơ. Bị cáo đã phá hoại lệnh thương mại công bằng và sau khi bị truy tố vào ngày 3/1/2024, đã đưa ra một tuyên bố chứa thông tin sai lệch cho rằng bơ đã được thêm vào sản phẩm để tránh gây tranh cãi thêm. Thông tin này đã được đưa tin trên các phương tiện truyền thông và lan truyền đến công chúng. Thái độ của bị cáo rất tồi tệ" .

Sản phẩm của Park Yong In đã bị đình chỉ sản xuất. Ảnh: X

Park Yong In sinh năm 1988, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 21 tuổi với tư cách giọng ca chính của nhóm nhạc Urban Zakapa. Nếu Jo Hyun Ah và Kwon Soon Il thường đảm nhận những nốt cao chót vót, thì Park Yong In chính là "chiếc mỏ neo" tâm hồn, mang đến sự cân bằng hoàn hảo bằng chất giọng nam trung (baritone) trầm ấm, khàn nhẹ và cực kỳ giàu cảm xúc.

Park Yong In sở hữu một màu giọng cực kỳ lôi cuốn, được ví như một tách cà phê đậm đà giữa một buổi chiều mưa. Sự góp mặt của anh giúp những bản hit như I Don't Love You , Thursday Night hay Cafe Mocha trở nên sâu lắng và có chiều sâu hơn. Không chỉ là một ca sĩ, anh còn tham gia vào quá trình sáng tác và sản xuất nhạc.

Trong suốt thời gian hoạt động, Urban Zakapa đã gặt hái được vô số thành công với nhiều single giành vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng lớn tại Hàn Quốc. Sau đó, Park Yong In đã chuyển hướng sang kinh doanh rồi "nhúng chàm" với bê bối quảng cáo sai sự thật.

