Yên Đan "hắc hóa" ấn tượng, "người yêu" Tiểu Vy debut gây bất ngờ trong Ốc mượn hồn

Ốc mượn hồn chính thức giới thiệu hai gương mặt mới của điện ảnh Việt là Yên Đan và "người yêu" Tiểu Vy - Xuân An. Không chỉ đơn thuần là những cái tên mới, cả hai gây chú ý khi đảm nhận các vai diễn nặng ký, giàu chiều sâu tâm lý và nhiều biến chuyển phức tạp trong phim.

Trong Ốc mượn hồn, ngoài những cái tên quen thuộc với khán giả gồm Quốc Trường, Tiểu Vy, Lương Gia Huy thì sự xuất hiện của hai gương mặt mới Yên Đan và Xuân An cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý, góp phần tạo nên màu sắc mới mẻ cho bộ phim.

Ekip phim giao lưu cùng khán giả.

Về Yên Đan, nhân vật An của cô ngay từ đầu đã tạo nên sự bí ẩn to lớn khi xuất hiện một cách u tối trên poster và các đoạn teaser phim. Sau khi Ốc mượn hồn ra mắt, diễn xuất của Yên Đan nhận về nhiều lời khen ngợi khi cô thể hiện tinh tế được một người phụ nữ tài năng nhưng mang mặc cảm hình thể sau biến cố tai nạn.

Người đẹp cho khán giả thấy những tổn thương kéo dài khiến nhân vật rơi vào khủng hoảng nội tâm, đẩy cuộc hôn nhân với vai Quân (Quốc Trường) vào trạng thái căng thẳng. Đồng thời, cô cũng bộc lộ nỗi ám ảnh bởi sự phản bội của chồng với Quỳnh (Anh Phạm), An dần trượt sâu vào vòng xoáy cảm xúc cực đoan, nuôi dưỡng kế hoạch trả thù đầy ám ảnh.

Nhan sắc xinh đẹp của Yên Đan.

Hình ảnh Yên Đan trên phim.

Yên Đan đã phản ánh rõ nét hành trình biến chuyển nội tâm của nhân vật – từ những rung động mong manh, tình yêu chân thành đến trạng thái cực đoan, chiếm hữu và dần trở nên "toxic". Tình yêu của An không còn đơn thuần là cảm xúc, mà trở thành một dạng ám ảnh vừa mãnh liệt vừa nguy hiểm. Những lớp diễn day dứt, dồn nén được nữ diễn viên xử lý tinh tế, tạo nên một nhân vật nhiều góc cạnh và khó đoán.

Đây là vai diễn điện ảnh đầu tay nhưng cũng là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Yên Đan. Xuất thân từ diễn viên múa, MC với hình ảnh trẻ trung, cô từng gây chú ý khi giành danh hiệu quán quân Ngôi sao chốt đơn, góp mặt trong các dự án phim như Đi giữa trời rực rỡ, Đi về miền có nắng… trước khi chính thức thử sức với màn ảnh rộng. Với vai An trong Ốc mượn hồn, nữ diễn viên sinh năm 1997 chứng minh được sự nghiêm túc khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với dạng vai nặng tâm lý và nhiều thử thách.

Để hóa thân trọn vẹn, Yên Đan dành nhiều tháng tập luyện cùng ê-kíp trước khi bấm máy. Mỗi cảnh quay, cô mất khoảng 2 tiếng cho phần hóa trang với tóc giả và các chi tiết sẹo phức tạp. "Tôi muốn thử sức với một nhân vật hoàn toàn khác mình ngoài đời," cô chia sẻ.

Xuân An hứa hẹn là gương mặt sáng giá sau Ốc mượn hồn.

Nam diễn viên vào vai người yêu của hoa hậu Tiểu Vy trong phim.

Nếu như Yên Đan còn có một số vai diễn truyền hình "làm vốn" thì Xuân An là một cái tên hoàn toàn mới. Dù vậy, anh lại không hề để lộ dáng vẻ của một tân binh qua vai Nghĩa – nhân vật mang màu sắc nghệ sĩ, sống cảm xúc nhưng cũng đầy quyết liệt và chân thành, đặc biệt trong tình yêu dành cho Ngọc (Tiểu Vy).

Điều ít ai biết là Xuân An đến với vai diễn một cách bất ngờ khi ban đầu chỉ hỗ trợ trong buổi casting Ốc mượn hồn, trước khi được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trao cơ hội thử vai.

Sau quá trình workshop kéo dài, Xuân An dần tìm thấy sự kết nối sâu sắc với nhân vật. Nam diễn viên tiết lộ thử thách lớn nhất là học cách tiết chế năng lượng bản thân để giữ đúng nhịp cảm xúc của Nghĩa. Trong suốt quá trình quay, anh gần như "sống cùng nhân vật", từ cách ăn mặc đến sinh hoạt thường ngày.

Dù là lần đầu chạm ngõ điện ảnh và phải đứng chung khung hình với những cái tên có kinh nghiệm như Quốc Trường và Tiểu Vy, Xuân An vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ lối diễn chân thành, tiết chế và giàu cảm xúc. Nhân vật Nghĩa hiện lên vừa gần gũi, vừa đủ chiều sâu để tạo thiện cảm với khán giả, góp phần giúp màn debut của nam diễn viên trở nên trọn vẹn và đáng nhớ.

Với Xuân An, vai diễn Nghĩa trong Ốc mượn hồn không chỉ là cơ hội nghề nghiệp mà còn là hành trình đặc biệt – nơi anh được "sống thêm một cuộc đời khác".