Nụ cười đáng sợ của Song Hye Kyo đang viral khắp mạng xã hội

Bức ảnh của Song Hye Kyo đang khiến netizen thi nhau tag bạn vào xem.

Thời điểm hiện tại, Teach You A Lesson (tựa Việt: Bài Học Đáng Đời) vẫn đang gây bão tại nhiều quốc gia và bao gồm cả Việt Nam. Những chủ đề xoay quanh tác phẩm này thu hút nhiều sự chú ý, một trong số đó là bức ảnh chế liên quan tới Song Hye Kyo.

Bức ảnh chế đưa Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) vào vũ trụ Teach You A Lesson thu hút nhiều sự chú ý.

Cụ thể, tập 5 của bộ phim nói về một cô giáo tiểu học vì bị phụ huynh học sinh gây áp lực quá nhiều nên đã gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí còn định tự sát. Theo mạch phim, sau đó cô giáo này đã tạm thời nghỉ việc, nhân vật chính Na Hwa Jin (Kim Mu Yeol) trở thành giáo viên mới. Anh cùng với các đồng đội đã khiến cho vị phụ huynh này hiểu được bản thân gây ra tổn thương đau đớn thế nào cho người khác.

Vị phụ huynh ở vũ trụ Teach You A Lesson mà gặp Moon Dong Eun thì không khác nào gặp "khắc chế cứng".

Trên mạng xã hội, một fanpage đã chế ảnh và cho vị phụ huynh ích kỷ này gặp được cô giáo Moon Dong Eun - nhân vật chính trong bom tấn The Glory do Song Hye Kyo thủ vai. Trong ảnh, nhân vật Moon Dong Eun nở một nụ cười thân thiện, thế nhưng những ai từng xem The Glory đều hiểu bất cứ kẻ phản diện nào đụng vào cô đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Moon Dong Eun cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường, nhưng sau đó cô đã vượt lên nỗi đau, vạch ra một kế hoạch tinh vi để khiến những kẻ từng gieo bi kịch cho mình bị hủy hoại hoàn toàn.

Nhiều khán giả đã bật cười thích thú với "kịch bản chế", để lại nhiều bình luận hài hước rằng phụ huynh cỡ này mà gặp phải cô giáo Moon Dong Eun thì chỉ có nước "tới công chuyện" mà thôi:

- Đụng vào cô áo đen thì hơi ban căng.

- Ôi cái nụ cười thân thiện của cô giáo, haha.

- Xách dép chạy luôn.

- Phải vậy mới đã cái nư.

- Gặp cô áo đen đến lớp thấy cô đang cầm kéo để sau gáy con lại tắt điện, haha.

Teach You A Lesson đang gây bão màn ảnh.

Cho những ai chưa biết, Teach You A Lesson là bộ phim cực hay về đề tài bạo lực học đường, xoay quanh hành trình làm trong sạch môi trường giáo dục của các thành viên thuộc Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm. Nhiều vấn nạn nhức nhối được đưa lên phim, những câu chuyện khiến khán giả xem mà tức sôi máu, để rồi cuối cùng hả dạ khi thấy kẻ xấu bị trừng phạt thích đáng. Nhưng điều đáng nói hơn là đằng sau sự sảng khoái ấy là những suy ngẫm về bạo lực học đường - một vấn nạn chưa bao giờ thôi nghiêm trọng.

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng, với 4 vai chính do các diễn viên Kim Mu Yeol, Lee Sung Min, Jin Ki Joo và P.O đảm nhận. Các diễn viên đều mang đến những màn trình diễn xuất sắc, góp phần tạo nên thành công rực rỡ của phim.

Trong năm 2026, Song Hye Kyo sẽ có màn tái xuất ở Tantara, bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao của Kbiz.

Còn với Song Hye Kyo, sau màn "cameo bất đắc dĩ" nói trên, cô sẽ sớm có màn tái xuất màn ảnh nhỏ thực sự. Cụ thể, đó là ở bộ phim Tantara, bom tấn có Song Hye Kyo, Gong Yoo, Kim Seol Hyun, Cha Seung Won và Honey Lee đóng chính.