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Yamaha Exciter 2026 ra mắt Việt Nam: Hầm hố hơn, mạnh hơn, phanh lớn hơn, thêm công nghệ như ô tô cạnh tranh Winner

Khôi Nguyên
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Với các nâng cấp về công nghệ và khả năng vận hành, Yamaha Exciter 155 VVA-TCS thế hệ mới sẽ tạo thêm áp lực lớn hơn cho các đối thủ trong phân khúc.

Mẫu xe tay côn Yamaha Exciter vừa nhận được bản nâng cấp lớn tại thị trường Việt Nam sau 20 năm xuất hiện trên thị trường. Thế hệ Exciter 155 hiện đã được 5 năm tuổi, vì thế Exciter thế hệ mới ra mắt là điều dễ hiểu để cạnh tranh với đại diện đến từ Honda là Winner R.

Yamaha Exciter thế hệ mới ra mắt thị trường trong nước. Ảnh: Vĩnh Phúc

Xe có tên gọi đầy đủ là Exciter 155 VVA-TCS, được phân phối tại với 4 phiên bản. Bản Tiêu chuẩn có mức giá khởi điểm là 49,9 triệu đồng. Phiên bản Cao cấp được áp dụng mức giá 54,9 triệu đồng. Trong khi đó, hai phiên bản cao hơn gồm bản SP và bản Giới hạn có giá bán lần lượt là 59,9 triệu đồng và 60,9 triệu đồng

Các thay đổi trong thiết kế

Diện mạo của Exciter 155 VVA-TCS áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Downforce Movement" mô phỏng các dòng xe đua để tối ưu hóa khí động học, giảm thiểu lực cản không khí và tăng lực ép xuống mặt đường ở dải tốc độ cao. Thân xe được tinh chỉnh lại cấu trúc phần yếm xe, hốc gió và các đường nét cắt xẻ dọc theo thân xe để tăng khả năng bám đường.

Hệ thống chiếu sáng trước và sau cũng nhận được những thay đổi đồng bộ về mặt thiết kế. Mặt nạ trước thu gọn các khối ốp, bố trí thêm kính chắn gió thể thao nâng nhẹ để hướng luồng khí lên trên. Cụm đèn trước thay đổi với đèn định vị tạo hình mới. Phần đuôi xe được làm mới bằng cụm đèn hậu thiết kế thanh mảnh.

Phần đầu xe mới kết hợp phanh lớn tạo diện mạo hầm hố hơn. Ảnh: Vĩnh Phúc

Các chi tiết ngoại hình khác bao gồm bộ ốp hông được vuốt gọn và nâng dần về phía sau. Phần ốp ống xả và nắp chụp pô cũng được chế tác lại với kích thước ngắn và gọn hơn. Ngoài ra, hệ thống nạp khí của xe được thay đổi cấu trúc đường nạp mới với hộp lọc gió kích thước lớn, đi kèm bộ khuếch âm thanh hoàn toàn mới để tinh chỉnh âm thanh hút gió của động cơ.

Các nâng cấp kỹ thuật và công nghệ

So với thế hệ Exciter 155 ra mắt vào năm 2021, Exciter mới được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS - một tính năng quen thuộc trên phân khối lớn và cả ô tô.

Về trang bị an toàn, xe kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS đĩa trước kích thước 267 mm với cụm phanh 2 piston, phối hợp cùng đĩa phanh sau 203 mm đối với phiên bản SP và Giới hạn. Trong khi đó, hai phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp sử dụng đĩa phanh trước kích thước 245 mm.

Hệ thống truyền động tinh chỉnh tỷ số truyền thứ cấp thông qua việc tăng số răng bánh răng dẫn động nhằm thay đổi khả năng tăng tốc ở dải tốc độ cao, đặc biệt tại số 6. Xe trang bị hộp số 6 cấp và bộ ly hợp A&S hỗ trợ chống trượt.

Mẫu mới được nâng cấp các công nghệ liên quan vận hành. Ảnh: Vĩnh Phúc

Hệ thống thông tin gồm mặt đồng hồ trung tâm kỹ thuật số đa chức năng hiển thị các thông số tốc độ, vòng tua máy, nhiệt độ nước làm mát, mức nhiên liệu, đi kèm các đèn cảnh báo lỗi hệ thống và trạng thái TCS. Cụm công tắc tay lái dạng sportbike bổ sung nút ngắt động cơ khẩn cấp độc lập.

Bộ điều khiển SCCU tích hợp ứng dụng kết nối thông minh Y-On trên điện thoại, hỗ trợ theo dõi hành trình, vị trí đỗ xe, nhắc lịch bảo dưỡng, thông báo sự cố và giao diện mở rộng Revs Dashboard.

Sức mạnh của Exciter 2026 đến từ động cơ 155cc VVA-TCS, cấu trúc SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này có tỷ số nén 11.6:1, cho công suất đầu ra tối đa đạt 18,5 PS. Tích hợp kèm theo là công nghệ van biến thiên VVA và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Con số này cao hơn so với 17,9 PS của thế hệ trước.

Một số hình ảnh khác của Yamaha Exciter 2026:

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?
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Exciter 2026

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