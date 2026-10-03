Ý tạo ra hệ thống phòng không Hystrix 40 ADS bằng cách... đưa pháo hạm lên bờ

Công ty Leonardo đã sử dụng pháo hải quân Marlin 40 do chính họ phát triển trong vai trò phòng không với tên gọi Hystrix 40 ADS.

Xu hướng chế tạo các tổ hợp pháo phòng không với chi phí tương đối thấp để chống lại tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công vẫn tiếp tục ở châu Âu. Mới đây, một hình ảnh "thực tế" về tổ hợp cao xạ tự hành Hystrix 40 ADS do Leonardo (Ý) chế tạo đã xuất hiện.

Bức ảnh do nhà quan sát @NichoConcu đăng tải trên mạng xã hội X và cho biết hệ thống phòng không này được phát hiện trong quá trình thử nghiệm. Các chi tiết khác hiện chưa được cung cấp. Bản thân cỗ máy trông gần giống với những hình ảnh đồ họa đã xuất hiện trước kia.

Với bước đi trên, Ý đã có thêm một vũ khí chống UAV khác, bổ sung cho những tổ hợp Skynex đắt đỏ của Đức, hiện cũng đang được sản xuất tại chính quốc gia này.

Tuy nhiên, sản phẩm của Leonardo là loại di động thay vì cố định như Skynex. Điều này có thể mang lại cho Leonardo cơ hội nhận được đơn đặt hàng từ Quân đội Ý.

Thêm vào đó, đây là sản phẩm nội địa, nên cũng mang lại lợi thế chính trị khi đặt hàng, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang.

Pháo hạm OTO Marlin 40 là cơ sở để tạo ra hệ thống Hystrix 40 ADS.

Hệ thống Hystrix 40 ADS được Leonardo phát triển dựa trên một nguyên tắc khá đơn giản: Tích hợp một trạm ngắm bắn quang học vào tháp pháo hải quân Marlin 40 với pháo 40mm, và lắp đặt toàn bộ lên một chiếc xe tải, trong trường hợp này là Iveco với cấu hình 8x8.

Bằng cách này, có thể đẩy nhanh quá trình phát triển bằng cách sử dụng sản phẩm đã sản xuất hàng loạt, và thậm chí có thể đơn giản hóa và giảm chi phí chế tạo. Leonardo cho biết bắt đầu nghiên cứu tổ hợp phòng không này từ tháng 2/2026.

Pháo phòng không tự hành Hystrix 40 ADS được biết đến với khả năng bắn đạn 40mm với kíp nổ lập trình, hoặc đạn phân mảnh thông thường. Tốc độ bắn sẽ là 300 viên/phút, và lượng đạn mang theo chỉ là 72 viên.

Cần nói thêm, ý tưởng tương tự về việc chuyển đổi pháo hạm thành pháo phòng không mặt đất đã từng được sử dụng trên hệ thống Tridon Mk 2 của BAE Systems.

Tổ hợp này đã nhận được đơn đặt hàng từ Thụy Điển, đồng thời là một phần của gói viện trợ quân sự dành cho Ukraine. Dự kiến nó sẽ được bàn giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine trong năm nay.