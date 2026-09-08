HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ý nghĩa những con số dán trên trái cây nhập khẩu

Hoàng Lan/VTC News
|

Những con số nhỏ trên tem dán lên các loại trái cây nhập khẩu tiết lộ khá nhiều thông tin về chúng, không chỉ xuất xứ mà còn cho biết chúng được sản xuất ra sao.

Trên mỗi trái cây nhập khẩu đều được dán tem kèm theo những con số nhỏ. Đây là mã PLU (Price Look-Up), giúp nhận diện loại nông sản và trong một số trường hợp cho biết phương thức canh tác.

Mã PLU trên hoa quả là gì?

PLU (viết tắt của “Price Look-Up”) là hệ thống mã gồm 4 hoặc 5 chữ số, thường được in trên tem nhỏ dán trực tiếp lên từng quả. Mã số này do Liên đoàn Tiêu chuẩn Sản phẩm nông nghiệp Quốc tế (IFPS) quản lý.

Ý nghĩa những con số dán trên trái cây nhập khẩu - Ảnh 1.

Trái cây nhập khẩu được dán tem kèm mã PLU. (Ảnh: Mentalfloss)

Mã PLU giúp dễ dàng nhận diện loại sản phẩm, đồng thời cung cấp một số thông tin về cách thức canh tác và nguồn gốc của trái cây. Mã PLU được chia thành 3 loại chính dựa trên số chữ số và chữ số đầu tiên.

Mã gồm 4 chữ số bắt đầu bằng 3 hoặc 4

Nếu tem trên trái cây nhập khẩu gồm 4 chữ số và bắt đầu bằng số 3 hoặc 4 (ví dụ: 4011, 3123) là trái cây được trồng theo phương pháp thông thường. Điều này đồng nghĩa với việc trong quá trình canh tác, người trồng có thể sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Loại trái cây này thường có giá thành phải chăng, đa dạng về chủng loại và có sẵn ở hầu hết các siêu thị. Để đảm bảo an toàn, nên ngâm và rửa trái cây dưới vòi nước sạch trước khi sử dụng.

Mã 5 chữ số bắt đầu bằng số 9

Mã PLU gồm 5 chữ số và bắt đầu bằng số 9 (ví dụ: 94011) biểu thị trái cây được trồng theo phương pháp hữu cơ (organic).

Đây là trái cây được trồng theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu tổng hợp, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Ý nghĩa những con số dán trên trái cây nhập khẩu - Ảnh 2.

Mã 5 chữ số bắt đầu bằng số 9 cho biết trái cây trồng hữu cơ. (Ảnh: Instocklabels)

Trái cây hữu cơ thường an toàn hơn cho sức khỏe, ít dư lượng hóa chất và có hương vị tự nhiên. Tuy nhiên, trái cây hữu cơ thường có giá thành cao hơn so với trái cây thông thường, và không phải lúc nào cũng dễ tìm ở mọi nơi.

Mã 5 chữ số bắt đầu bằng số 8

Mã PLU gồm 5 chữ số bắt đầu bằng số 8 (ví dụ: 84011) cho biết trái cây là sản phẩm biến đổi gen (GMO - Genetically Modified Organism). Loại trái cây này được canh tác bằng cách sử dụng công nghệ biến đổi gen để tăng khả năng kháng sâu bệnh, cải thiện năng suất hoặc kéo dài thời gian bảo quản. Tuy nhiên, trái cây GMO hiện không phổ biến trên thị trường.

Cách chọn mua trái cây nhập khẩu an toàn

Bên cạnh việc đọc mã PLU, để chọn trái cây nhập khẩu chuẩn, sạch và an toàn, người mua cần chú ý một số điểm sau:

Kiểm tra tem

Ngoài mã PLU, tem dán trên trái cây còn có thông tin về quốc gia xuất xứ như USA, New Zealand, Úc... Nếu tem mờ hoặc rách, nên cân nhắc vì có thể là hàng kém chất lượng.

Chọn địa chỉ cung cấp uy tín

Nên mua trái cây tại đơn vị nhập khẩu chính ngạch, có chứng nhận kiểm dịch rõ ràng hoặc các siêu thị lớn để đảm bảo chất lượng.

Lời khuyên đến tất cả những người đang làm nghề shipper
Tags

trái cây nhập khẩu

dán tem

sản phẩm nông nghiệp

GMO

hữu cơ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại