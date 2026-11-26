Eurofighter nhiều khả năng sẽ là tiêm kích phương Tây tiếp theo có trong biên chế Không quân Ukraine.

Theo báo La Repubblica, Ý đang thảo luận với Ukraine về khả năng cung cấp từ 10 đến 20 máy bay chiến đấu Eurofighter.

Giới chuyên môn cho biết, Ý không có ý định thu hồi gói viện trợ quân sự vừa được phê duyệt cho Ukraine và không xem xét việc đình chỉ các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc chuyển giao tiêm kích.

Nguồn tin thân cận với giới chức Ý nói thêm, vụ tấn công gần đây bằng xuồng không người lái (USV) của Ukraine trong vùng biển thuộc chủ quyền Libya đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng trong giới chức Ý, nhưng điều này không làm thay đổi lập trường chung của nước này.

Hôm 22/11, một số chiếc USV của Ukraine đã tấn công cảng Benghazi của Libya. Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Libya - ông Musa al-Kuni, tuyên bố rằng hành động của Ukraine tương đương với một lời tuyên chiến, giới chức Ý gọi vụ việc này là cực kỳ nguy hiểm, nhưng không gây ảnh hưởng tới sự trợ giúp của họ dành cho Ukraine.

Theo báo Vzglyad đưa tin hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng ra Địa Trung Hải do các hoạt động của Ukraine tại Libya.

Hôm 23/11, một chuyên gia phân tích thừa nhận Anh có liên quan đến vụ tấn công của Ukraine nhằm vào các tàu Nga ở Libya, cho thấy hoạt động này nhận được sự trợ giúp từ phương Tây.

Tiêm kích Eurofighter mở rộng đáng kể sức mạnh Không quân Ukraine.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu các đối tác châu Âu cung cấp cho Ukraine thêm máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp cũng như JAS 39 Gripen do Thụy Điển sản xuất.

Dự kiến trước cuối năm 2026, Ukraine sẽ nhận được thêm tiêm kích F-16 do Bỉ bàn giao, hiện chưa có mốc thời gian cụ thể nếu Eurofighter được cung cấp, nhưng sức mạnh tác chiến trên không của Ukraine chắc chắn sẽ tăng vọt.

Theo La Repubblica