Ý bán được gấp đôi số khinh hạm FREMM đã qua sử dụng cho đối tác

Lực lượng tác chiến của Hải quân Hy Lạp sẽ được tăng cường bằng các khinh hạm lớp FREMM cũ của Ý, mà Athens đang mua theo hình thức 2 + 2, và công tác tăng cường đang tiến triển khá nhanh chóng.

Việc bổ sung thêm 2 tàu chiến đồng nghĩa với việc kế hoạch mở rộng hạm đội của Athens đã tiến xa hơn những gì đã công bố. Vào tháng 4 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nios Dendias đã tuyên bố trong phiên điều trần tại quốc hội rằng họ có kế hoạch chỉ mua 2 khinh hạm FREMM đã qua sử dụng từ Ý .

Tuy nhiên theo công thức 2 + 2, Hy Lạp dự định sẽ chắc chắn đặt hàng 2 chiếc, với khả năng mở rộng thương vụ bằng việc mua thêm 2 chiếc nữa. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác và tuyên bố ý định đã diễn ra vào ngày 29 tháng 9 tại La Spezia, Ý, theo thông báo chính thức từ chính phủ.

Cần lưu ý rằng chúng ta đang nói về những "tàu chiến 10 năm tuổi" đã qua sử dụng sẽ được sửa chữa và hiện đại hóa theo nhu cầu của Hải quân Hy Lạp. Cụ thể, đã có thông báo chúng sẽ trở thành tàu mang tên lửa được chế tạo theo dự án ELSA, nhưng xét một cách khách quan, dự án này vẫn đang bị đình trệ.

Các điều khoản và giá trị của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Xét cho cùng, đây chỉ là một bộ thỏa thuận hợp nhất các điều khoản trước đó.

Khinh hạm Carlo Margottini F592 lớp FREMM của Hải quân Ý.

Về phần khinh hạm FREMM của Hải quân Ý, Rome hiện có 10 tàu loại này đang hoạt động, bắt đầu được đưa vào biên chế từ năm 2013. Và nếu nói về việc mua lại những chiếc cũ nhất, chúng ta đang nói đến tàu Carlo Bergamini F590 và Virginio Fasan F591.

Để thay thế chúng, việc cắt thép đã bắt đầu vào mùa xuân này để khởi đóng 2 chiếc FREMM EVO mới, nhưng chúng dự kiến sẽ chỉ sẵn sàng vào năm 2029 - 2030.

Nhưng xét theo tiến độ của thỏa thuận, Hy Lạp có thể sẽ nhận được 2 tàu đầu tiên nhanh hơn một chút so với thời gian Ý thay thế chúng. Đối với 2 tàu còn lại - Carlo Margottini F592 và Carabiniere F593, đưa vào sử dụng từ năm 2014 và 2015, được coi là những ứng cử viên tiềm năng.

Cần nhớ rằng khinh hạm FREMM là dự án hợp tác Pháp - Ý, có một số khác biệt về yêu cầu của từng quốc gia. Ở Pháp, nó được gọi là lớp Aquitaine, còn ở Ý là lớp Bergamini. Các tàu của Ý có lượng giãn nước lớn hơn 700 tấn - đạt mức 6.700 tấn, với động cơ, thiết bị radar và vũ khí khác biệt.

Cụ thể, chiến hạm Ý không có bệ phóng thẳng đứng (VLS) Sylver A70 cho tên lửa hành trình, chỉ có 16 VLS Sylver A50 tương thích tên lửa phòng không Aster 15 và Aster 30. Trong khi đó, tàu chiến Pháp dùng 16 VLS Sylver A43 phóng tên lửa Aster 15 và 16 ống phóng của bệ VLS Sylver A70.