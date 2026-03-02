Xung đột Trung Đông leo thang, các công ty du lịch Việt Nam kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Sáng 2-3, công ty du lịch Vietravel cho biết đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, rà soát toàn bộ các đoàn khách liên quan đến khu vực Trung Đông nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách trước diễn biến xung đột leo thang.

Theo Vietravel, hiện doanh nghiệp đang phục vụ 3 đoàn khách tại Dubai với tổng cộng 51 du khách và 1 đoàn tại Ai Cập gồm 24 du khách. Do việc điều chỉnh khai thác và hạn chế không phận tại một số khu vực Trung Đông, các đoàn khách này tạm thời lưu trú tại khách sạn theo phương án an toàn, chờ thông tin chính thức từ các hãng hàng không.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Vietravel, cho biết ngay khi xuất hiện thông tin về việc thay đổi đường bay qua Trung Đông, công ty đã chủ động rà soát tình hình và triển khai các phương án bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho khách.

"Chúng tôi bố trí khách sạn đạt tiêu chuẩn, bảo đảm đầy đủ bữa ăn và các nhu cầu thiết yếu, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên giữa hướng dẫn viên, bộ phận điều hành và khách hàng để cập nhật thông tin kịp thời, minh bạch" - ông Duy nhấn mạnh.

Vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran tại Beit Shemesh - Israel ngày 1-3. Ảnh: Times of Israel

Không chỉ Vietravel, nhiều doanh nghiệp lữ hành khác cũng cho biết hoạt động du lịch đang chịu tác động đáng kể khi hàng loạt quốc gia Trung Đông như Israel, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Bahrain và UAE áp dụng biện pháp đóng hoặc hạn chế không phận. Điều này gây gián đoạn diện rộng các chuyến bay đi, đến Trung Đông cũng như các đường bay nối Á – Âu quá cảnh khu vực này.

Cùng với đó, nhiều hãng hàng không quốc tế đã thông báo tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch bay tới các sân bay trong khu vực, khiến hoạt động hàng không và du lịch toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn.

Xoay sở ứng phó khi khách muốn dời, hủy tour

Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã chủ động rà soát kế hoạch tour, đồng thời làm việc với khách hàng để hạn chế tối đa rủi ro và bảo đảm quyền lợi cho du khách.

Đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho hay hiện doanh nghiệp không có đoàn khách nào đang ở Dubai. Tuy nhiên, trong tháng 3 này, Saigontourist dự kiến có 3 đoàn khách khởi hành từ Việt Nam đi Dubai, những tour này có khả năng bị ảnh hưởng nếu tình hình an ninh và hàng không tiếp tục diễn biến phức tạp.

Do đó, công ty đang tích cực trao đổi với khách đã mua tour để thống nhất phương án phù hợp, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người đi du lịch. Ở mảng vé máy bay, các phòng vé của doanh nghiệp lữ hành cũng chịu tác động khi nhiều khách yêu cầu đổi, dời hoặc hủy chuyến do lo ngại rủi ro.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết xung đột tại Trung Đông khiến tâm lý khách Việt, đặc biệt là khách đi theo gia đình hoặc khách đoàn, trở nên dè chừng hơn. Dù các tuyến Dubai – Abu Dhabi – Doha hiện vẫn khai thác bình thường và chưa ghi nhận thay đổi chính thức từ hãng bay hay đối tác quốc tế, song yếu tố tâm lý đang ảnh hưởng rõ rệt đến quyết định của du khách.

Theo ông Vũ, việc các hãng hàng không phải điều chỉnh đường bay không chỉ tác động đến các chuyến bay thẳng trong khu vực này, mà còn ảnh hưởng dây chuyền đến các hành trình nối chuyến từ Việt Nam đi châu Âu và Mỹ. Điều này có thể làm xáo trộn kế hoạch của cả du khách lẫn doanh nghiệp lữ hành.

"Công ty hiện có nhiều khách đã có vé máy bay, visa đi Dubai nhưng một bộ phận muốn hủy tour vì lo ngại an ninh. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẵn sàng cho khách dời chuyến sang thời điểm khác khi tình hình ổn định hơn. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ làm việc với hãng bay và đối tác tại Dubai để xin mức phí đổi, phí dời thấp nhất có thể, trên cơ sở đây là yếu tố bất khả kháng" - ông Vũ chia sẻ.