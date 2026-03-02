Giá vàng tăng vọt rất mạnh, chuyên gia dự báo kịch bản "chưa từng có" trong lịch sử?

Giá vàng trong nước neo cao gần 189 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Nhân Dân

Mở cửa phiên giao dịch ngày 2/3, giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm tăng lên mức 5.384 USD/punce, tăng hơn 100 USD. Thị trường vàng đi lên vì căng thẳng địa chính trị leo thang gây bất ổn kinh tế toàn cầu.

Như vậy, giá vàng thế giới tăng mạnh hơn 3% trong phiên giao dịch sáng 2/3, dưới tác động từ diễn biến quân sự mới nhất tại Trung Đông, từ đó thúc đẩy dòng tiền ồ ạt tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Trong nước, đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay chịu ảnh hưởng từ giá vàng quốc tế. Cụ thể, từ 9h30 sáng nay, Tập đoàn Doji và Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 185,6 - 188,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm trên, diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… Hiện tại, các doanh nghiệp này đều niêm yết giá bán vàng miếng ở chiều bán ra lên tới gần 189 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1 - 5 chỉ của Công ty SJC và nhẫn trơn của PNJ hiện cùng neo tại mốc 185,4 - 188,4 triệu/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý sáng nay chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 185,5 - 188,5 triệu/lượng.

Cao nhất hiện nay là hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải khi cùng đưa ra mức giá với vàng nhẫn là 185,6 - 188,6 triệu/lượng (mua vào – bán ra), tương đương với giá bán vàng miếng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hiện nay là gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng cập nhật lúc 10h sáng nay của Bảo Tín Mạnh Hải.

Giá vàng sẽ tiếp tục phá đỉnh mới?

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới tăng vọt sau khi Israel đã phát động một làn sóng không kích mới vào Tehran hôm 28/2 (theo giờ địa phương) và Iran cũng đã đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa dồn dập. Chỉ một ngày sau đó, Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, đã đẩy Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng bất ổn sâu sắc hơn. Trong môi trường bất ổn về chính trị, các chuyên gia nhận định, nhà đầu tư thường có xu hướng đổ tài sản vào các kênh đầu tư an toàn như vàng. Điều này đã kéo giá vàng tăng mạnh.

Vàng vốn được coi là công cụ trú ẩn được ưa chuộng. Trong năm nay, giá vàng đã liên tiếp lập kỷ lục mới, do căng thẳng kinh tế - chính trị toàn cầu leo thang. Đáng chú ý, vào tuần trước, JP Morgan và Bank of America dự báo giá vàng có thể lên 6.000 USD. Ngoài ra, JP Morgan cho rằng nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư năm nay đủ lớn để kéo giá vàng lên 6.300 USD vào cuối năm 2026. Nếu mức giá này thực sự xảy ra thì đây sẽ là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử kim loại quý.

Giá vàng thế giới đang tăng mạnh. Ảnh: BBC

Đáng chú ý, có hàng loạt chuyên gia kinh tế, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế cảnh báo vàng đang bước vào một chu kỳ tăng giá mới với biên độ biến động lớn và mức trần giá chưa từng có tiền lệ.

Theo đó, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định rằng, việc vàng vượt 5.250 USD có thể báo hiệu một đợt tiến tới 5.500 USD/ounce, tương đương với vùng đỉnh cách đây một tháng. Cùng với đó, theo ông, sự suy giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống dưới 4% cũng góp phần làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Theo chuyên gia phân tích thị trường cao cấp Darin Newsom tại Barchart.com dự báo, giá vàng tăng và cho rằng bối cảnh hiện tại chưa có thay đổi đáng kể. Theo vị chuyên gia này, những bất định liên quan đến các động thái quân sự tiềm tàng của Mỹ khiến lựa chọn an toàn nhất vẫn là nắm giữ vàng.

Đồng quan điểm, nhà phân tích độc lập Ross Norman ví vàng là “nhiệt kế” đo mức độ bất ổn toàn cầu: “Nhiệt kế đang dâng cao. Chúng ta nên kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới khi thế giới bước vào một kỷ nguyên bất ổn địa chính trị hoàn toàn mới”.

Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News phản ánh tâm lý lạc quan trở lại với giá vàng. Cụ thể, trong số 18 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có 67% dự báo giá vàng có thể vượt mốc 5.300 USD/ounce trong tuần này. Trong khi đó, ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, có 76% cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên, cũng đánh dấu tuần thứ tư liên tiếp xu hướng tăng được ủng hộ rộng rãi.