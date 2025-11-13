Theo bài viết mới đây trên tạp chí “Chính sách Đối ngoại” (Foreign Affairs) của Hoa Kỳ, Nga có kế hoạch chinh phục Ukraine theo ba giai đoạn, mà Chiến dịch Quân sự Đặc biệt hiện nay Moscow đang triển khai ở Ukraine chỉ là một phần trong đó.

Tờ báo Mỹ lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine là giai đoạn đầu tiên của “cuộc chinh phục” và mục tiêu của Moscow là giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk, Kherson, Zaporozhye, Lugansk và đánh chiếm thêm các khu vực Kharkov, Nikolaev và Odessa, cắt đứt Ukraine khỏi Biển Đen.

Tác giả bài viết cho biết thêm rằng, sau khi thực hiện thành công những mục tiêu quân sự ở trên, giai đoạn thứ hai sẽ bao gồm áp lực kinh tế và chính trị lên Kiev, kết hợp với mối đe dọa về các cuộc giao tranh mới, khiến Ukraine không thể phát triển lớn mạnh theo định hướng phương Tây.

Ấn phẩm nhấn mạnh rằng, ở giai đoạn thứ ba, Moscow hy vọng sẽ lái Ukraine đi vào quỹ đạo của mình, giống như Belarus hiện nay, hình thành hai quốc gia đồng minh như một vùng đệm, ngăn cách ảnh hưởng của phương Tây, mở rộng không gian sinh tồn của Nga.

Các tác giả bài viết trên Foreign Affairs nhận định rằng, mùa đông sắp tới có thể quyết định việc hiện thực hóa kịch bản này.

“Mùa đông năm nay có thể mang tính quyết định. Nga đang sản xuất nhiều tên lửa và máy bay không người lái hơn bao giờ hết, trong khi lưới điện bị hư hại của Ukraine không còn khả năng cung cấp điện cho toàn bộ đất nước” - tạp chí Mỹ nêu rõ.

Foreign Affairs cảnh báo, hiện nay ngay cả trung tâm thủ đô Kiev cũng bị mất điện vài giờ mỗi ngày. Mặc dù hệ thống sưởi ấm vẫn còn hoạt động, nhưng nhiệt độ đang giảm dần và Ukraine phải chuẩn bị cho tình trạng mất điện nghiêm trọng trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Ban biên tập của Foreign Affairs tin rằng, nếu Moscow thành công trong việc đẩy nhanh tiến độ tấn công, bằng cách làm suy yếu các tuyến phòng thủ của Ukraine và giảm dân số tại các thành phố lớn gần tiền tuyến, họ có thể đặt ra lộ trình buộc Kiev phải đầu hàng vào năm 2026.

Tuy nhiên, bài báo nhấn mạnh rằng, chính quyền của ông Volodymyr Zelensky vẫn có cơ hội đưa đất nước tránh được kịch bản như vậy, nhưng để làm được điều đó, họ phải hợp tác với các nước phương Tây để gây áp lực thực sự lên nền kinh tế và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Điều này quả thực cũng đã được một số chuyên gia phân tích chỉ ra trong thời gian qua, nhưng để hiện thực hóa điều này là không hề đơn giản.

Hàng chục nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây đã được áp đặt đối với nền kinh tế Nga bao gồm cả trừng phạt về xuất khẩu dầu thô và khí đốt, cùng hàng trăm cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ, chế xuất khí đốt của Nga đã được thực hiện nhưng cho đến nay, chúng đều chưa phát huy được tác dụng gì rõ rệt.