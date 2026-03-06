(ẢNh: Reuters)

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 5/3 cho biết, nước này đang lên kế hoạch viện trợ phòng không cho các nước vùng Vịnh trước các cuộc không kích của Iran.

“Giống như Anh, Pháp, Đức, Ý cũng dự định gửi viện trợ cho các nước vùng Vịnh, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng, cụ thể là phòng không”, bà Meloni nói với đài phát thanh RTL 102.5,

“Chúng tôi làm điều này không chỉ vì họ là những quốc gia thân thiện, mà trên hết là vì hàng chục nghìn người Ý sống trong khu vực, và khoảng 2.000 binh sĩ Ý đang đóng quân ở đó. Họ là những người mà chúng tôi muốn và phải bảo vệ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto xác nhận, Ý sẽ điều động các phương tiện hải quân để bảo vệ đảo Síp trong những ngày tới, cũng như các hệ thống phòng không chống máy bay không người lái và chống tên lửa đến các quốc gia Trung Đông.

“Chúng tôi không phải là quốc gia duy nhất đối mặt với tình hình này và tất cả chúng tôi đều nhận được yêu cầu hỗ trợ”, ông Crosetto nói. “Chúng tôi đang cùng nhau đánh giá, bao gồm cả cách chia sẻ trách nhiệm. Chúng tôi phải đánh giá lại vị trí của mình trong khu vực và đáp ứng các yêu cầu của các quốc gia thân thiện đang gặp khó khăn”.

Trước khi Ý đưa ra quyết định trên, Pháp tuyên bố nước này đã cho phép máy bay Mỹ sử dụng một số căn cứ của mình ở Trung Đông trong cuộc xung đột với Iran.

“Là một phần trong quan hệ của chúng tôi với Washington, sự hiện diện của máy bay Mỹ đã được tạm thời cho phép tại các căn cứ của chúng tôi trong khu vực”, một phát ngôn viên của bộ tổng tham mưu quân đội Pháp nói. “Những máy bay này góp phần bảo vệ các đối tác của chúng tôi ở vùng Vịnh”.

Tây Ban Nha, dù phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, vẫn tuyên bố sẽ điều một tàu khu trục đến bảo vệ đảo Síp.

Thông báo được đưa ra bốn ngày sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Căn cứ Không quân Akrotiri của Anh trên đảo này.

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết: “Tàu khu trục Cristóbal Colón đã gia nhập Nhóm Hải quân Charles de Gaulle vào ngày 3/3 để thực hiện nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ và huấn luyện nâng cao ở Biển Baltic. Nhóm sẽ tiến về Địa Trung Hải, đến ngoài khơi đảo Crete vào khoảng ngày 10/3”.

Cristóbal Colón là tàu khu trục tiên tiến. Nhiệm vụ của con tàu ở Địa Trung Hải là bổ sung cho khả năng của hệ thống tên lửa Patriot được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ. Con tàu cũng sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ cuộc sơ tán nào đối với dân thường có thể bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Tuyên bố cho biết thêm, rằng việc triển khai này là bằng chứng cho cam kết của Tây Ban Nha trong việc bảo vệ Liên minh châu Âu (EU) và biên giới của mình.

Trả lời hãng tin Reuters ngày 5/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte khẳng định, các đồng minh NATO không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, nhưng đang "cung cấp sự hỗ trợ then chốt".