HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xung đột kéo dài, Ukraine đối mặt với nguy cơ sụp đổ dân số

Hoàng Vân
|

Theo báo cáo của tạp chí The Economist, Ukraine đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ dân số khi cuộc xung đột vũ trang kéo dài.

- Ảnh 1.

Người dân thủ đô Kiev của Ukraine trú ẩn bên dưới một ga tàu điện ngầm, sau khi còi báo động vang lên.

Theo tạp chí hàng tuần này, dân số trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát đã giảm từ khoảng 37 triệu xuống còn 27-28 triệu kể từ năm 2022.

Khoảng 3-5 triệu người Ukraine hiện đang sống ở Nga, trong khi hơn 5 triệu người đã di cư sang các nước khác.

Theo Trung tâm Chiến lược Kinh tế có trụ sở tại Kiev, chỉ có 43% người tị nạn dự định trở về quê hương, giảm so với 74% vào năm 2022.

Số người chết trong chiến đấu ước tính khoảng 150.000 người.

Tờ The Economist chỉ rõ, "tỷ lệ sinh của Ukraine đã giảm từ 1,2 con trên mỗi phụ nữ vào năm 2020 xuống còn 0,8-0,9", trong khi "tỷ lệ thay thế cần thiết để giữ dân số ổn định là 2,1".

"Trong nửa đầu năm 2026, số người chết nhiều hơn số người sinh với tỷ lệ hơn ba trên một", tờ báo này cho biết.

Theo một chuyên gia Ukraine, thế hệ sinh ra trong những năm 1990 và 2000 thực tế là một trong những nhóm nhân khẩu học nhỏ nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước này.

Tờ The Economist dẫn dữ liệu của LHQ cho biết, kịch bản thực tế nhất sẽ dẫn đến dân số giảm 0,7-0,9% mỗi năm trong vài thập kỷ tới, khiến Ukraine chỉ còn khoảng 25 triệu người vào năm 2040, với giả định hoạt động quân sự tiếp tục đến những năm 2030.

Nhà nhân khẩu học Svetlana Aksyonova nói với The Economist, tỷ lệ sinh có thể giảm xuống mức thấp nhất là 0,6 con trên mỗi phụ nữ.

Theo Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động với khoảng 2,5 triệu người, do đó quốc gia này sẽ phải dựa vào lực lượng lao động nước ngoài.

Theo TASS
Tags

Ukraine

Kiev

tỷ lệ sinh

di cư

lao động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại