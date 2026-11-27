Căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng toàn cầu, làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz.

Thị trường dầu mỏ thế giới đang đứng trước một nghịch lý - căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu chấm dứt, các tuyến vận tải chiến lược tiếp tục đối mặt nguy cơ mất an toàn, nhưng giá dầu không tăng liên tục như những dự báo ban đầu. Diễn biến này cho thấy thị trường không chỉ phản ứng với những gì đang xảy ra trên chiến trường, mà còn đặt cược vào khả năng phục hồi xuất khẩu dầu, triển vọng nhu cầu và chính sách sản lượng của những nước khai thác lớn.

Trong bối cảnh đó, cuộc họp cấp bộ trưởng tiếp theo của OPEC+ diễn ra vào 29/11 được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Đây không đơn thuần là cuộc họp điều chỉnh sản lượng, mà còn là phép thử đối với khả năng điều phối thị trường của liên minh giữa lúc những bất ổn địa chính trị ngày càng khó dự đoán.

Cuộc xung đột ở Trung Đông khiến thị trường dầu mỏ lao đao.

Eo biển Hormuz - điểm nghẽn có thể đảo chiều thị trường dầu

Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), trong nửa đầu năm 2025, trung bình khoảng 20,9 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua eo biển Hormuz này mỗi ngày, tương đương khoảng 20% lượng tiêu thụ chất lỏng dầu mỏ toàn cầu và một phần tư lượng dầu giao dịch bằng đường biển trên thế giới. Đây là lý do khiến mọi nguy cơ phong tỏa hoặc gián đoạn nghiêm trọng tại Hormuz đều có thể tạo ra cú sốc vượt ra ngoài phạm vi Trung Đông.

Khác với những biến động sản lượng thông thường, một cuộc khủng hoảng hàng hải tại Hormuz không chỉ khiến dầu không thể rời khỏi các quốc gia xuất khẩu, mà còn kéo theo chi phí bảo hiểm, vận tải và thời gian giao hàng tăng mạnh. Ngay cả khi cơ sở khai thác vẫn hoạt động, dầu cũng khó đến được thị trường nếu tàu chở dầu không thể lưu thông an toàn.

Diễn biến những ngày gần đây cho thấy rủi ro này chưa được kiểm soát. Hôm 21/11, Financial Times thông tin số tàu đi qua Hormuz trong tuần kết thúc ngày 18/11 giảm 15% so với tuần trước đó, còn 263 tàu. Đáng chú ý, số tàu chở dầu giảm từ 52 xuống 37 chiếc.

Dữ liệu sơ bộ cũng cho thấy lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường này trong tuần thứ hai của tháng 11 gần bằng một nửa tuần đầu tháng. Ít nhất 7 tàu chở dầu bị tấn công trong tuần trước đó, trong khi chi phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh và những lo ngại về an toàn tiếp tục gây sức ép lên hoạt động hàng hải.

Đáng chú ý, những rủi ro không chỉ giới hạn tại Hormuz. Ngày 23/11, Reuters đưa tin lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út. Đồng thời, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ghi nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Vịnh Ba Tư và khu vực gần eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa nguy cơ gián đoạn và tình trạng phong tỏa thực tế. Hiện tại, eo biển Hormuz chưa hoàn toàn đóng cửa, các nước xuất khẩu dầu vùng Vịnh vẫn tìm cách duy trì dòng chảy năng lượng thông qua việc tận dụng những tuyến vận tải thay thế, tăng cường trung chuyển và tối ưu hóa hạ tầng hiện có.

Tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Theo EIA, lượng dầu vận chuyển qua Hormuz trong quý III/2026 đạt trung bình 9,1 triệu thùng/ngày, tăng đáng kể so với mức 5,1 triệu thùng/ngày trong quý II, dù vẫn thấp hơn nhiều so với mức 21,6 triệu thùng/ngày trong quý IV/2025.

Cơ quan này cho biết nhiều nhà sản xuất tận dụng những tuyến đường vòng và hoạt động chuyển tải giữa các tàu để duy trì xuất khẩu. Điều đó lý giải vì sao giá dầu chưa tăng vọt bất chấp căng thẳng quân sự xảy ra trong những ngày gần đây.

OPEC+ đứng giữa hai sức ép trái chiều

Nếu nguy cơ gián đoạn nguồn cung là một phía của bài toán, thì triển vọng dư cung lại là sức ép ở chiều còn lại đối với OPEC+. Báo cáo Thị trường dầu mỏ tháng 11/2026 của IEA cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu tăng mạnh trong tháng 10, đạt 105,4 triệu thùng/ngày, tăng 2,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước. Đáng chú ý, xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh phục hồi nhanh hơn dự kiến, bất chấp những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và tàu chở dầu.

Theo IEA, lượng dầu dự trữ quan sát được trên toàn cầu tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, tương đương mức tăng 1,7 triệu thùng/ngày. Đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 6, phản ánh sự cải thiện đáng kể của dòng chảy dầu từ Trung Đông.

Trong khi đó, nhu cầu dầu thế giới được dự báo giảm 2,7 triệu thùng/ngày trong năm 2026, xuống còn 102,3 triệu thùng/ngày, trước khi tăng trở lại khoảng 2 triệu thùng/ngày trong năm 2027.

Đáng chú ý hơn, IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu có thể tăng 6,6 triệu thùng/ngày trong năm 2027, đạt trung bình 108,1 triệu thùng/ngày. Cơ quan này nhận định thị trường sẽ trở lại trạng thái dư cung trong quý IV/2026 và tình trạng này có thể rõ nét hơn trong năm tiếp theo.

Giá xăng dầu tăng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực. (Ảnh: AP)

Những con số trên đặt OPEC+ trước lựa chọn không dễ dàng khi nếu tăng sản lượng quá mạnh, liên minh có thể khiến lượng dầu dư thừa gia tăng, kéo giá xuống và làm suy giảm nguồn thu của các nước thành viên. Ngược lại, nếu tiếp tục hạn chế khai thác, các nước có thể bỏ lỡ cơ hội tận dụng nhu cầu phục hồi, đồng thời làm thị trường dễ tổn thương hơn trước những cú sốc nguồn cung mới.

Nhận định về thách thức này, Trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy, ông Jorge Leon cho rằng quyết định giữ nguyên sản lượng tháng 12 chỉ là bước đi tương đối dễ dàng. Thử thách thực sự nằm ở cuộc họp cấp bộ trưởng ngày 29/11, khi OPEC+ phải quyết định khuôn khổ sản lượng cho năm 2027.

Theo ông Leon, liên minh đang phải hoạch định chính sách trong bối cảnh bất định rất lớn về cuộc chiến Mỹ - Iran, tốc độ phục hồi vận chuyển qua eo biển Hormuz và quy mô dư cung có thể xuất hiện khi những nguồn dầu bị gián đoạn quay trở lại thị trường.

“OPEC+ đang đối mặt với một quyết định vô cùng khó khăn cho năm 2027 khi phải lên kế hoạch trong bối cảnh đầy bất trắc về cuộc chiến Mỹ - Iran, tốc độ phục hồi nguồn cung qua eo biển Hormuz và quy mô lượng dầu dư thừa có thể xuất hiện khi nguồn cung bị gián đoạn trở lại”, ông Leon nhấn mạnh.

Khả năng can thiệp của OPEC+ đến đâu?

Trong trường hợp Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng, việc Ả Rập Xê Út hay Nga tăng sản lượng cũng không đồng nghĩa lượng dầu bổ sung có thể ngay lập tức đến tay người tiêu dùng. Năng lực khai thác, hệ thống đường ống thay thế, khả năng vận chuyển và thời gian khôi phục hoạt động xuất khẩu đều là những yếu tố quyết định.

Theo EIA, đường ống dẫn dầu East-West của Ả Rập Xê Út và Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất tổng công suất khoảng 4,7 triệu thùng/ngày, có thể giúp một phần dầu tránh đi qua Hormuz. Tuy nhiên, năng lực này vẫn còn khá nhỏ so với lượng dầu thường xuyên vận chuyển qua eo biển.

Nhà máy lọc dầu Capuava. (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, OPEC+ cũng phải tính đến sự khác biệt về lợi ích giữa các thành viên. Những nước có khả năng tăng sản lượng muốn bảo vệ thị phần, trong khi quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn thu dầu mỏ lại có động lực duy trì mức giá đủ cao để cân đối ngân sách.

Đặc biệt, việc phân bổ hạn ngạch sản lượng năm 2027 còn gắn với quá trình đánh giá năng lực khai thác thực tế của từng thành viên. Đây là vấn đề có thể tạo ra bất đồng trong nội bộ liên minh, nhất là khi tình hình xung đột làm gián đoạn nhiều dự án mở rộng công suất tại Trung Đông.

Chính vì vậy, cuộc họp ngày 29/11 không chỉ phải giải quyết bài toán giá dầu trước mắt, mà còn phải dung hòa lợi ích dài hạn giữa các nước thành viên. Một quyết định tăng sản lượng thiếu thận trọng có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ dư cung, nhưng việc duy trì chính sách thắt chặt quá lâu cũng có thể khiến OPEC+ mất thị phần vào tay những nhà sản xuất ngoài liên minh.

Phát biểu tại Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore ngày 26/10, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cảnh báo thị trường năng lượng khó có thể trở lại trạng thái trước xung đột trong năm 2027.

“Tôi không thấy con đường khả thi nào để thị trường năm tới có thể trở lại trạng thái trước khi cuộc chiến này bắt đầu. Vì vậy, tất cả chúng ta cần phải chuẩn bị, coi an ninh năng lượng là ưu tiên hàng đầu trong chính phủ và giới kinh doanh, nhưng không được quên chương tiếp theo dành cho các quốc gia và công ty”, ông Birol nhận định.

Chính vì vậy, cuộc họp OPEC+ ngày 29/11 được dự báo sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng điều phối thị trường của liên minh. Một chính sách sản lượng thận trọng, linh hoạt theo diễn biến nguồn cung và nhu cầu thực tế có thể góp phần hạn chế những biến động cực đoan, đồng thời tạo dư địa để thị trường hấp thụ các nguồn dầu đang dần quay trở lại.