Tối 10/8, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nhuộm đỏ biển người trong chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do UBND TP Hà Nội phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức.
Đây là sự kiện văn hóa - chính trị chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Điểm nhấn đặc biệt trong concert "Tổ quốc trong tim" là sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga).
Từng động tác diễu đội hình, từng bước chân, từng cử chỉ đều được các quân nhân thực hiện chuẩn xác và đều tăm tắp. Với họ, đây không chỉ là sân khấu nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, ý chí và tinh thần thép của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Hình ảnh những người lính Bộ đội Cụ Hồ đi giữa vòng tay Nhân dân tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 10/8.
Khi âm thanh Quốc ca vang lên, toàn bộ ánh sáng trong sân vận động dịu xuống, nhường chỗ cho màu đỏ và vàng rực rỡ phủ kín không gian.
Ngay lập tức, 50.000 khán giả từ người già, thanh niên, đến những em nhỏ đồng loạt đứng dậy, đặt tay lên ngực, ánh mắt dõi theo lá cờ đang tung bay.
Tiếng hát Quốc ca vang lên đầy tự hào, hòa quyện giữa hàng vạn con tim, khiến nhiều người rưng rưng xúc động.
Khoảnh khắc hơn 50.000 người đồng thanh hát Quốc ca dưới lá cờ Tổ quốc trong concert mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
“Đứng giữa biển người, cùng hát Quốc ca, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm tự hào được là người Việt Nam”, chị Ngọc Lan (ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
“Tôi đã tham dự nhiều chương trình lớn, nhưng chưa lần nào thấy sự kết hợp giữa nghệ thuật và lòng yêu nước lại sâu sắc đến vậy. Cảnh cả sân vận động cùng hát Quốc ca, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... dưới trời pháo hoa là hình ảnh tôi sẽ nhớ mãi”, anh Tùng Anh (ở Hải Phòng) nói.
Chương trình “Tổ quốc trong tim” được xây dựng như một bản trường ca kết hợp giữa nghệ thuật và những thông điệp chính luận sâu sắc.
Sân khấu được thiết kế với quy mô quốc gia và quốc tế, chia thành 4 khu vực (zone) mang thông điệp ý nghĩa: Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, Cờ Đỏ Sao Vàng.
Toàn bộ không gian trình diễn được dàn dựng theo hình chữ V, cao 26m, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương.
“Tổ quốc trong tim” quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội và các nghệ sĩ trẻ hàng đầu Việt Nam: Nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, các ca sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hà Lê, Thanh Duy, Suboi, nhóm Oplus…
Những tiết mục song ca giữa nghệ sĩ gạo cội cùng các nghệ sĩ trẻ không chỉ thể hiện sự kế thừa mà còn là thông điệp cho hành trình nối tiếp giữa truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai.
Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của các vận động viên tiêu biểu như Quang Hải, Ánh Viên, Lê Văn Công cùng nhiều gương mặt thể thao đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế.
Cuối chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kéo dài 8 phút, tại khu vực đường đua F1.
Trên nền nhạc hùng tráng, màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Hà Nội, khép lại đêm nhạc "Tổ quốc trong tim" đầy cảm xúc và tự hào.