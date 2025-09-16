Xuất khẩu sang Trung Quốc trượt dốc 90%, Mỹ ồ ạt đưa một mặt hàng vào Việt Nam với giá siêu rẻ, nước ta tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại về Việt Nam trong tháng 8 đạt hơn 135 nghìn tấn, trị giá hơn 227 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước.

Lũy kế trong 8 tháng đầu năm nước ta đã nhập khẩu hơn 1,2 triệu tấn bông các loại, trị giá hơn 2 tỷ USD, tăng 24,1% về lượng và tăng 6,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 8 tháng đầu năm, Mỹ duy trì vị trí nhà cung cấp bông lớn nhất cho Việt Nam, với 603 nghìn tấn, chính thức vượt mốc 1 tỷ USD, tăng mạnh 131% về lượng và tăng 94% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 8, mức tăng là 121% về lượng và hơn 97% về kim ngạch.

Giá bình quân đạt 1.758 USD/tấn, giảm 16% so với cùng kỳ. Thị trường này ngày càng gia tăng thị phần trong tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam, chiếm khoảng 49%.

Brazil đứng thứ 2 với 356 nghìn tấn trong 8 tháng đầu năm, tương đương 619 triệu USD, tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch. Trong khi đó, nhập khẩu từ Úc lại giảm mạnh cả về lượng lẫn kim ngạch.

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới, với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm. Nước ta cũng là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới và là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới – chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh.

Dù là ngành xuất khẩu chủ lực, dệt may Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, với tỷ lệ lên tới khoảng 60% và bông là nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất sợi, vải và quần áo. Mỹ là quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới, với chất lượng sợi bông ổn định, được thị trường toàn cầu ưa chuộng.

Theo số liệu từ Nikkei Asia, xuất khẩu bông của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025, trong khi tăng mạnh tại các thị trường châu Á khác, đặc biệt là Việt Nam. Diễn biến này phản ánh sự dịch chuyển chuỗi cung ứng may mặc toàn cầu dưới tác động của thuế quan và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Theo dữ liệu từ LSEG, lượng bông Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm giảm khoảng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và nhất là Việt Nam lại tăng đáng kể, trong đó Việt Nam ghi nhận mức tăng gần gấp ba lần.

Nguyên nhân chính đến từ các biện pháp thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc. Tháng 4, chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế bổ sung lên tới 145%, sau đó giảm xuống 30% khi hai bên đạt thỏa thuận tạm thời vào tháng 5. Tuy nhiên, bất ổn về thuế quan khiến các doanh nghiệp đẩy mạnh dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Nam Á và Đông Nam Á, nơi có chi phí nhân công thấp hơn và mức thuế ưu đãi hơn.

Trong thời gian qua, doanh nghiệp trong nước đã có nhiều chính sách để thích ứng với thuế đối ứng của Mỹ. Trong bối cảnh Hoa Kỳ áp thuế đối ứng 20% đối với một số nhóm hàng xuất khẩu từ Việt Nam, Việt Nam đang từng bước triển khai các giải pháp chiến lược để giữ thế cân bằng trong quan hệ thương mại song phương.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) chia sẻ Tập đoàn đang đẩy mạnh nhập khẩu bông, hóa chất và phụ liệu từ Hoa Kỳ để tăng giá trị nội địa hóa và truy xuất nguồn gốc rõ ràng trong chuỗi cung ứng.

USDA dự báo xuất khẩu bông của Mỹ sang Việt Nam sẽ tăng mạnh trong năm 2025 với nhu cầu đạt kỷ lục, nhờ nhu cầu bông của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, khi thị trường dệt may toàn cầu phục hồi và sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành này.