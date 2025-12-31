Xuất khẩu LNG toàn cầu tăng mạnh nhất trong ba năm

Các bể chứa khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo dữ liệu vận chuyển từ hãng phân tích dữ liệu Kpler, lượng xuất khẩu LNG toàn cầu năm 2025 ước tính tăng 4% so với năm ngoái, đạt 429 triệu tấn. Đây là mức tăng hàng năm cao nhất kể từ năm 2022, thời điểm xuất khẩu tăng 4,5%. Động lực chính cho sự bứt phá này đến từ việc các dự án lớn như LNG Canada và Plaquemines tại Mỹ tăng cường sản lượng.

Mỹ đang củng cố vững chắc vị thế nhà xuất khẩu hàng đầu khi trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử xuất hơn 100 triệu tấn LNG trong một năm. Nước này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng nguồn cung, hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng vào cuối thập kỷ này, qua đó thúc đẩy tổng kim ngạch xuất khẩu.

Riêng trong tháng 12/2025, Kpler dự báo xuất khẩu LNG toàn cầu sẽ chạm mức kỷ lục khoảng 41 triệu tấn.

Nguồn cung dồi dào đang gây áp lực giảm lên giá khí đốt tại các thị trường lớn. Hiện tại, giá khí đốt tại châu Á đang dao động ở mức thấp nhất trong một năm, trong khi giá khí đốt kỳ hạn tại châu Âu đã giảm hơn 40% so với thời điểm đầu năm.

Tuy nhiên, sản lượng gia tăng cũng khiến nhu cầu về tàu vận chuyển nhiên liệu siêu lạnh này trở nên căng thẳng hơn. Trong tháng 11/2025, chi phí vận chuyển LNG qua Đại Tây Dương đã chạm mức cao nhất trong gần hai năm do nguồn cung tăng vọt kích thích nhu cầu thuê tàu.

Về phía các nhà nhập khẩu, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục chia sẻ vị trí dẫn đầu thế giới về lượng mua trong năm 2025. Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc năm nay giảm khoảng 15% so với năm 2024.

Ở chiều ngược lại, lượng nhập khẩu của Ai Cập tiếp tục đà tăng mạnh sau khi nước này chuyển sang vị thế nhập khẩu ròng từ năm 2024. Quốc gia Bắc Phi này ước tính đã mua khoảng 8,9 triệu tấn LNG trong năm nay, tăng hơn ba lần so với năm trước.

Theo nhận định từ Bloomberg Intelligence, khối lượng giao dịch LNG toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 7,5% đến 8% trong năm 2026, nhờ làn sóng nguồn cung mới và mức giá thấp hơn giúp kích cầu tiêu thụ.