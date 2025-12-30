Nông nghiệp Cuba bùng nổ, sở hữu 4.000ha được làm giàu từ "vàng đen"

Tỉnh Holguín (nằm ở phía Đông Cuba) đang đẩy mạnh việc sử dụng các thực hành nông nghiệp sinh thái nhằm thay thế phân bón hóa học nhân tạo, đồng thời góp phần vào các chương trình chủ quyền lương thực và trồng các loại cây trồng có khả năng chống chịu tốt.

Trồng cây hữu cơ ở Cuba. Ảnh: Juan Pablo Carreras/ACN

Người dân Cuba đang tận dụng triệt để biến phụ phẩm từ vụ mùa thành "vàng đen" (là phân bón hữu cơ). Những sáng kiến này còn giúp giảm chi phí, vì phân bón công nghiệp có giá rất cao trên thị trường quốc tế, trong khi việc nhập khẩu lại bị hạn chế.

Ông Juan Carlos González Leyva, chuyên gia thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Cuba, nhấn mạnh với Hãng thông tấn Cuba (ACN) hôm 27/12 rằng ưu tiên hàng đầu là sản xuất phân trùn quế và phân compost – những loại phân bón hữu cơ tự nhiên được đón nhận rộng rãi.

Vị cán bộ này cho biết các huyện như Banes và Mayarí đã tham gia vào các dự án hợp tác quốc tế nhằm cải thiện điều kiện sản xuất của đất đai thông qua các kỹ thuật bền vững hơn.

Chuyên gia cho biết thêm, từ năm 2021 đến nay, hơn 4.000 hecta đất đã được hưởng lợi từ các thực hành nông nghiệp bền vững.

Các phương pháp canh tác sinh thái là những cách thức quản lý hệ thống nông nghiệp được điều chỉnh, dựa trên kiến thức và nguồn lực địa phương, nhằm tăng cường các chu kỳ và quá trình tự nhiên, với mục tiêu giảm thiểu hoặc loại bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp.

Trong 5 năm qua, Holguín đã thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động này. Đây là một trong những định hướng công việc thuộc Kế hoạch Nhà nước ứng phó với biến đổi khí hậu có tên Tarea Vida của Cuba nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và nằm trong số các mục tiêu tăng trưởng bền vững do Quỹ Phát triển Liên Hợp Quốc đề ra.