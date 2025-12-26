Hơn 400 công nhân đang làm việc với cường độ tối đa để hoàn thành một công viên năng lượng mặt trời quang điện (PSF) có tên Las Tapias công suất 21,87 Megawatt (MW).

Đây là PSF quan trọng thứ hai ở tỉnh Granma (Cuba), báo Granma (Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba) thông tin ngày 24/12/2025.

Hình ảnh một góc công viên năng lượng mặt trời Las Tapias tại tỉnh Granma. Ảnh: CMKX Radio Bayamo



Regis Fernández Marrero, Giám đốc dự án PSF Las Tapias, cho biết với báo chí rằng tiến độ xây dựng phù hợp với kế hoạch thi công.

Mục đích của đội ngũ nhân viên tại chỗ là tinh chỉnh năm trong số bảy bộ biến tần một chiều sang xoay chiều mà địa điểm này sẽ có, để đồng bộ hóa nguồn điện từ công viên với Hệ thống Điện Quốc gia vào ngày 30/12 tới.

Las Tapias là công viên năng lượng mặt trời thứ tư với tổng công suất 21,87 MW được lắp đặt tại tỉnh Granma.

Trong năm 2025, các PSF La Sabana, Juan Pérez Dos và Camilo Cienfuegos Gorriarán đã được đưa vào sử dụng tại các đô thị Bayamo, Niquero và Río Cauto của tỉnh Granma.

Xây dựng các công viên năng lượng mặt trời là một trong những mũi nhọn nhằm hiện thực hóa Chương trình Chính phủ nhằm khôi phục Hệ thống Điện Quốc gia mà Cuba đã đầu tư hơn 1,1 tỷ USD cho Chương trình.



Quốc đảo vùng Caribe này đang tận dụng triệt để nguồn năng lượng tái tạo dồi dào nhằm chuyển đổi năng lượng quốc gia, đồng thời tìm kiếm sự độc lập khỏi nhập khẩu nhiên liệu.