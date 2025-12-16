Nền kinh tế số 2 EU cam kết hỗ trợ 1,5 tỷ euro cho Việt Nam: Để làm những gì?

Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt nặng nề với lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu, Pháp vừa công bố hỗ trợ 1,5 tỷ euro tài chính công dành cho các dự án khí hậu tại Việt Nam giai đoạn 2020-2030.

Đây là thông tin được Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đưa ra tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 11/12 nhằm kỷ niệm 10 năm thực thi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam (phải) trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 11/12. Ảnh: Tiền Phong

Theo ông Olivier Brochet, trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, Việt Nam cần ưu tiên cho chuyển dịch năng lượng, đặc biệt là hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo và nâng cấp lưới điện truyền tải.

Để giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu, Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực Liên minh châu Âu (EU) - cam kết đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Nước này có kế hoạch tăng đáng kể tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng của mình. Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản lượng điện dự kiến sẽ đạt ít nhất 40% vào năm 2030, Researchgate thông tin.

Thỏa thuận Paris đặt mục tiêu kiểm soát mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đồng thời nỗ lực hết sức để giới hạn mức tăng chỉ ở 1,5°C.

Sau một thập kỷ thực thi, Thỏa thuận Paris đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi dự báo mức tăng nhiệt độ toàn cầu giảm từ 4°C (năm 2015) xuống còn 2,3-2,5°C nếu các cam kết Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC) được thực hiện đầy đủ (sau COP30 năm 2025), dù con số này vẫn vượt quá mục tiêu dưới 2°C.