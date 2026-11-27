Qatar đã tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lên mức cao nhất, kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang vào tháng 2/2026.

Tổ hợp công nghiệp Ras Laffan của Qatar.

Ngày 26/11, Bloomberg dẫn dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho biết, tổ hợp công nghiệp Ras Laffan (Qatar), nằm cách thủ đô Doha khoảng 80km về phía Đông Bắc, đã vận chuyển khoảng 1,4 chuyến hàng mỗi ngày trong tháng 11 (tương đương khoảng 42 chuyến trong cả tháng).

Tháng 10 đạt khoảng 1,87 chuyến/ngày và gấp khoảng 9 lần mức thấp nhất được ghi nhận vào tháng 5.

Theo phân tích dữ liệu theo dõi tàu và ảnh vệ tinh của Bloomberg, Qatar đang sử dụng ít nhất 34 tàu chở LNG để vận chuyển nhiên liệu qua eo biển Hormuz, giữa lúc gián đoạn hàng hải kéo dài và nhu cầu sưởi ấm mùa Đông tăng cao.

Hãng tin này cũng lưu ý, hình ảnh vệ tinh cho thấy, hoạt động nhiệt tại 9 trong số 14 dây chuyền sản xuất của khu phức hợp, con số cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu.

Theo Bloomberg, điều này cho thấy, Doha đang chuẩn bị tăng cường hơn nữa các chuyến hàng.

Khu công nghiệp Ras Laffan ở phía Đông Bắc Doha, nơi đặt các cơ sở sản xuất LNG chính của Qatar, đã hoạt động với công suất hạn chế kể từ ngày 2/3, sau vụ nổ xảy ra tại một trong các nhà máy.

Mỹ và Israel đã phát động chiến tranh chống lại Iran vào ngày 28/2/2026.

Vào tháng 6, Mỹ và iran đã ký một bản ghi nhớ quy định việc ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon.

Tuy nhiên, đêm 8/7, Mỹ đã nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran, cáo buộc nước này vi phạm điều khoản của thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz.

Theo TASS