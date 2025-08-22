Xuất hiện video 'rồng lửa' S-300V của Nga nổ như pháo hoa

Theo thông báo từ văn phòng báo chí của lực lượng Ukraine: "Đơn vị lực lượng đặc nhiệm Lazar thuộc Lữ đoàn Pechersk số 27 của Vệ binh Quốc gia Ukraine đã phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không S-300V của Nga trị giá 40 triệu USD trên mặt trận Zaporizhzhia".

Được biết, S-300V đã bị phá hủy bởi một máy bay không người lái, trong khi một máy bay không người lái khác gần đó đã ghi lại quá trình tấn công.

"S-300V là một thành phần quan trọng trong hệ thống phòng không của Nga. Việc loại bỏ S-300V đã làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ vị trí và trang thiết bị của đối phương trước các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine", tuyên bố cho biết.

S-300V Antey là hệ thống phòng không và tên lửa di động đa năng của Liên Xô, được phát triển vào những năm 1970 và được đưa vào biên chế năm 1988.

Hệ thống phòng không này được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự khỏi máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Mỗi bệ phóng được trang bị radar chiếu xạ mục tiêu riêng, cho phép hoạt động tự động. Hệ thống có thể tấn công đồng thời nhiều loại mục tiêu, di chuyển với tốc độ lên tới 3.000 m/s.

S-300V sử dụng tên lửa 9M83 và 9M82 với tầm bắn lần lượt là 75 km và 100 km, tất cả các thành phần đều được lắp trên xe bánh xích, đảm bảo tính cơ động cao. Chi phí cho một bệ phóng ước tính khoảng 40 triệu USD.