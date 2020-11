Xuất hiện tin đồn TT Putin sẽ nghỉ hưu vào năm 2021 vì một chứng bệnh: Điện Kremlin nói gì?

Báo The Sun (Anh) mới đây đăng tải bài viết có tiêu đề "PUTIN 'TO QUIT' - Vladimir Putin, 68, ‘stepping down as Russian president early next year amid fears he has Parkinson’s" (Tổng thống Putin sắp từ chức: Ông Vladimir Putin, 68 tuổi, sẽ nghỉ làm tổng thống vào năm sau giữa những đồn đoán rằng ông đã mắc bệnh Parkinson).

Cụ thể, báo này đã dẫn lời Valery Solovei, một nhà khoa học chính trị ở Moscow, nói rằng "người tình tin đồn" 37 tuổi của ông Putin - cựu vận động viên thể dục nhịp điệu Alina Kabaeva - đang thúc giục ông Putin rời nhiệm sở.

Ngoài ra, chuyên gia này cũng nêu những dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Nga có thể đang mắc bệnh Parkinson như việc ông Putin tỏ ra đau đớn khi đi lại, hay việc một số video gần đây đã ghi lại được hình ảnh các ngón tay của ông Putin bị co giật khi cầm một chiếc cốc.

"Ông ấy dự định sẽ công khai kế hoạch chuyển giao vào tháng 1", ông Solovei nói.



Những suy đoán về khả năng Tổng thống Putin nghỉ hưu xuất hiện trong bối cảnh các nhà lập pháp Nga đang cân nhắc về một dự luật do Tổng thống Nga đề xuất. Dự luật này cho phép các cựu tổng thống Nga trở thành Thượng nghị sĩ trọn đời, cùng với đó là quyền miễn truy tố hình sự suốt đời.

Phản ứng trước thông tin của báo The Sun, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã thẳng thừng bác bỏ đồn đoán này và khẳng định tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Nga vẫn rất tốt.

"Không hề có chuyện đó. Sức khỏe của Tổng thống vẫn rất tốt", hãng thông tấn trung ương Nga TASS đưa tin ngày hôm nay 6/11.

Tháng 5/2000, Tổng thống Putin đã bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình. Ông đã phục vụ đất nước lâu hơn bất cứ chính trị gia Nga hoặc Liên Xô nào kể từ đầu thập niên 1950, và sắp trở thành một trong những nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất của nước Nga.

