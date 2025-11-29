Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới

Ngày 27/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, trong thời điểm đồng bào cả nước nói chung và người dân Hải Phòng nói riêng đang ra sức quyên góp để ủng hộ đồng bào chịu thiên tai tại các tỉnh thành miền Trung và Tây nguyên thì một số đối tượng đã lợi dụng lòng tốt và sự tin tưởng của cộng đồng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nhận diện thủ đoạn và chủ động phòng tránh để những việc làm thiện nguyện hướng tới đúng người, đúng mục đích.

Theo đó, các đối tượng đăng tải các thông tin, hình ảnh về các điểm bị thiệt hại do lũ lụt hay những câu chuyện, hoàn cảnh thương tâm cần cứu giúp nhằm lấy lòng tin của người dân.

Chúng mạo danh trang mạng xã hội của các tổ chức, đơn vị chính thống để kêu gọi quyên góp thông qua những tài khoản do chúng kiểm soát.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn trực tiếp gọi điện cho các nhà hảo tâm, tự xưng là thành viên của các hội nhóm từ thiện, đề nghị đóng góp số tiền nhỏ để “mua nhu yếu phẩm cứu trợ”.

Chúng gửi danh sách các nhà hảo tâm đã ủng hộ, kèm theo các clip, hình ảnh không có thật về kho hàng chuẩn bị chuyển đến vùng lũ. Đặc biệt, nhiều hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quà cứu trợ cũng bị cắt ghép, sử dụng triệt để nhằm tạo sự tin cậy.

Khi người ủng hộ tỏ ra nghi ngờ, đối tượng sẽ chuyển máy cho người được giới thiệu là “trưởng nhóm từ thiện” nhằm tiếp tục thao túng tâm lý.

Khi nạn nhân đã dần tin tưởng, chúng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP; thậm chí yêu cầu truy cập các đường link do chúng gửi.

Nghiêm trọng hơn, có trường hợp đối tượng gọi video, hướng dẫn cài đặt ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại. Các dòng máy dùng hệ điều hành Android thường bị nhắm đến do dễ thao tác chiếm quyền điều khiển.

Nếu phát hiện người dùng sử dụng iPhone, chúng viện cớ “ứng dụng không tương thích”, đề nghị chuyển sang thiết bị Android để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Mục đích cuối cùng của các đối tượng là chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân, dưới danh nghĩa “ủng hộ tùy tâm”.