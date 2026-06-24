Trưa 24/6, giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều người dân tại Tuyên Quang bất ngờ chứng kiến quầng sáng lớn bao quanh mặt trời. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là hiện tượng quang học tự nhiên xuất hiện khi ánh sáng đi qua các tinh thể băng ở tầng khí quyển cao.

Giữa trưa 24/6, trên bầu trời khu vực thuộc Hà Giang (cũ) xuất hiện một vòng tròn ánh sáng bao quanh mặt trời. Nhiều người dân ở vị trí như Bắc Quang, phường Hà Giang 1, Vị Xuyên đã chứng kiến ghi lại hình ảnh quầng sáng lạ quanh mặt trời. Không ít người bày tỏ thích thú trước cảnh tượng đẹp mắt, đồng thời tò mò về nguyên nhân hình thành hiện tượng này.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, hiện tượng quầng mặt trời (Sun Halo) là quá trình quang học tự nhiên xảy ra khi ánh sáng mặt trời đi qua các tinh thể băng li ti trong các đám mây ở tầng khí quyển cao.

Quầng sáng lạ quanh mặt trời trưa ngày 24/6. Ảnh:Hải Yến

Khi ánh sáng bị khúc xạ và phản xạ qua các tinh thể băng, một vòng sáng có thể xuất hiện bao quanh Mặt trời. Cơ quan khí tượng cho biết thêm, quầng mặt trời là hiện tượng tự nhiên, không phải dấu hiệu bất thường hay hiện tượng thiên tai.

Sự xuất hiện của quầng mặt trời tại Tuyên Quang diễn ra trong bối cảnh khu vực Bắc Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, thời tiết Bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Từ ngày 26/6 nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Tuyên Quang tiếp tục có nền nhiệt cao, phổ biến từ 35-37 độ C, một số nơi có thể cao hơn. Người dân được khuyến cáo hạn chế làm việc ngoài trời trong thời gian nắng nóng đỉnh điểm, bổ sung đủ nước và theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh tác động của thời tiết cực đoan.

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