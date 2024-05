Xuất hiện "người hùng" trong vụ cháy sáng nay ở Hà Nội: Bỏ xe máy, cõng 2 cô gái từ tầng cao xuống đất

Sáng 30/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cho thuê trọ ở Ba La (Hà Đông, Hà Nội). Theo video của người dân ghi lại, một nam thanh niên mặc áo trắng đã dũng cảm cõng một cô gái thoát khỏi đám cháy sau đó tiếp tục quay lại hỗ trợ một người khác tiếp đất an toàn.

Rất may không có thiệt hại về người trong vụ cháy nhà trọ 3 tầng xảy ra vào sáng nay tại Hà Nội. Clip: OFFB

Một phụ nữ có mặt tại hiện trường kể lại với phóng viên báo Vietnamnet, mọi việc lúc đó diễn ra rất nhanh, có một nam thanh niên mặc áo trắng bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy vào cứu các nạn nhân.

"Cậu thanh niên này leo lên mái tôn của nhà số 9, dùng gạch đập vỡ con tiện xi măng ở ban công tầng 3 và cứu 2 bạn nữ ra ngoài. Tôi thấy anh ấy leo lên 3 lần, 1 lần đưa bạn nữ áo đen mắc kẹt trên tầng xuống, lần nữa thì cõng bạn nữ mặc áo trắng", người phụ nữ kể lại.

Cũng theo người này, sau khi cứu các nạn nhân thì người thanh niên bị bỏng hai tay và đã rời đi ngay.

Hình ảnh nam thanh niên cứu các nạn nhân khỏi đám cháy. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin từ Công an Hà Nội, vào khoảng 5h33’ ngày 30/5, Trung tâm chỉ huy Công an TP nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 07, ngõ 73, tổ 1 Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP đã điều động 4 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hà Đông, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khu vực xảy ra cháy tại tầng 1 của ngôi nhà để ở kết hợp cho thuê trọ cao 3 tầng, diện tích khoảng 30 mét vuông, ngôi nhà có 9 người sinh sống, trong đó 2 người đã được người dân cứu ra ngoài từ đầu.

Ngay sau khi đến đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sử dụng thang leo và các phương tiện phá dỡ được lồng sắt tại 3 tầng của ngôi nhà, mở đường thoát nạn, cứu được 3 người và đưa ra ngoài an toàn.

Đồng thời, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy, ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân xung quanh, tiếp cận các tầng phía dưới của ngôi nhà, phối hợp cùng người dân hướng dẫn 04 người thoát nạn ra ngoài an toàn qua lối thoát nạn khẩn cấp.

Sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 06h55’ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn đám cháy không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh, cùng nhân dân cứu được toàn bộ 09 người trong nhà ra ngoài an toàn.

Theo xác minh ban đầu, diện tích xảy cháy khoảng 20 mét vuông.