Vụ bé 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe suốt 11 tiếng: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo "nóng"

Theo UBND tỉnh Thái Bình, ngay khi nhận được thông tin vụ việc về một trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh đến trường dẫn tới tử vong, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh, Công an TP Thái Bình và UBND TP Thái Bình, yêu cầu khẩn trương điều tra vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Thái Bình khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật ngay trong đêm 29/5. UBND TP phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan và UBND thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu T.G.H; các cơ quan truyền thông kịp thời đưa thông tin chính thống để người dân nắm được sự việc.

Hiện trường bé trai 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón. Nguồn: VTC News

Theo báo cáo của Công an TP Thái Bình, hồi 6h20' ngày 29/5, lái xe N.V.L và cô giáo P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình), trong đó có bé T.G.H (5 tuổi, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư).

17h cùng ngày, người thân của bé H đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường đồng thời tìm kiếm cháu H và phát hiện cháu H vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Mặc dù được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng cháu H đã tử vong.

Khuya ngày 29/5, công an vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hải Phòng News

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Giao thông, hiện mẹ cháu H đi xuất khẩu lao động nên cháu ở với bà ngoại và cậu. Gia đình quê ở Nam Định, đến xã Minh Khai thuê nhà sinh sống và làm ăn.

Do bận công việc, gia đình đăng ký cho bé T.G.H tới trường bằng xe đưa đón, còn chiều về thì người thân sẽ đón cháu bằng phương tiện cá nhân.

Thời tiết ở TP Thái Bình hôm nay khá cao, nhiệt độ cao nhất theo dự báo của cơ quan khí tượng là 36 độ C nhưng nhiệt độ thực tế ngoài trời còn cao hơn, rất oi nóng. Việc cháu bé mầm non bị bỏ quên trong xe trong cái nóng khắc nghiệt suốt 11 tiếng đồng hồ đến kiệt sức khiến dư luận càng thêm xót xa và phẫn nộ trước sự vô trách nhiệm của người lớn.

Trước đó vào năm 2019, bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị bỏ quên trên ôtô đưa đón dẫn đến tử vong thương tâm. Sau vụ việc này, cả lái xe, giám sát học sinh và cô giáo chủ nhiệm đã bị truy tố, phạt tù vì các tội "Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".