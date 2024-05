Cô gái ăn tối 11 triệu đồng nhưng không trả tiền nói gì khi làm việc với công an?

Tối qua (28/5), mạng xã hội lan truyền bài viết về việc một cô gái trẻ gọi đồ ăn tại nhà hàng của khách sạn 5 sao ở Hà Nội nhưng sau đó không trả tiền gây xôn xao.

Theo nội dung bài viết do anh S. (quản lý nhà hàng) phản ánh, sau khi vào nhà hàng, cô gái yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món cao cấp gồm: bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức, hoa quả… Tổng số tiền thanh toán là hơn 11 triệu đồng.

Nhiều món ăn đắt tiền được cô gái gọi. Ảnh do quản lý nhà hàng đăng tải

Đến khi nhà hàng chuẩn bị tới giờ đóng cửa, nhân viên in hóa đơn tính tiền thì cô gái tỏ ra ngây ngô và không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào.

Lúc này, quản lý nhà hàng tới nói chuyện với vị khách trên, đồng thời liên hệ công an can thiệp. Tuy nhiên, cô gái này không hợp tác, có biểu hiện không bình thường, nằm ra ghế sofa, sau đó rời đi mà không thanh toán tiền ăn.

Sự việc được xác định xảy ra tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao thuộc phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Cô T. (váy trắng) sau khi dùng bữa ăn hơn 11 triệu đồng tại nhà hàng 5 sao. Ảnh: VOV

Theo thuật lại của báo Tuổi trẻ, khi làm việc với công an, cô gái này nói có người đàn ông nước ngoài hẹn cô ăn tối. Sau khi cô này gọi đồ và ăn thì "người kia không tới".



Khi được yêu cầu trả tiền cho số đồ ăn đã gọi, nữ khách hàng nói cô không có tiền, "sự việc này cô là nạn nhân do người kia hẹn mà không tới" và cô này "không có ý định quỵt tiền".

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên báo trên, cô gái quê Vĩnh Phúc, người nhà chia sẻ rằng T. có tiền sử bị trầm cảm, việc đi ăn tại các nhà hàng đã tái diễn nhiều lần, đến nay gia đình đã kiệt quệ không còn khả năng chi trả giúp.

Liên quan đến vụ việc trên, báo Người lao động dẫn thông tin từ lãnh đạo Công an phường Cống Vị cho biết, sau khi công an tới can thiệp, có sự chứng kiến của những người liên quan, xác định cô gái có "tâm lý không bình thường".

Theo lãnh đạo Công an phường Cống Vị, cô gái trên thường xuyên đi ăn không trả tiền.

Phía nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc và cô gái này đã rời đi sau đó.