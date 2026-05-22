HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xuất hiện ngân hàng Việt trả lương bình quân 68 triệu đồng/tháng cho hơn 7.500 nhân viên đầu năm nay

Thanh Anh
|

Chi lương, phụ cấp cho cán bộ nhân viên ở nhà băng này trong quý 1/2026 tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ của TPBank, cuối tháng 3/2026, ngân hàng có 7.557 nhân viên, giảm 226 nhân viên so với đầu năm. Như vậy, số nhân viên bình quân trong quý 1 khoảng 7.670 người.

Đáng chú ý, trong khi cắt giảm nhân sự, TPBank tăng rất mạnh chi phí cho nhân viên trong quý 1/2026. Cụ thể, nhà băng này đã chi hơn 1.562 tỷ đồng để trả lương, phụ cấp cho cán bộ nhân viên, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đó, ước tính bình quân mỗi nhân viên có thu nhập 204 triệu đồng trong quý 1/2026, tăng 50 triệu so với quý 1/2025. Trung bình mỗi tháng trong quý đầu năm 2026, nhân viên TPBank có thu nhập tới 68 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều so với mức 51 triệu đồng/tháng của những tháng đầu năm 2025.

Trước đó, thu nhập bình quân nhân viên TPBank trong năm 2024 và 2025 lần lượt là 38,2 triệu đồng/tháng và 39,3 triệu đồng/tháng.

Về kết quả kinh doanh, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 2.106 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt 2.109 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch 10,300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm, TPBank đã thực hiện được 20% mục tiêu sau quý 1.

Tổng tài sản TPBank quý 1/2026 tăng 4%, đạt 527.169 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 3%, đạt 316.042 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 4% xuống 267.038 tỷ đồng.

Hãng hàng không vừa công bố thưởng 5 tháng lương cho nhân viên, trước đó có dịp thưởng tới 8 tháng
Tags

ngân hàng

trả lương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại