Xuất hiện loại pin EV mới của Nissan: Giúp xe đi được gấp 2 quãng đường thông thường, thời gian sạc sắp tương đương thời gian đổ xăng

Trong cuộc đua toàn cầu hướng tới phương tiện xanh, Nissan – hãng xe đến từ Nhật Bản – vừa công bố bước tiến đáng kể trong công nghệ pin điện, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho ngành ô tô. Theo các nguồn tin quốc tế, mẫu pin thể rắn (all-solid-state battery, viết tắt ASSB) mà Nissan đang phát triển sẽ giúp xe điện di chuyển gấp đôi quãng đường so với pin lithium-ion hiện nay và rút ngắn đáng kể thời gian sạc, đồng thời dự kiến được sản xuất hàng loạt vào năm tài chính 2028.

Thông tin này không chỉ đánh dấu một cột mốc lớn với riêng Nissan mà còn tạo ra làn sóng kỳ vọng trong giới công nghệ năng lượng toàn cầu. Trong bản tin công bố hôm 25/10, AInvest mô tả rằng công nghệ pin mới sẽ có thể trở thành “cú hích” giúp Nissan lấy lại vị thế từng có trong giai đoạn tiên phong của dòng xe điện Leaf.

Theo kế hoạch “Ambition 2030”, Nissan đang đầu tư mạnh vào công nghệ pin thể rắn, một trong những hướng đi được coi là giải pháp lâu dài cho vấn đề năng lượng của xe điện. Pin thể rắn khác biệt ở chỗ sử dụng chất điện phân rắn thay vì lỏng, giúp giảm nguy cơ cháy nổ, tăng mật độ năng lượng và khả năng sạc nhanh. Hãng khẳng định mật độ năng lượng của loại pin mới này có thể cao gấp đôi pin lithium-ion thông thường, đồng thời cho phép người dùng sạc xe nhanh hơn rất nhiều – thậm chí hướng tới mục tiêu “sạc đầy trong thời gian tương đương đổ xăng”.

Đây là một tham vọng lớn. Nissan đã bắt đầu xây dựng cơ sở thử nghiệm sản xuất pin thể rắn tại Yokohama, Nhật Bản, với mục tiêu hoàn thiện các công đoạn thử nghiệm trước năm 2026. Mẫu xe điện đầu tiên của hãng sử dụng loại pin này dự kiến sẽ được tung ra vào năm tài chính 2028, mở đầu cho thế hệ xe điện hoàn toàn mới, hiệu suất cao và thân thiện hơn với môi trường.

Nếu thành công, công nghệ này sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể: xe có thể đi xa hơn trên mỗi lần sạc, sạc nhanh hơn, an toàn hơn và chi phí vận hành thấp hơn. Nhưng con đường từ phòng thí nghiệm tới sản xuất hàng loạt vẫn còn đầy thách thức.

Việc phát triển pin thể rắn ở quy mô công nghiệp đòi hỏi giải quyết vấn đề giao diện giữa các vật liệu rắn – một rào cản kỹ thuật phức tạp, vì chỉ cần một sai lệch nhỏ trong cấu trúc cũng có thể khiến pin hoạt động không ổn định. Ngoài ra, việc đảm bảo tuổi thọ pin, tính đồng đều trong sản xuất hàng loạt và giá thành cạnh tranh cũng là những yếu tố mà Nissan phải vượt qua.

Tuy nhiên, thị trường đang rất kỳ vọng. Sau nhiều năm bị đánh giá là “chậm chân” trong cuộc đua EV trước Tesla và các đối thủ Hàn Quốc, Nissan dường như đang trở lại với lợi thế công nghệ cốt lõi – nơi họ từng là một trong những người tiên phong. Một chuyên gia của Car and Driver bình luận: “Nếu Nissan có thể sản xuất pin thể rắn với chi phí hợp lý và độ ổn định cao, họ sẽ không chỉ cạnh tranh được, mà còn định hình lại toàn bộ thị trường xe điện.”

Không chỉ có ý nghĩa với riêng hãng xe này, bước tiến của Nissan còn là tín hiệu quan trọng với toàn ngành ô tô. Khi các hãng khác như Toyota, BMW hay QuantumScape vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, việc Nissan công bố lộ trình sản xuất đại trà đã khiến nhiều người tin rằng kỷ nguyên của pin thể rắn đang thật sự đến gần. Công nghệ này có thể giúp giảm chi phí pin tới 50%, tăng hiệu suất và tuổi thọ, mở đường cho việc phổ cập xe điện ở quy mô toàn cầu.

Nissan đang đặt cược tương lai của mình vào công nghệ pin thể rắn, coi đó là “trái tim” của chiến lược phát triển trong thập kỷ tới. Nếu kế hoạch sản xuất đại trà năm 2028 trở thành hiện thực, hãng không chỉ mở ra chương mới cho chính mình, mà còn góp phần định hình tương lai ngành ô tô toàn cầu – nơi mỗi bước tiến về pin đều đồng nghĩa với một bước tiến trong cuộc cách mạng năng lượng xanh của nhân loại.

Theo: Nikkei Asia