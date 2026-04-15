Xuất hiện loài chim quý hiếm, nguy cấp, nằm trong Sách đỏ thế giới ở Vườn Quốc gia Tràm Chim

Thời gian gần đây, tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) ghi nhận một đàn Bồ nông chân xám với 6 cá thể. Đây là loài chim quý hiếm, nguy cấp, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới, đã vắng bóng tại khu vực này suốt sáu năm qua.

Theo Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, sự trở lại của Bồ nông chân xám là tín hiệu đáng mừng, cho thấy những nỗ lực phục hồi sinh cảnh không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua của Vườn Quốc gia Tràm Chim đã mang lại hiệu quả.

Đàn Bồ Nông Chân Xám (Cấp độ NT) 6 cá thể được ghi nhận tại “cái đầm nước WWF”, nơi Vườn Quốc gia Tràm Chim đã thực hiện cải tạo sinh cảnh với kỳ vọng thu hút chim về - Ảnh: Hồ Phú Quý

Các chuyên gia cho biết, những loài chim nước di cư như Bồ Nông vốn rất "kĩ tính", chúng cần một nơi thực sự an toàn để ăn ngon, ngủ yên. Một điểm dừng chân lí tưởng trên hành trình dài phải có đủ cây rừng, đồng cỏ, trảng (bãi đất trống), ao nước, và đặc biệt là nguồn thức ăn. Và năm nay, nhờ nỗ lực cải tạo trong công tác bảo tồn, Vườn quốc gia Tràm Chim đã đáp ứng được các tiêu chí trong "checklist 5 sao" của Bồ Nông.

Trước đây, thực bì (đặc biệt là Năng ống và các loài cỏ cao) phủ kín toàn bộ mặt trảng, khiến chim rất khó quan sát thấy rủi ro hay di chuyển để cất cánh. Khoảng 1 năm trước, công tác cải tạo sinh cảnh tại Vườn Quốc gia Tràm Chim đã được bắt đầu bằng việc dọn lớp thực bì, cày trục để làm thoáng không gian, tạo độ mở cho tầm nhìn.

Bên cạnh đó, Vườn Quốc gia Tràm Chim cũng tạo những chiếc ao có độ dốc thoải, đầy ắp tôm cá giúp chim dễ dàng săn mồi, đồng thời đắp gò đất cạn để tạo chỗ nghỉ ngơi, giúp chim thong dong tắm nắng và quan sát kẻ thù. Nhờ vậy, nơi đây thu hút ngày càng nhiều các loài chim di cư.

Hình ảnh ngoạn mục khi các chú chim "trở về" Vườn Quốc gia Tràm Chim - Ảnh: Nguyễn Thị Nga, cán bộ khu bảo tồn

Khi bên ngoài không còn thuận lợi, những "cư dân cánh dài" sẽ tìm về nơi chúng cảm thấy an toàn nhất. Trong nhiều năm qua, cán bộ Vườn Quốc gia Tràm Chim phối hợp cùng WWF-Việt Nam và cùng Quỹ Coca-Cola Foundation đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức và kêu gọi người dân địa phương cùng hành động, bảo vệ thiên nhiên nơi đây.

Dưới sự bảo vệ của người dân xung quanh vùng đệm Vườn Quốc gia, những cánh chim dần xuất hiện trở lại và ngày càng nhiều hơn. Đầu tiên là các loài chim thông thường, rồi đến các loài quý hiếm như Giang Sen, Quắm đầu đen và giờ đây là sự tái xuất của Bồ Nông ở Tràm Chim.

Tràm Chim trong ký ức của chị Nga - cán bộ khu bảo tồn - hơn 20 năm trước là vùng đất yên bình, nơi biết bao loài chim tìm về. Và phải chờ đến hơn 20 năm sau, ký ức ấy một lần nữa sống lại thành hiện thực nhờ có những nỗ lực bảo tồn thầm lặng và sự chung tay bảo vệ thiên nhiên của cộng đồng người dân sống ở vùng đệm VQG Tràm Chim - Ảnh: Nguyễn Nga

“Năm nay theo quan sát, lượng chim về đông hơn nhiều so với mọi năm!”, Chị Nguyễn Thị Nga chia sẻ - Ảnh: Nguyễn Nga

Những “ngôi sao hiếm gặp” Quắm đầu đen nghỉ ngơi cùng các cư dân phổ biến tại Tràm Chim trên tán cây tràm - Ảnh: Hồ Phú Quý

Đàn Giang Sen xen lẫn Cò ngàng lớn, Cò ngàng nhỏ đông đúc. Đàn chim chen chúc kiếm ăn, nghỉ ngơi trên bãi ăn giữa cánh đồng - Ảnh: Hồ Phú Quý

