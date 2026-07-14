Xuất hiện cô nàng dạy lái xe xinh, gợi cảm như hot girl, cộng đồng mạng đua nhau lập team "đi học"

Quá khứ của cô nàng hot girl này cũng khiến khá nhiều người phải bất ngờ.

Nữ giáo viên dạy lái xe sở hữu nhan sắc nổi bật như hot girl bất ngờ gây sốt, nhưng câu chuyện phía sau còn truyền cảm hứng hơn cả ngoại hình.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á liên tục chia sẻ hình ảnh của một nữ giáo viên dạy lái xe sở hữu ngoại hình nổi bật cùng vóc dáng cuốn hút. Chỉ từ vài bức ảnh và đoạn video ngắn, cô nhanh chóng được cư dân mạng ưu ái gọi bằng danh xưng nữ giáo viên dạy lái xe xinh đẹp nhất Nhật Bản. Thậm chí, không ít người còn hài hước để lại bình luận rằng nếu được cô hướng dẫn thực hành, họ sẵn sàng đăng ký học lái xe ngay lập tức.

Nhân vật đang gây sốt là Yoshikawa Aimi - một cô nàng hot girl cũng có quá khứ rất đáng chú ý.

Những hình ảnh lan truyền thực chất được cắt từ một chương trình truyền hình ghi lại cuộc phỏng vấn cô tại một trung tâm đào tạo lái xe vào năm 2020. Dù đã xuất hiện từ nhiều năm trước, đoạn video bất ngờ được cộng đồng mạng đào lại và nhanh chóng tạo nên cơn sốt mới. Trong video, Yoshikawa Aimi xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, phong thái tự tin và gương mặt được nhiều người nhận xét không hề thua kém các hot girl hay người mẫu nổi tiếng. Phần bình luận trên các nền tảng mạng xã hội nhanh chóng tràn ngập những câu nói vui như: "Cho xin địa chỉ trường để đăng ký học", "Nếu giáo viên thế này thì chẳng ai muốn nghỉ buổi thực hành" hay "Tôi quyết định thi bằng lái ngay hôm nay".

Tuy nhiên, điều khiến Yoshikawa Aimi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ không chỉ nằm ở ngoại hình.

Theo truyền thông Nhật Bản, trước khi trở thành giáo viên dạy lái xe, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh từ năm 2008 dưới nghệ danh Yoshikawa Konomi. Trong nhiều năm, cô phát hành các bộ ảnh, DVD và tham gia nhiều chương trình truyền hình trước khi quyết định rời làng giải trí vào năm 2012 để kết hôn và xây dựng gia đình. Sau khi lập gia đình, Yoshikawa sinh hai người con và dành toàn bộ thời gian cho cuộc sống nội trợ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng sáu năm trước khi cả hai quyết định ly hôn. Trở thành mẹ đơn thân, cô buộc phải tìm hướng đi mới để vừa ổn định cuộc sống vừa có điều kiện chăm sóc các con.

Trong giai đoạn đó, Yoshikawa Aimi dành nhiều thời gian học tập để lấy hàng loạt giấy phép lái xe và chứng chỉ nghiệp vụ. Hiện cô không chỉ có bằng lái ô tô thông thường mà còn đủ điều kiện điều khiển xe buýt cỡ lớn cũng như mô tô phân khối lớn trên 400cc - những loại giấy phép vốn đòi hỏi quá trình đào tạo và sát hạch khá khắt khe tại Nhật Bản. Nhờ những chứng chỉ này, cô bắt đầu công việc giáo viên dạy lái xe. Đây cũng chính là thời điểm những hình ảnh khiến cộng đồng mạng phát sốt được ghi lại.

Không dừng lại ở đó, sau khi cuộc sống dần ổn định, Yoshikawa quyết định quay trở lại hoạt động người mẫu. Cô từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí nổi tiếng Weekly Young Jump và nhận được lời mời hợp tác từ một công ty giải trí lớn tại Tokyo. Dù vậy, Yoshikawa đã từ chối cơ hội này. Theo chia sẻ, cô muốn hai con tiếp tục lớn lên tại tỉnh Shiga - nơi có môi trường sống yên bình hơn rất nhiều so với nhịp sống hối hả ở thủ đô Tokyo.

Đến năm 2022, Yoshikawa Aimi tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi tự thành lập công ty riêng mang tên Aimist, chuyên phát hành sách ảnh điện tử và tổ chức các sự kiện giao lưu với người hâm mộ. Song song với công việc kinh doanh, cô còn tích cực tham gia các giải thể hình và từng giành chức vô địch ở hạng mục Bikini Model, khẳng định hình ảnh khỏe khoắn và chuyên nghiệp.

Ở tuổi 35, Yoshikawa Aimi không chỉ được biết đến như nữ giáo viên dạy lái xe xinh đẹp nhất Nhật Bản. Đằng sau ngoại hình nổi bật là câu chuyện về một người mẹ đơn thân không ngừng nỗ lực, dám bắt đầu lại sau biến cố và xây dựng sự nghiệp bằng chính khả năng của mình. Có lẽ vì vậy mà sau cơn sốt ngoại hình, điều khiến cộng đồng mạng ấn tượng hơn cả vẫn là hành trình đầy nghị lực của cô.