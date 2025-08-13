Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao clip dài gần 5 phút của chị T.H. (chủ tiệm tạp hoá ở Gia Lai) cảnh báo những người mua bán, chủ cửa hàng về chiêu lừa mới nhất.

Theo chị H., vào một sáng chủ nhật gần đây, một phụ nữ vào tiệm tạp hoá của chị nhờ chuyển khoản đến số tài khoản khác 20.000 đồng. Người phụ nữ này nói do cuối tuần bưu điện không mở cửa nên không thể đặt cọc một đơn hàng.

Chị H. đăng clip lên mạng xã hội cảnh báo chiêu lừa tinh vi

Thấy người phụ nữ lam lũ, chị H. đồng ý chuyển khoản số tiền 20.000 đồng. Khoảng 5 phút thì chị nhận được điện thoại của một người gọi đến xác minh có phải vừa chuyển khoản giúp 20.000 đồng hay không?

Sau đó, người này gửi cho chị H. một đường link, nói chị nhấn vào, gửi hoá đơn chuyển tiền để họ huỷ kích hoạt bên phía giao hàng. Nếu không thực hiện thì mỗi tháng chị H. sẽ bị trừ từ 3,5 triệu đến 6 triệu đồng.

Chị H. nhận biết có dấu hiệu lừa đảo nên chặn số điện thoại này. Mặc dù vậy, nhóm đối tượng vẫn không buông tha, lấy số điện thoại khác gọi cho chị.

Nội dung khẳng định rằng chị H. đang tham gia vào công việc bán 200 đơn hàng và nhân viên đã xác nhận. Kẻ gian còn yêu cầu chị H. kết bạn Facebook, gửi hoá đơn đã chuyển khoản 20.000 đồng để huỷ kích hoạt, tránh bị trừ tiền. Tuy nhiên, do nhận diện được chiêu lừa nên chị H. cúp máy và đăng clip cảnh giác lên mạng xã hội.

Trung tá Phạm Quốc Cường, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết hiện nay kẻ gian đã sử dụng một chiêu thức mới để lừa đảo. Cụ thể, kẻ gian chủ động chuyển vào tài khoản nạn nhân số tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng và gọi điện nói chuyển nhầm tiền, nhờ nạn nhân chuyển lại. Sau đó, kẻ gian kết bạn zalo rồi gửi đường link nói nhấp vào đường link để chuyển lại số tiền vừa nhận. Nếu nạn nhân nhấp vào link sẽ mất toàn bộ số tiền trong tài khoản. Do đó, trong trường hợp này người dân yêu cầu người chuyển nhầm tiền đến ngân hàng, công an để giải quyết; nếu phía chuyển nhầm không hợp tác thì kết thúc, không tiếp tục trao đổi. Công an TP HCM nhắc lại lực lượng chức năng không làm việc qua điện thoại, đồng thời không yêu cầu người dân chuyển tiền hay nhập mã OTP.



